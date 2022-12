La sencilla razón por la que deberías dejar de usar Gmail

Todos tenemos que salir de Gmail. Leen todos los correos electrónicos y pueden evitar que recibamos correos electrónicos.

Gmail y otros proveedores de correo electrónico de Big Tech pueden leer sus correos electrónicos e incluso evitar que reciba ciertas comunicaciones. Google mantiene perfiles de usuarios e incluso de sus hijos en función de la información que reciben de usted al utilizar sus servicios. Sus productos de alta calidad son gratuitos porque usted y sus datos son el producto. ¡Es hora de dejar de usar Gmail!

Muchas personas ahora saben que los productos de Google rastrean todo lo que hacen sus usuarios, para que Google pueda beneficiarse de los datos que recopilan. Los resultados de búsqueda en Google y en YouTube, que es parte del imperio Google/Alphabet, también están fuertemente manipulados por sus algoritmos. Con estos resultados de búsqueda manipulados, pueden influir en las elecciones, no solo en los EE. UU. sino en todo el mundo, según la extensa y concluyente investigación del Dr. Robert Epstein.

Sin embargo, esto no es lo único preocupante que hace Google con sus datos. Mucha gente todavía tiene la impresión de que Gmail, dado que no es una plataforma de redes sociales, no se puede manipular. Por desgracia, este no es el caso.

LifeSiteNews habló con una fuente con un conocimiento íntimo del asunto, quien señaló que todo el correo enviado a través de Gmail se archiva y el contenido de sus correos electrónicos se analiza mediante un algoritmo de IA que crea perfiles suyos y de aquellos con los que se comunica por correo electrónico, incluidos, por ejemplo, sus hijos. Incluso un correo electrónico redactado con ira, pero que finalmente no se envió, es almacenado por Google. Además, los metadatos obtenidos de los correos electrónicos que eliminó también se almacenan permanentemente en su perfil de datos de usuario.

Pero no es solo que Google lea todos tus correos electrónicos; La fuente de LifeSite reveló que en realidad pueden bloquear los correos electrónicos para que no te lleguen sin que te des cuenta. A nivel de servicio, pueden incluir en la lista negra las direcciones IP o incluso ciertos términos como “pro-vida” o “LifeSiteNews” para que estos correos electrónicos nunca lleguen a usted.

Ahora, si Gmail impidiera por completo que todas las personas recibieran correos electrónicos que contengan el término “pro-vida”, muchas personas notarían rápidamente que algo no está bien. Sin embargo, también son capaces de participar en la “prohibición oculta”, un término conocido por la práctica de manipular lo que la gente puede ver en las redes sociales.

Esto también se puede hacer a su cuenta de Gmail. Por ejemplo, se informó a LifeSite que es posible que se implementen algoritmos que filtren solo el 10% de los correos electrónicos que contengan el término “pro vida” para el 20% de los usuarios de Gmail. La prohibición de sombras hecha de esa manera es mucho más probable que pase desapercibida y también mucho más difícil de probar.

Maneras de resistir la censura de Google Ahora que sabe que Google lee todos sus mensajes en su cuenta de Gmail y que ni siquiera puede estar seguro de recibir todos los correos electrónicos que le envían, ¿qué acciones puede tomar?

El primer paso es configurar una cuenta de correo electrónico con un proveedor que utilice cifrado de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera el proveedor de correo electrónico puede leer el contenido de sus mensajes. Protonmail, Hush Mail o StartMail son algunas buenas opciones para eso. Con la mayoría de estos proveedores, tendrá que pagar un par de dólares cada mes si desea más almacenamiento, sin embargo, vale la pena. Recuerde, Gmail solo es “gratuito” porque recopila y monetiza todos sus datos y no tiene privacidad. Sus datos son su producto.

En segundo lugar, deje de usar su cuenta de Gmail, especialmente para suscripciones a boletines y cuando envíe información confidencial.

El siguiente paso es deshacerse de tantos productos de Google como pueda, como el navegador Google Chrome, el motor de búsqueda de Google, los teléfonos Android y Google Home.