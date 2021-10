Maestra demanda a CU Denver después de que la universidad le prohíbe la entrada al campus

Maestra de CU Denver demanda a Cu Denver después de que la universidad le prohíbe la entrada al campus por rumores de que tiene COVID.

La maestra de CU Denver está demandando a la universidad después, dice, de que se le impidió ingresar al campus por un rumor de que tenía COVID-19.

La directora ejecutiva del National History Day Colorado, Celeste Archer, estaba a una semana de la exhibición anual del programa en CU Denver cuando su jefe le envió un correo electrónico del Departamento de Salud Ocupacional en la que le decía que no podía regresar al trabajo hasta que fuera aprobada por COVID. -19.

Archer dice que llamó inmediatamente para decir que había habido un error.

“Estoy vacunado. He tomado todas las precauciones … No sé de qué estás hablando. Ella dijo que alguien dijo que escuchó que usted había dado positivo en la prueba de COVID, que lo tenía o que mostraba síntomas y yo dije: ‘¿Escuchas lo que acabas de decir? ¿Alguien dijo que escuchó? Así que esto se basa en rumores ‘”.

Por su parte, CU Denver dice en un comunicado: “Seguimos nuestros protocolos de seguridad y respondimos con buenas intenciones … En menos de dos horas, solucionamos cualquier malentendido e invitamos al empleado a regresar al campus”.

Archer dice que si la universidad hubiera investigado el informe en primer lugar, se habría enterado de que ni siquiera estaba en el estado en las fechas en que la persona supuestamente se puso en contacto con ella. Pero ella dice que no hubo un debido proceso.

“La primera persona que debería haber sido llamada, soy yo”.

El abogado Will Trachman de Mountain States Legal Foundation está demandando a la universidad en nombre de Archer.

“No hay ninguna excepción COVID-19 a la cláusula del debido proceso … no importa cuánto tiempo Celeste Archer estuvo excluida del campus, el debido proceso que recibió de antemano no fue nada”.

Como historiador, Archer no puede evitar pensar que la historia se está repitiendo y que COVID-19 es la nueva letra escarlata, “¿Esta es una tragedia global y estamos permitiendo que esta persona manipule esa tragedia para su propio propósito?” No, no podemos hacer eso “.

Una maestra veterana con 25 años de experiencia, dice Archer, lo que le pasó a ella le puede pasar a cualquiera. Ella quiere que la universidad cambie su política para garantizar el debido proceso y divulgue el nombre de la persona que presentó el informe falso, y responsabilice a esa persona.