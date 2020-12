Lanzan nueva organización de capacitación  y apoyo llamada America First Republicans

El ex candidato al Congreso Charles (Casper) Stockham, y la ex candidata a la cámara estatal Laurel Imer y la ex candidata a la junta escolar CD7 de Colorado, Nancy Pallozzi, anunciaron en días recientes que se han unido y han lanzado una nueva organización de capacitación y apoyo llamada America First Republicans (AFR).

“Durante los últimos ocho años he tratado de trabajar con el Partido Republicano de Colorado para llevar un mensaje conservador de esperanza y propósito a las comunidades de color e hispanas”, dijo Stockham. ”Ese esfuerzo ha sido apoyado por los republicanos de base, pero no por ningún apoyo real del establecimiento republicano”.

Stockham continúa, “AFR no es un partido político nuevo, pero haremos tres cosas que el actual Partido Republicano no ha hecho y no ha logrado, como educar, involucrar y empoderar a los candidatos conservadores de base en las comunidades de color e hispanas. Para que el partido sobreviva, estos individuos deben involucrarse en la comunidad, la política y eventualmente postularse para cargos estatales y federales como republicanos ”.

AFR cree que para ganar más carreras, es primordial un mejor trabajo de divulgación durante la temporada baja política.

Agrego que, el objetivo principal de esta nueva organización y sus aliados es convertirse en la organización de apoyo y capacitación de referencia que brinde habilidades para la vida real y capacitación orientada a soluciones para la comunidad.

“Nos acercamos agresivamente a los votantes no afiliados olvidados y privados de sus derechos para mostrarles cómo se supone que se debe hacer política”, dice Stockham.

“Se ofrecerán más de 20 clases de capacitación a través de AFR. También enseñaremos la constitución y la actual plataforma del Partido Republicano ”.

En su reunión de Open House que se celebró el pasado miércoles 16 de diciembre, compartieron sus planes y metas para el próximo año con decenas de asistentes que se dieron cita.

Cabe destacar que esta nueva organización atrajo la atención de muchísimos coloradenses, esto causo que muchos de ellos se quedaran afuera porque desde muy temprana hora la gente empezó a llegar y como la mayoría fue por reservación pues muchos se quedaron sin lugar.

Por lo que pudimos observar durante la covertura de este evento, esta nueva organización ha estado llamando la atención de muchos y hay muchas expectativas y esperanzas de cambiar la situación actual del estado.

Ofrecerán diferente tipo de clases para empoderar a la comunidad y para aquellos que quieran correr para alguna posición política también. Asi que si usted esta pensando postularse en las próximas elecciones, ya sabe a donde puede acudir para empoderarse y lograr su objetivo.

Pero la pregunta para el partido republicano es, ¿que es lo que el partido republicano esta haciendo entonces? Porque con esta nueva organización yo creo que les debería de dar hasta verguenza de que no estan haciendo lo que deberían.

Si lo que dijo Casper es que no te ayudan, no te entrenan, no te preparan, ¿ Entonces como quieren ganar y cambiar la situación? Ó es que acaso no quieren ganar?