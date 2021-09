Laboratorio de la Universidad de Florida, encuentra “patógenos peligrosos” en los cubre bocas de los niños

Según los informes, al menos seis cubre bocas dieron positivo por patógenos potencialmente peligrosos.

Seis cubre bocas que los niños usaban en la escuela fueron enviadas a un laboratorio de la Universidad de Florida y se encontró que portaban al menos 11 patógenos peligrosos.

Los padres de Florida enviaron seis cubre bocas al Centro de Educación e Investigación en Espectrometría de Masas de la Universidad de Florida para que se les realizaran pruebas de detección de diversos patógenos.

Los resultados determinaron que dieron positivo para al menos 11 patógenos, algunos de los cuales son flora humana común y / o se encuentran comúnmente en el suelo y el agua. Sin embargo, los hallazgos no fueron el resultado de un estudio reglamentado y revisado por pares, y no respaldan la conclusión de que usar cubre bocas podría hacer más daño que bien. Debido a que no hubo estandarización en la recolección de muestras, los resultados no indicaron hasta qué punto las cubre bocas pueden recolectar patógenos dañinos.

En junio de 2021, un centro de investigación de la Universidad de Florida probó seis cubre bocas que usaban los niños durante su día escolar y encontró que al menos 11 patógenos causantes de enfermedades estaban presentes en el material del cubre bocas.

Tras la publicación de los resultados por el periódico de Florida Alachua Chronicle, un grupo de Facebook promovió los hallazgos como evidencia en una publicación del 18 de junio para sugerir que usar máscaras podría hacer más daño que bien, al igual que sitios web políticamente conservadores como Ayuntamiento y el sitio web de promoción de la teoría de la conspiración Rational Ground.

En un correo electrónico a Snopes, la Universidad de Florida confirmó que un laboratorio afiliado a la universidad había realizado la prueba de laboratorio, pero que la institución no tenía planes de publicar el informe.

“El Centro de Educación e Investigación en Espectrometría de Masas de la Universidad de Florida realiza rutinariamente pruebas de laboratorio para miembros del público según lo solicitado, como lo hizo para la Sra. Donoho. Sin embargo, es importante señalar que no teníamos forma de establecer la cadena de custodia de estas cubre bocas y a qué condiciones estaban expuestas antes de la prueba de laboratorio ”, dijo un portavoz a Snopes.

“Sacar conclusiones es prematuro y se justifica una investigación más controlada y revisada por pares. También es importante señalar que los estudios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que usar una máscara es una de las medidas más efectivas para prevenir y mitigar la propagación del COVID-19 ”.

Snopes habló con Kari Basso, directora del Centro de Educación e Investigación en Espectrometría de Masas de la Universidad de Florida (MSREC), quien probó las máscaras y compartió los hallazgos con nosotros directamente. Antes de entrar en los detalles de las conclusiones de Basso, es importante señalar que lo que encontró no fue el resultado de un estudio estandarizado, ni los hallazgos se han publicado en una revista revisada por pares. Además, algunos expertos médicos han expresado su preocupación sobre cómo se realizó el estudio y cómo se utilizaron los resultados para cuestionar la seguridad y eficacia de usar los cubre bocas.

Desde luego que la Organización Mundial de la Salud describió los hallazgos como un “pseudoestudio”.

MRSEC es una instalación de servicio donde cualquiera puede enviar muestras para su análisis. En particular, Basso emplea el uso de proteómica, un estudio de la expresión de genes que usa la estructura y función de sus proteínas para secuenciar datos genómicos. Un método conocido como cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS / MS) se utiliza para analizar microorganismos como bacterias extrayendo proteínas, tratando cada una con una enzima para cortar la proteína en fragmentos más pequeños y luego midiendo estos fragmentos de tal manera que la secuencia está determinada.

Las especies bacterianas se pueden detectar a nivel de cepa para identificar microorganismos en todos los niveles taxonómicos, según un estudio de 2015 publicado en la revista Systematic and Applied Microbiology. LC-MS / MS es diferente al cultivo tradicional de bacterias, que toma una muestra de células bacterianas y multiplica los organismos microbianos para determinar qué tipos están presentes.

Instrucciones dadas a los padres para el inicio del estudio:

Basso instruyó a los padres para que les pusieran un cubre bocas nueva a sus hijos. Al final del día, se les dijo que lo pusieran en una bolsa con cierre hermético y lo colocaran en el congelador. Se cortó un cuadrado de 1 centímetro de la región central de dos cubre bocas de algodón, una polaina, una camiseta y tres cubre bocas quirúrgicas. Estas muestras se compararon con tres máscaras en blanco (nuevas y sin usar) que se proporcionaron como muestra de control.

