Más cámaras en el centro de Denver resultan en más multas de estacionamiento

Los servicios de recuperación de ingresos de estacionamiento promocionan un aumento de ingresos del 300% del sistema de cámaras.

A medida que más personas se dirigen al centro de la ciudad para el desfile Avalanche, la investigadora de consumidores Jaclyn Allen quiere que esté al tanto de las docenas de nuevas cámaras que vigilan su automóvil y que podrían costarle mucho dinero.

Craig Collinsworth descubrió eso de la manera más difícil cuando cruzó un estacionamiento de Capitol Hill dos veces en un día el mes pasado mientras entregaba Meals on Wheels.

Ha estado recorriendo el lote cada dos semanas durante cinco años, pero esta vez recibió un aviso de estacionamiento de $85 por correo.

Dijo que los Servicios de Recuperación de Ingresos de Estacionamiento solo ofrecerían reducir su multa a $65, por lo que se comunicó con Contact Denver7 para obtener ayuda.

“Simplemente se redujo a lo correcto y lo incorrecto, y esto no está bien”, dijo. “Nada sucedió realmente hasta que contacté a Denver7 al respecto”.

Durante años, Contact Denver7 ha estado exponiendo problemas con estacionamientos privados en el centro de Denver, más recientemente relacionados con lotes sin licencia.

Pero las quejas que llegan últimamente de personas que solo pasan unos minutos adicionales en el estacionamiento están relacionadas con las cámaras instaladas recientemente que capturan cada automóvil y rastrean cuando van y vienen.

Un video proporcionado por PRRS muestra cómo funciona el nuevo sistema, usando menos botas en el suelo y más ojos en el cielo, y como resultado, asegura un aumento promedio del 300% en los ingresos por estacionamiento.

El mes pasado, el cofundador de PRRS, John Conway, dijo que esperaría más avisos de estacionamiento debido a la nueva tecnología.

“Estamos tratando de implementar tecnología que elimine el error humano”, dijo Conway, quien dijo que están atrapando a los infractores que no atraparon antes. “Así que horas entre las 12 de la noche y las 7 a.m., increíble, nunca hubiera imaginado cuántas personas realmente bajan y se estacionan y no pagan”.

En un correo electrónico, Conway envió un video de la implementación de más tecnología que rastrea cada automóvil exactamente donde se estaciona.

En una declaración a Contact Denver7, Conway escribió: “¡Vaya AVS! Disfrute del centro de la ciudad y recuerde leer atentamente las señales y seguir las instrucciones donde estacione. Asegúrese de ingresar la matrícula correcta en el método de pago”.

Mientras tanto, después de que Contact Denver7 comenzara a hacer llamadas, se anuló la multa de Collinsworth y tiene este mensaje para las personas que vienen al centro a estacionarse:

“¡Cuidado! No estacionen en los lotes, y si lo hacen, mejor paguen”, dijo. “Es mejor pagar $15 o $20 en lugar de obtener un boleto de $85”.