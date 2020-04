» 15 de abril de 1947

Le dice algo esta fecha 15 de abril de 1947,en este día en la cuidad de Brooklyn NY, en el estadio Ebbets debuta con los Dodgers de Brooklyn, un joven afroamericano (el primero) de 28 años Jack Roosevellt “Jackie” Robinson para romper la segregación racial en el beisbol de las grandes ligas, los testigos 26,623 aficionados que fueron a presenciar el hecho histórico que cambiaria el curso de la vida deportiva de un país y ayudaría en el movimiento de los derechos civiles en un momento que la nación estaba dividida por el color .

Ese día Jackie se fue de 3/0 con una carrera anotada con par de rodados al cuadro y un elevado al izquierdo, se en baso en al séptimo inning, con error de pícher, al final los Dodgers de Brooklyn derrotan 5 a 3 a los Bravos de Boston en el inicio de la gran carrera de Robinson.

Para que este momento histórico se diera, se hizo una búsqueda de años del jugador afroamericano perfecto para que pudiera tener la fortaleza física y mental para enfrentar toda la atmosfera de racismo y odio de algunos aficionados, dentro y fuera del diamante.

E aquí el personaje que se dio a la tarea de buscar ese jugador ,Brach Rickey, presidente y gerente general de los Dodgers , quien desde su juventud fue un visionario primero , cambio el sistema de las ligas menores en el beisbol, después sabiendo que en las ligas negras de beisbol, había toneladas de talento, se dio la tarea de encontrar al candidato ideal para enfrentar al mundo y abrir el camino para el resto.

Rickey en su búsqueda reviso a grandes atletas que tenían algunas cualidades las cuales no eran suficientes, entonces encontró al candidato con el paquete completo, Jackie con educación Universitaria, pasado Militar y lo más importante un núcleo familiar de lo mejor.

Al entrevistarse con Robinson lo puso a prueba con algunas insinuaciones raciales, las cuales manejo de manera caballerosa más adelante en la conversación Jackie le pregunta a Rickey, ¿Estás buscando a un negro que tenga miedo de responder una pelea?, la respuesta fue, no estoy buscando a un jugador negro con le coraje de no responder a las peleas, verbales o física.

Con esto inicia una amistad y la preparación de ambos para enfrentar al mundo.

Al final de su carrera el numero 42 se retira después de 10 campañas con números que lo llevarían al salón de la fama (1962) promediando .311 al bate con 137HR, 734RBI, en 1382 juegos siendo el MVP en el 49 y novato del año del 47 y 6 juegos de estrellas.

En abril 15 de 1997 el comisionado de las grandes ligas Bud Selig anuncia que todos los equipos retiraran el número 42 como primer acto de la celebración del 50 aniversario del debut Robinson y cada año en 15 de abril se celebrara el día de Jackie Robinson.

Una década después, Ken Griffey Jr pide permiso a la viuda de Jackie, Rachel Robinson para poder honrar a su esposo vistiendo el 42, la cual se lo concede, ya con esto el comisionado extiende la invitación para que todos los jugadores lo vistan, por esa razón cada año a partir del 2007 todos los jugadores visten el 42 el día de Jackie Robinson.

Todavía queda mucho por hacer en el deporte y la sociedad, pero demos las gracias al Señor Robinson por su sacrificio que revoluciono la sociedad en una época muy difícil y también a Brach Rickey quien después de lo de Jackie , rompió otra barrera al seleccionar al gran Roberto Clemente quien fue el que abrió las puertas para los jugadores latinos que hoy son la base del Beisbol.