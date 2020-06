“Ley de impuestos justos” es realmente un aumento de impuestos”

» PROPUESTA DE LEY HB 1420

El día de hoy Jueves, la Cámara voto para aumentar los impuestos sobre las pequeñas empresas y mando la propuesta de let HB 1420 al Senado para otra lectura más.

Si pasara esta propuesta de ley, realmente sería un gran golpe para los pequeños negocios.

Es importante continuar su batalla de oposición ahora que HB 1420 ha sido enviado al Senado.

No te equivoques, no te hagas ilusiones. La Ley del Impuesto Justo extrañamente titulada, es un aumento de impuestos para las pequeñas empresas, simple y llanamente.

“Las pequeñas empresas en todo Colorado lamentaron ver que la Ley de Impuestos no Justos pasara la Cámara de Representantes.

Esperamos que los senadores busquen en su conciencia y hagan lo correcto al matar esta propuesta HB 1420.

¿Qué tipo de mensaje piensan los legisladores de Colorado que están enviando al golpear a los propietarios de pequeñas empresas que desean y necesitan reiniciar nuestra economía con un aumento de impuestos?

La propuesta de ley HB 1420 primero necesitará una audiencia del comité en el Senado, luego aprobará una segunda lectura y luego una tercera lectura para mañana, 12 de junio, a la medianoche.

El daño económico

Si el Senado aprueba esta propuesta de ley HB1420 y lo firma el gobernador, la mal llamada ‘Ley de impuestos justos’, desvincularía los cálculos de impuestos estatales de su cálculo federal al prohibir el uso futuro de la deducción fiscal de 199A para pequeñas empresas del 20% de las empresas ingresos.

Una deducción que había llevado a niveles récord en la contratación, el pago de los trabajadores y la expansión comercial: pre-coronavirus.

Para el año fiscal 2019, el umbral federal de ingresos comerciales calificados (QBI) (para la deducción del 20%, independientemente de la industria) es de $ 160,700 individual / $ 321,400 conjunta.

Si Colorado reduce estos umbrales, eso sería devastador para las empresas más pequeñas.

Tony Gagliardi, director del estado de Colorado para NFIB, dijo: “Les daré a los proponentes una pequeña cantidad de crédito por no hacernos saber esto”.

“El viernes pasado, el representante estatal Matt Gray dijo a mi asociación y a otras tres personas en una conferencia telefónica que esto se avecinaba en el corto tiempo que la legislatura había dejado en su sesión. Tampoco lo desengañamos del retroceso que él sabe que vendrá “.

En el corazón de la Ley Federal de Reducción de Impuestos y Empleos, aprobada en 2017, se encuentra la deducción fiscal 199A para pequeñas empresas del 20% de los ingresos comerciales.

Debido a que los impuestos estatales están vinculados al ingreso imponible final en los formularios federales de un individuo, muchos propietarios de pequeñas empresas de Colorado también tenían menos impuestos estatales que pagar.

Matt Gray y sus colegas, la representante Emily Sirota, la senadora Julie Gonzales y el senador Dominick Moreno, quieren desvincular los cálculos de impuestos estatales del gobierno federal. En resumen, quieren recuperar el 20% de ahorro.

“Esa deducción fiscal del 20 por ciento para las pequeñas empresas ayudó a producir máximos históricos en la contratación, la compensación de los empleados y la expansión comercial”, dijo Gagliardi, citando 46 años de datos de pequeñas empresas de los informes de tendencias económicas de pequeñas empresas de NFIB. “Y seguiría haciéndolo si no fuera por la pandemia de coronavirus.

Les pedimos a los propietarios de pequeñas empresas

que vuelvan a abrir y volver a contratar mientras los amenazamos con un aumento de impuestos, lo que no les brinda protección de responsabilidad contra las demandas de COVID-19, casi arruinando su regla de economía conjunta y de empleadores conjuntos, y todavía les pedimos que se ajusten a las regulaciones fiscales de más de 700 entidades “.

Entre los últimos proyectos de ley presentados el lunes, el proyecto de ley 1420 de la Cámara de Representantes terminaría con las lagunas fiscales en un intento de poner más dinero en el Fondo de Educación del Estado.

Conocida como la “Ley de Equidad Fiscal”, el proyecto de ley generaría $ 248 millones en fondos generales en 2020-21 y más en los años siguientes. Esa es una gran ayuda para las escuelas que enfrentan una duplicación de la deuda a K-12 conocida como el factor de estabilización del presupuesto.

Como se refleja en la ley de finanzas escolares, esa deuda sería de alrededor de $ 1.18 mil millones.

Pero la medida carece de un acuerdo con la única persona fuera de la Asamblea General que importa: el gobernador Jared Polis.

En su conferencia de prensa del martes por la tarde, Polis dijo que su administración no ha llegado a un acuerdo con la Asamblea General sobre el proyecto de ley.

Polis señaló que había corrido en una plataforma para eliminar las lagunas fiscales, pero también se comprometió a reducir la tasa del impuesto sobre la renta del estado. “Estamos felices de negociar sobre esto”, dijo Polis, pero agregó que aún no hay un acuerdo sobre política fiscal.

Los cambios a la ley tributaria bajo HB 1420 incluyen:

»Las pérdidas operativas netas para las empresas corporativas “C” se limitarían a $ 400,000 anuales.

»Deroga una deducción por “ganancias de capital netas calificadas” vigente al final del año fiscal 2020.

»Deroga una exención de impuestos para la venta o el uso de electricidad, carbón, gas, fuel oil, vapor, coque o combustible nuclear utilizados para fines industriales, a partir del 1 de agosto. El proyecto de ley permite un reembolso de impuestos sobre las ventas y el uso de hasta $ 1,000, y proporciona exenciones para la agricultura, el combustible diesel comprado para uso fuera de carretera y el combustible utilizado para generar electricidad. El proyecto de ley establece que la derogación de la exención no afecta la base impositiva de ventas y uso para condados, ciudades y distritos especiales.

»Deroga una disposición para las compañías de seguros con oficinas centrales regionales en Colorado que reducen el impuesto sobre las primas de seguros del 2% al 1%. El 1 de marzo de 2021, eso sube al 2%, la disposición que rige a todas las demás compañías de seguros.

instituye un impuesto sobre las pólizas de seguro emitidas en relación con un plan de anualidad.

La medida también deroga parcialmente una deducción estatal para pequeñas empresas permitida por la ley federal de reforma tributaria de 2017, aunque continúa permitiendo la exención para los contribuyentes conjuntos con ingresos brutos ajustados inferiores a $ 150,000