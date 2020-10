Los restaurantes, hoteles entre otros negocios ahora con capacidad al 25%

Durante su conferencia de prensa del 27 de octubre, el alcalde Michael Hancock dijo que la ciudad y el condado de Denver, habían estado en el nivel 2 de Safer at Home, que identifica que estamos en etapa de preocupación, pero eso ha cambiado, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado ha dicho que las restricciones de COVID-19, se ha movido a Safer at Home Level 3 y que ahora estamos en la etapa de Alto riesgo.

Esto debido al supuesto empeoramiento de los datos en todos los ámbitos, en particular el número de casos positivos.

Describió que entre las restricciones aumentadas, que entran en vigencia de inmediato y deben cumplirse desde la tarde del 28 de octubre y que a partir de esta fecha y hora, los restaurantes, los comercios minoristas y las oficinas que actualmente operan al 50 por ciento de su capacidad deben reducir su capacidad al 25 por ciento.

También estas restricciones de esta etapa a nivel 3 de Safer at Home, los eventos en interiores deben implementar un Límite de 25 personas, y los eventos al aire libre con un máximo de 75 personas.

Cabe hacer notar que las nuevas restricciones de la orden de salud pública dice que no afectan al Zoológico de Denver, los Jardines Botánicos, el Centro Comercial Cherry Creek, el Parque Four Mile y el Complejo Nacional Occidental, estos lugares no se ven afectadas por ahora, y lo mismo ocurre con los gimnasios, aunque el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver El director Bob McDonald dijo que los cambios relacionados con ellos podrían llegar pronto.

Este anuncio ha traído confusión a los negocios nuevamente ya que unos negocios están libres de estas restricciones y otros no.

Cabe destacar que los centros de votación permanecerán abiertos, aunque es mejor que mientras más pronto vote es mucho mejor.

Hancock culpó en gran parte a los visitantes de Denver de las altas estadísticas, ya sea de otras partes del área metropolitana o de lugares más remotos y dijo: “A pesar de nuestros mejores esfuerzos y del hecho de que la mayoría de los habitantes de Denver se cubren la cara con diligencia, practican el distanciamiento social, posponen reuniones familiares y hacen sacrificios, Denver no es una isla”, dijo. “Es la ciudad capital, la ciudad más grande del estado, y no podemos controlar lo que nuestros vecinos cercanos y otros hacen cuando vienen aquí. No crean que esto es un fracaso de Denver.

Es el fracaso de aquellos que no creen en la ciencia y los que se niegan a tomárselo en serio ” dijo Hancock.