De los cuadrados de 1 centímetro, se cortó una muestra en trozos más pequeños antes de colocarla durante la noche en una solución para extraer las proteínas.

El estudio a pequeña escala no diferencia el interior de la cubre bocas del exterior, por lo que es imposible decir si las bacterias procedían de la piel y la saliva del niño que llevaba la cubre bocas , o si la cubre bocas se había contaminado por contacto externo. Y debido a que Basso no supervisó directamente cómo los padres recolectaron las muestras de cubre bocas , no está claro en qué punto del proceso pueden haberse contaminado. En pocas palabras, Basso pudo determinar qué patógenos estaban presentes en las cubre bocas , pero no cómo llegaron a estar allí.

A continuación, se muestran algunas de las bacterias destacadas que se encuentran en las cubre bocas y las condiciones que pueden causar, según los resultados del laboratorio:

Descripción del patógeno

Acinetobacter baumanni Se encuentra comúnmente en el suelo y el agua y puede causar infecciones en la sangre, el tracto urinario y los pulmones.

Las infecciones generalmente ocurren en personas en entornos de atención médica y las bacterias pueden transmitirse de una persona a otra a través del contacto con superficies contaminadas.

Streptococcus pyogenes

Una bacteria común que puede causar faringitis estreptocócica, fiebre reumática, escarlatina y otras infecciones de la piel.

Las bacterias estreptocócicas se pueden propagar a través de las gotitas respiratorias de una persona infectada o al compartir alimentos o bebidas.

Porphyromonas gingivalis

Esta bacteria puede vivir en las cavidades bucales de las personas y es común en personas con mala higiene bucal o enfermedad periodontal.

Staphylococcus aureus

La bacteria Staphylococcus se encuentra en la piel y en la nariz de personas sanas, pero en algunos casos puede causar infecciones de la piel que van desde forúnculos leves hasta endocardio, una afección del corazón que pone en peligro la vida.

Las bacterias estafilococos también son una de las causas más comunes de intoxicación alimentaria.

La bacteria Neisseria meningitidis

Meningitidis es común y responsable de casi el 90% de las enfermedades causadas por esa especie bacteriana en todo el mundo.

La bacteria se encuentra en la nariz y la garganta de aproximadamente una de cada 10 personas sin causar enfermedad. Cuando invade el cuerpo, la bacteria puede causar una enfermedad grave.

Rickettsia rickettsii

R. rickettsia es el agente bacteriano responsable de la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas, una enfermedad que solo se transmite por la picadura de una garrapata infectada.

Corynebacterium diphtheriae

La difteria es una infección grave causada por cepas de esta bacteria; sin embargo, la mayoría de los sistemas escolares públicos requieren una vacuna infantil que proteja contra la infección.

Legionella pneumophila

La bacteria Legionella se encuentra naturalmente en ambientes de agua dulce, pero puede causar una infección cuando crece y se disemina en sistemas de agua artificiales como duchas, jacuzzis y sistemas de plomería. Las personas pueden contraer una infección pulmonar grave conocida como enfermedad del legionario cuando inhalan pequeñas gotas de agua que contienen la bacteria.

A pesar de los relatos hiperbolizados de las bacterias anteriores en los informes de los medios, la mayoría de los patógenos son comunes y rara vez causan enfermedades graves. Y como señaló el estudio en sí, no todas las bacterias son dañinas o patógenas; muchas de las enumeradas en la tabla anterior son parte de la flora humana en la piel, la saliva o el intestino, y son naturales para el medio ambiente en el suelo y el agua.

En varias de las muestras, las proteínas más abundantes detectadas son proteínas humanas que se encuentran en la saliva y la piel.

Entonces, si bien los patógenos enumerados pueden ser peligrosos, su presencia detectada por sí sola no es suficiente para sugerir que el uso de máscaras puede presentar un mayor riesgo de exposición a enfermedades mortales.

Basso le dijo a Snopes que estaba “impactada” por sus resultados y que presentaban una oportunidad para un estudio más a fondo, pero que no está dentro de su experiencia determinar si es factible decir que usar máscaras hace más daño que bien.

Al momento de escribir este artículo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que quienes no estén completamente vacunados o que tengan una afección que pueda debilitar su sistema inmunológico sigan usando máscaras en público.