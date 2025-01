Los pro-vida tienen oportunidad única de desfinanciar a Planned Parenthood

Los pro-vida deben exigirle al presidente Donald Trump y a otros políticos que cumplan sus promesas de desfinanciar a Planned Parenthood, que recibió casi 700 millones de dólares en dinero de los contribuyentes el año fiscal pasado, un desperdicio atroz de fondos.

El presidente Donald Trump y los legisladores pro-vida han prometido desfinanciar a Planned Parenthood y, como contribuyentes, es nuestro deber exigirles que cumplan esta promesa.

Planned Parenthood es la principal empresa de abortos del país. Pero también se dirigen a los niños con “educación sexual” en las escuelas, promueven el uso de hormonas entre los adolescentes con confusión de género y recientemente han creado un programa para los jóvenes en las cárceles. Y todo esto lo hacen con dinero de donantes, subvenciones y contribuyentes.

Durante el año fiscal 2022-2023 (el último año que proporcionaron información), Planned Parenthood recibió casi 700 millones de dólares en dinero de los contribuyentes.

Este es un despilfarro de fondos atroz, fondos que deberían estar destinados a construir comunidades, fortalecer la infraestructura y cuidar de los necesitados.

Hay más de 2,700 centros de embarazo pro-vida que no realizan abortos, mientras que hay poco menos de 600 centros de PP en todo Estados Unidos.

Imagine el bien que podrían hacer 700 millones si se destinaran a ayudar a familias, madres solteras y niños en lugar de financiar programas que matan.

Ahora que Donald Trump está asumiendo el cargo y ha prometido eliminar el gasto innecesario, tenemos la esperanza de que finalmente se deje de financiar PP.

Esto es algo por lo que la Liga Estadounidense por la Vida ha trabajado durante décadas.

En 1994, ALL comenzó su programa Stop Planned Parenthood (STOPP). Según el sitio web de STOPP, “El propósito de STOPP es realmente muy simple: tratamos de educar a las personas sobre la verdad de Planned Parenthood y sus programas para que podamos defenderlos y hacerles saber que Planned Parenthood no es bienvenido; eventualmente no tendrá más opción que cerrar sus puertas”.

Bajo el liderazgo vigilante e innovador del difunto Jim Sedlak, STOPP ha ayudado a cerrar numerosas instalaciones de PP, ha educado a las comunidades sobre las atrocidades que comete y ha capacitado a padres y otros líderes comunitarios en métodos para derrotar al gigante del aborto.

Jim Sedlak falleció en 2022 y Ed Martin tomó las riendas un año después. Cuando llegó a ALL, ciertamente no era un extraño para el movimiento pro vida ni para la política. Ed es un abogado con títulos avanzados tanto en filosofía como en ética médica.

Un comunicado de prensa de ALL explicó que “es un ex colaborador político de CNN que se desempeñó como presidente del Partido Republicano de Missouri, en el Comité Nacional Republicano y como secretario judicial en el Tribunal Federal de Apelaciones del Octavo Circuito”.

Además, Ed escribió el bestseller del New York Times The Conservative Case for Trump, del que fue coautor con Phyllis Schlafly y Brett Decker.

En su función en ALL, Ed ha ayudado a generar conciencia sobre PP, ha hablado con grupos sobre la necesidad de desfinanciar a esta organización y ha ayudado a crear documentos sobre la ubicuidad de la píldora abortiva y sobre la compensación de sus directores ejecutivos.

Ed cree fervientemente en la misión de desfinanciar a PP, especialmente porque la organización ha agregado prácticas aún más nefastas a su repertorio. Esto es evidente en su cambio del aborto en instalaciones físicas al aborto mediante píldoras.

Ahora Ed está llevando su experiencia a la administración Trump.

El 20 de enero, Ed se desempeñará como jefe de personal de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump.

Ed explica que “la OMB es un lugar único ya que se centra en el presupuesto del gobierno federal, así como en la gestión de los recursos”.

En este puesto, podrá “examinar todo el gasto federal, incluida Planned Parenthood”.

El puesto de Ed les dará a los pro-vida la mayor oportunidad en nuestra historia para hacer esto, y STOPP espera finalmente ver uno de sus objetivos hecho realidad.

Es un objetivo que todos los pro-vida deberían esforzarse por alcanzar. Si queremos una sociedad donde todos los seres humanos sean respetados y apreciados, desde la creación hasta la muerte natural, debemos elegir líderes con este objetivo en mente.

Y luego debemos exigirles que cumplan sus promesas.

Parece que tenemos una oportunidad única con respecto al presupuesto de la nación con esta nueva administración de Trump, y solo podemos esperar y rezar para que Trump cumpla sus promesas.

Ed es el tipo de líder que necesitamos en DC, y estamos emocionados de que priorice la desfinanciación de Planned Parenthood y ayude a Trump y otros líderes pro-vida a ver más allá de las mentiras que PP le dice al público.

El aborto no es “atención médica”. Nuestro país no necesita PP. Y esperamos que pronto todo el país se dé cuenta de esto.

Como dijo Ed, “Lo que he aprendido en ALL me servirá en mi nuevo puesto. Judie Brown [presidenta de ALL] y todo el equipo de ALL siempre han priorizado la investigación y el respaldo exhaustivos y luego tomar medidas intrépidas y perseguir los objetivos de la vida. Seguiré su ejemplo”.

Sabemos que lo hará, y alentamos a todos los que se preocupan por los niños, nacidos y no nacidos, a hablar con valentía con sus senadores y congresistas y decirles que es imperativo que ningún otro dólar de nuestros impuestos financie una organización que prospera gracias al asesinato de bebés no nacidos y la destrucción de nuestros niños.

Ojala que esta oportunidad sea la oportunidad que ayude a salvar muchisimos bebes del aborto y de ser privados y asesinados, que esta oportunidad de desfinanciar a esta organización sea para darle la Gloria a Dios y la vida a miles y miles de bebes…