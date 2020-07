Los títulos y Certificaciones son clave para ganar salarios más altos

Mientras el país lucha por recuperarse del retroceso económico en plena pandemia por el coronavirus, los expertos en fuerza laboral exhortan a los estados, incluyendo Colorado, a intensificar sus esfuerzos para asegurar que más trabajadores tengan educación post-high-school y sus certificados.

Evidentemente estamos ante una coyuntura nunca antes vista que, en defensa de vidas humanas que es lo más importante, y que ha obligado a todos a tomar medidas de aislamiento, contención de contactos y cierre de colegios, universidades, negocios, entre otras instituciones para contener la tasa de crecimiento del Covid-19.

Entonces la educación es de suma improtancia también pero el tirmo de ella ha cambiado desde que llego el coronavirus y ahora miles de estudiantes están a la espera de como será este nuevo año escolar.

Jeff Strohl, director de investigación en el Centro de Educación y Fuerza Laboral de la Universidad Georgetown, dice que menos de la mitad de los norteamericanos entre los 25 y 64 años tienen un título más allá de high-school.

“Conforme entramos a esta horrible recesion por la pandemia, las titulaciones seran muy importantes para algunos de nuestros esfuerzos de re-capacitacion y re-contratacion.”

El nivel de logros post-high-school es mayor que el promedio nacional, casi 60 por ciento, pero de acuerdo al Departamento de Educación Superior de Colorado (Colorado Dept. of Higher Education), en el estado el 75% de los empleos exigen algún título o certificado post-secundaria.

Los estudiantes de color corren un riesgo mayor de quedar retrasados. Sólo el 40% de los trabajadores Negros entre 25 y 34 años, y 30 por ciento de los trabajadores Latinos y los Hispanos, tienen título.

Courtney Brown, vice presidente de impacto estratégico en la fundación Lumina, dice que una clave para mejorar los resultados de los trabajadores es darles asesorías de high school y universidad, más que capacitación, para que puedan guiar a los estudiantes hacia programas de capacitación con destrezas que les ayuden en su trabajo.

“La gente con certificaciones, y ningun otro titulo post-secundario, tienen mas posibilidades de ser empleados que quienes no lo tienen.

Sabemos que ganan mejores salarios, tienen mas oportunidad de ascensos, y mas satisfaccion laboral que quienes no las tienen.”

Brown dice que las certificaciones no son sólo para los graduados recientes de high-school; también puede servirles aumentar o refrescar sus destrezas, lo que mantiene competitivos a los trabajadores.

Los Estados Unidos, que fuera líder en logros escolares post-high-school, hoy va detrás de países como Sur-Corea, Canadá, Lituania y el Reino Unido.

Mientrás el pais lucha por recuperarse del reves economico debido a la pandemia de Coronavirus, los expertos en fuerza laboral hacen un llamado a los estados, incluyendo a Colorado, para que lancen sus esfuerzos para asegurar que mas trabajadores tengan educacion y certificados mas alla de high school.

Mientras tanto, los estudiantes de collegio estan tratando de encontrar las respuestas a varias preguntas como las siguientes:

» Con tantas universidades en línea para el próximo año académico, ¿seguirán participando los estudiantes?

» ¿Los estudiantes y los padres estarán dispuestos a pagar decenas de miles de dólares a universidades caras para una educación en línea?

» ¿Se perderán los estudiantes la “experiencia universitaria”, donde pueden mezclarse con otros estudiantes de diferentes orígenes y experiencias?

» Además los estudiantes internacionales se quedaran en su países estudiando, al igual que los estudiantes de los Estados Unidos quizás también lo hagan, que oportunidades perderan y ¿cómo será el futuro para ellos en los campus de los Estados Unidos?

Otro punto de gran interés es, de que manera se han preparado las universidades para transmitir la enseñanza en línea, ¿estarán listos con el nuevo sistema de aprendizaje?

Y los padres de familia no podrán tener esas bonitas experiencias de asistir a los eventos y ver a sus hijos particiar como por ejemplo al inicio del primer año de colegio, la ceremonia de convocación y el mensaje de aliento de los motivadores que ya han pasado por ese camino del coloegio.

Estos cambios y muchos otros son los que seguirán afectando la educación en este siguiente año escolar.

Y como será en el año 2021 y los años venideros, regresaremos al modelo normal o seguiremos con este modelo forzado por el coronavirus y que tiene a los estudiantes en el limbo.