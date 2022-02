Ley de latidos de Texas redujo los abortos a la mitad y ha salvado a 15,000 bebés

“Nuestro impacto no ha hecho más que empezar, ya que más estados intentan replicar nuestro éxito y mientras miramos el caso del estado de Mississippi que podría anular Roe este verano’.

Una ley de Texas que prohíbe efectivamente el aborto de bebés con latidos detectables parece haber salvado la vida de 15,000 bebés desde que entró en vigor hace cinco meses, según las estadísticas de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC).

La Ley de latidos de Texas exige a los abortistas que detecten el latido del corazón de un bebé prematuro y prohíbe el aborto si se puede oír un latido (generalmente a partir de las seis semanas), con excepciones sólo en caso de emergencia médica.

Se basa en un mecanismo de aplicación único, que faculta “exclusivamente” a los ciudadanos particulares a interponer demandas civiles contra los abortistas en lugar de acciones judiciales estatales.

La ley no protege a los bebés antes de que desarrollen un latido detectable.

La ley fue rápidamente impugnada en los tribunales, pero el Tribunal Supremo permitió que siguiera en vigor mientras los tribunales inferiores se ocupaban de los argumentos.

Mientras tanto, la ley ha inducido a las cadenas de abortos Planned Parenthood y Whole Woman’s Health a suspender temporalmente los abortos de más de seis semanas en el estado.

Esta semana, la HHSC publicó un informe en el que se constataba que los abortos se habían reducido de 5,404 en agosto de 2021 a 2.197 en septiembre, el mes en que entró en vigor la Ley de latidos de Texas, una reducción del 60%.

Los abortos diarios también se redujeron de aproximadamente 160 a 70. En general, Texas Right to Life (TRTL) estima que la ley ha salvado a 15,000 bebés desde su entrada en vigor.

“El éxito de la Ley de Latidos de Texas se plasma en cada niño salvado.

Durante más de 150 días, nuestro trabajo ha salvado a unos 100 bebés al día”, dijo la directora de Medios y Comunicación de TRTL, Kimberlyn Schwartz. “Nuestro impacto no ha hecho más que empezar, ya que más estados intentan replicar nuestro éxito y mientras miramos al caso de Mississippi que podría anular Roe este verano”.

“Los críticos anti-vida de la Ley de latidos de Texas han sido inflexibles al afirmar que la nueva ley pondrá a las mujeres en peligro, y que impedir que reciban abortos tempranos las obligaría a buscar abortos posteriores debido a una emergencia médica”, escribe TRTL. “Por otro lado, algunos escépticos provida de la Ley de latidos de Texas afirmaron que los abortistas eludirían la ley siguiendo con su actividad habitual y reportando todo como una ’emergencia médica’”.

“Sin embargo, los datos reales revelan que ambos temores son falsos”, señala el grupo, ya que sólo se informó de un aborto en septiembre que se produjo entre las 17 y 20 semanas, y fue un caso que citaba un riesgo inmediato para la vida de la madre.

“El hecho de que los abortos médicamente urgentes no hayan aumentado demuestra que no están aumentando su necesidad y que no se utilizan como excusa”. En todo el país, los antiabortistas observan el Tribunal Supremo con expectación ante la posible resolución final de la batalla legal sobre la ley de Texas, que probablemente volverá a ser apelada ante los jueces, así como el fallo sobre la prohibición del aborto a las 15 semanas en Misisipi, que podría dar lugar a la tan esperada anulación de Roe v. Wade, que permitiría a los estados prohibir directamente el aborto en cualquier momento del embarazo, sin tener que recurrir a mecanismos de aplicación novedosos como la ley de Texas.