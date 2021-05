Liga MX: Todo listo para la liguilla

En la Liga Mx las cosas están listas para la liguilla la cual primero tendrá una fase de repechaje donde ocho equipos se disputarán un lugar para sacar cuatro equipos que se enfrentara a los primeros cuatro de la tabla que son el Cruz Azul, América Monterrey y Puebla. Los encuentros serán Santos vs Querétaro, León vs Toluca, Atlas vs Tigres y Chivas vs Pachuca.

Para que esto se diera estos fueron los resultados de la ultima jornada el Cruz Azul empato a uno con los Xolos, las Chivas y Tigres también igualaron, pero a 0. Los que se despacharon con la cuchara grande fueron Atlas y Pachuca que destrozaron a sus rivales Rayos y San Luis con un 5 a 1.

Por su parte Rayados y Bravos solo metieron uno, pero les alcanzo para derrotar a los Delfines y Diablos los campeones Pansas Verdes se despacharon a los Gallos de Querétaro por dos a uno.

En los juegos dominicales el Santos empato con el Puebla y las Águilas se despacharon a los Pumas en el clásico capitalino.