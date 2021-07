Los Rockies en casa y en alfombra roja

Los Rockies de Colorado regresaron a casa para poner la alfombra roja a sus aficionados y celebrar que las cosas están regresando a la normalidad por lo cual decidieron tener su día inaugural 2.0 a mediados de la temporada.

Le explico cómo sabemos a principios de Abril es cuando es el día inaugural en esos días la vida todavía tenía algunas restricciones entre ellas era que los Rockies solo podían recibir en su casa solo una tercio de su capacidad que tomando en cuenta que la temporada pasada fue a puerta cerrada por cuestiones del COVID fue una bocanada de aire libre al tener a esa cierta cantidad de aficionados en las gradas y como les decía las cosas comenzaron a normalizar se decidió por parte del gobierno que el lunes 28 junio los Rockies ya podían tener casa llena así se llego con la idea de tener una segunda inauguración de temporada pero ya a toda capacidad.

Con todas las celebraciones como si fuera un día de abril con los honores a la bandera y aviones incluidos como sabemos los Rockies no han tenido una temporada como para tener llenos continuos pero su afición es noble y mantiene muy buenas entradas no solo por el espectáculo en el diamante si no porque el Coors Field es uno de los mejores lugares para pasarla bien ya sea con los amigos o con la familia.