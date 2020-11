Los impuestos del condado de Adams no aumentarán en 2021

“¡Sin aumento de impuestos! Esas son 3 palabras que nos encanta escuchar ”, dijo el comisionado del condado Randy Phiel después de que los comisionados del condado de Adams revisaron y aprobaron provisionalmente el presupuesto propuesto para 2021 ayer.

El presupuesto está disponible para su visualización y los comentarios del público son bienvenidos.

Los comisionados esperan votar sobre el presupuesto en su reunión del 16 de diciembre.

La coordinadora de compras del Departamento de Finanzas, Sara Brensinger, dijo que el presupuesto propuesto fue de $ 71,089,486 con un déficit de aproximadamente $ 3 millones. El condado utilizará sus reservas para equilibrar el presupuesto.

La directora del Departamento de Finanzas, Melissa Devlin, dijo que “Lo bueno, lo malo y el equilibrio” fue el tema de la propuesta de presupuesto y que el presupuesto de 2021 cambió menos del uno por ciento del presupuesto de 2020.

“Tenemos una reserva fiscal saludable, gracias a Dios, pero a los calificadores de bonos no les gusta vernos entrar en ella”, dijo Phiel.

Los comisionados dijeron que el condado había mantenido los gastos en línea y había tomado algunas buenas decisiones este año.

El condado refinanció parte de su deuda en un nuevo fondo de bonos con una calificación AA2 este año. “Debido a nuestra excelente calificación de bonos, pudimos pedir prestado en un mercado favorable”, dijo el comisionado Jim Martin.

Esperando los presupuestos en 2021-24, el Contador de Personal del Condado Phil Swope dijo que el crecimiento de los gastos probablemente supere el crecimiento de los ingresos.

“En 2022, 2023 y 2024 esperamos tener unos $ 2.2 o $ 2.4 millones de dólares en déficits”, dijo Swope. “Vamos a considerar algunos desafíos y tomar algunas decisiones”.

Al decir que había oído hablar de tres restaurantes que habían cerrado recientemente debido a casos de COVID, el comisionado Marty Qually advirtió que la pandemia crearía problemas para el presupuesto en el futuro.

“Si esto continúa, la gente no tendrá la confianza necesaria para generar nuevos ingresos. Trato de ser optimista, pero este no es el final de año más favorable que he tenido desde que fui comisionado ”, dijo Qually.