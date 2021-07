Lotería de vacunas no funciono, ahora Polis gasta dinero en tarjetas de regalo para incentivar a los que se vacunen

Por alguna razón, Jared Polis está obsesionado con vacunar a todos en Colorado a pesar del hecho de que la vacuna COVID-19 no previene la contracción del 99.8% de la familia de virus con supervivencia.

Polis ha ignorado los datos que muestran que los países más vacunados, como Israel y el Reino Unido, están experimentando “oleadas de casos” porque las pruebas de PCR utilizadas para detectar el coronavirus están configuradas por la OMS y los CDC para dar falsos positivos.

La semana pasada, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, informó que la vacuna Pfizer Covid-19 ha sido menos efectiva contra la variante Delta de lo esperado. Un primer ministro decepcionado, Bennett, declaró: “No sabemos exactamente en qué medida ayuda la vacuna, pero es significativamente menos”.

El cuadro a continuación identifica nuevos casos confirmados por grupo de edad, con tendencias inquietantes. El gráfico, publicado por el gobierno israelí, muestra un asombroso 78% de los nuevos casos (de 20 a 29 años de edad) son personas completamente vacunadas. Esto es sólo la punta del iceberg. El gráfico muestra una perspectiva sombría para el grupo de edad de 60 a 69 años, con un asombroso 94% de los casos nuevos que están completamente vacunados.

Todo lo que tiene que ver con el Coronavirus es una mentira descarada, pero Polis ahora ofrece tarjetas de regalo de Walmart de $ 100 a quienes se vacunen.

Cuando se le pidió que explicara sus insensibles acciones de dar más dinero sin el permiso de los votantes, Polis afirma: “’Lo que encontrará es que hay entre el 10% y el 15%, y antes en el concurso era como el 20% de la gente. quién diría: ‘Probablemente lo conseguiré algún día’, dijo el gobernador a los periodistas. “Para eso está dirigido esto”.

Polis no reconoció ni abordó el hecho de que su ridícula Lotería de Vacunas, que derrochó $ 5 millones de dólares en cinco personas vacunadas, más los costos de las becas para los ganadores más jóvenes, no aumentó sus codiciadas tasas de vacunación. De hecho, las vacunas disminuyeron en un 68% durante el espectáculo de Polis al estilo de China. La lotería fue vergonzosa para los habitantes de Colorado que no pidieron expresamente sus dólares de impuestos ganados con tanto esfuerzo para financiar una vacuna para protegerlos de un virus de ganancia de función que se filtró en un laboratorio de Wuhan, China.

Polis es inteligente, por lo que sabe que el escándalo del Coronavirus es una mentira.

Entonces, ¿por qué sigue gastando el dinero de sus impuestos en tarjetas de regalo de Walmart para madres solteras que vacunan a sus hijos, como si fuera una especie de héroe sin control?

Fauci dijo en junio que la variante Delta es la “‘mayor amenaza’ para los esfuerzos de la nación para eliminar Covid”. ¿Qué ciencia usa para hacer esa devastadora proclamación? La ciencia de Fauci, también conocida como ciencia del PCCh y del Partido Demócrata … pseudociencia … ¡propaganda!

Si un paciente no está vacunado, los CDC realizarán una prueba de PCR a los 45 ciclos, casi tres veces más alto que el recuento de ciclos recomendado para cualquier cosa menos COVID-19. Esto asegura un aumento en el número de casos de los no vacunados.

Aquí está el mayor problema en la variante Delta / problema de vacunados versus no vacunados: los CDC, la OMS y el Dr. Fauci han conspirado para hacer que las personas no vacunadas den positivo por COVID-19 con más frecuencia. El 13 de mayo, los CDC cambiaron las pautas de prueba para lograr exactamente esa tarea.

Si un paciente está vacunado, los CDC recomiendan que la prueba de PCR se realice a 28 ciclos, que sigue siendo once ciclos más alta que la recomendación de 17 CT que presentó el día de la inauguración de Biden. Por lo tanto, los casos seguirán aumentando incluso en personas vacunadas, pero a un ritmo menor que en personas no vacunadas … y lo más importante, a un ritmo mayor que en enero-mayo.

Este número creciente de casos, aún menor que el número de casos no vacunados, se utilizará para dar a entender variantes, el peligro de otras hebras y la necesidad de inyecciones de refuerzo como complemento.

De hecho, el sitio web socialista mundial avivó con orgullo las llamas del miedo directamente del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de que “la variante delta del coronavirus ‘eliminará’ a los no vacunados”.

¿Cómo no acabar con los no vacunados? Cuando la OMS, los CDC y el Dr. Fauci han conspirado para crear una pandemia mortal que está completamente orquestada con datos falsos, y aquellos que no están vacunados cuando se someten a la prueba se configuran automáticamente para dar positivo en la prueba de COVID-19, la narrativa de la vacuna es pseudocientífica. . La narrativa variante delta, o cualquier otra variante para el caso, también es pseudociencia.

Pero Polis, como otros gobernadores azules, no solo va a seguir ordeñando tu miedo; también va a ordeñar hasta el último dólar. ¿Había esperado un mejor Colorado en 2021? Sigue rezando; por ahora, el gobernante amante de las vacunas y el socialismo está aquí para arruinar su vida en el futuro previsible mientras usa su dinero para hacerlo, y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlo.