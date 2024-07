La copresidenta del Comité Nacional Republicano, Lara Trump, destaca el potencial de un segundo mandato de Trump “No se puede negar que estaban mejor cuando Donald Trump estaba en el cargo”, dijo a los asistentes al Congreso Nacional Republicano el martes.

Lara Trump, copresidenta de la Convención Nacional Republicana, pronunció el discurso final del segundo día de la RNC, donde recordó el intento de asesinato contra Trump en un mitin en Pensilvania el sábado.

“El sábado pasado fue un recordatorio discordante de que nosotros, como estadounidenses, debemos recordar que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen. Todos queremos que este país sea grande, incluso si no siempre estamos de acuerdo sobre la mejor manera de hacerlo”.

Lara Trump, nuera de Donald Trump, se convirtió en copresidenta del Comité Nacional Republicano con el líder republicano de Carolina del Norte, Michael Watley, en marzo de 2024. Reemplazaron a la ex presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, quien se vio obligada a dimitir después de su relación con Trump se amargó.

Desde entonces, Lara Trump ha encabezado nuevas recaudaciones de fondos para la campaña de Trump y ha alineado más estrechamente al Partido Republicano y la campaña de Trump.

“Mi objetivo número uno es asegurarme de que Donald Trump sea el presidente número 47”, dijo a The Associated Press en mayo.

El martes destacó las prioridades de seguridad fronteriza, empleo, seguridad energética y política exterior de la primera administración Trump. “No se puede negar que estaba mejor cuando Donald Trump estaba en el cargo”, dijo.

Dijo que los oponentes de Trump plantearían la idea de un segundo mandato de Trump como algo que se debe evitar. “No tienes que imaginar cómo podría ser”, dijo. “Todo lo que tienes que hacer es recordar cómo era”.

“Esta noche vengo a ustedes no como copresidenta del Comité Nacional Republicano ni como nuera del candidato. Esta noche vengo a ustedes como madre y como ciudadana de este país”, dijo a los asistentes a la convención. “Para aquellos de ustedes que nunca han votado por Donald Trump, sé lo que los medios y sus oponentes políticos han tratado de decirles sobre este hombre. Créanme, lo he visto y oído todo. Pero también he visto la verdad. “Estoy orgulloso de conocer a Donald Trump, de hacer campaña por él, de votar por él y de criar a sus nietos. Él hará lo que sea necesario para protegerlo, proteger a su familia y proteger a este país”.