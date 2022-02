Más de 100 mil estadounidenses marcharon por la vida, esperando poner fin al aborto

Los más de 100,000 estadounidenses pro-vida marchan por la vida, esperan anular Roe y poner fin al aborto.

La 49.ª marcha anual por la vida se llevó a cabo en Washington, D.C., el viernes 21 de enero de 2022. A través de estas fotos puede echarle un vistazo y ver la multitud que se dio cita y para darle una idea de cuántas personas asistieron en apoyo a la vida.

Unos 100,000 o más estadounidenses pro-vida marcharon el viernes bajo un gran frío glacial en Washington, D.C., con la esperanza y la oración de que pronto se permita a los estados proteger nuevamente a los bebés por nacer.

La Marcha por la Vida de 2022 tuvo un fuerte espíritu de esperanza ya que la Corte Suprema de EE. UU. considera anular Roe v. Wade a través de un caso de Mississippi que escuchó en el pasado mes de diciembre.

“Roe no es una ley establecida”, recordó la presidenta de March for Life, Jeanne Mancini, a la multitud durante el mitin que precedió a la marcha.

Mancini y otros instaron a la corte a reconocer que uno de los valores más fundamentales de Estados Unidos, la igualdad, debe aplicarse a todos los seres humanos, incluidos los bebés en el útero.

Debido a Roe, los estados se ven obligados a legalizar el aborto a pedido hasta que sea viable y se les permite legalizar el aborto sin límites hasta el nacimiento. El fallo de 1973 provocó la muerte de más de 63 millones de bebés por nacer en abortos y cientos, quizás miles, de madres.

Para algunos grupos ya marginados, el mandato de aborto a pedido que es Roe empeoró las cosas aún más. Katie Shaw, una defensora de los derechos de las personas con discapacidad que tiene síndrome de Down, le dijo a la multitud pro-vida cómo los bebés por nacer con síndrome de Down son especialmente objeto de abortos.

“Hay una lista de espera de bebés con síndrome de Down para ser adoptados, pero el 80 por ciento de nosotros somos abortados. Me rompe el corazón pensar en todos mis amigos que no están aquí hoy debido al aborto”, dijo Shaw. “La igualdad comienza en el momento de la concepción. Estoy orgulloso de estar aquí hoy para marchar y mostrarle al mundo que las personas con discapacidades necesitan la oportunidad de vivir sus vidas fuera del útero”.

La marcha reunió a defensores pro-vida de todos los lados de la política. Dan Lipinski, un demócrata pro- vida y excongresista de Illinois, expresó su confianza en que la Corte Suprema anulará a Roe pronto.

“¡El próximo año será una nueva era porque Roe se habrá ido!” Lipinski dijo a los manifestantes. “Ser pro-vida no puede ser un tema partidista. La protección igualitaria para los bebés en el útero debe ser un objetivo universal”. Y lo es. Una nueva encuesta marista encontró que el 71 por ciento de los estadounidenses quieren que los abortos sean ilegales o más límites al aborto, incluido el 36 por ciento de los demócratas.

Otros oradores alentaron a los defensores de la vida a seguir peleando la buena batalla para proteger a los bebés por nacer y apoyar a sus madres, y señalaron cómo sus esfuerzos están marcando la diferencia.

“Estamos en el lado correcto de la historia en la batalla. Te necesitaba entonces, y estos bebés te necesitan ahora. No nos detendremos hasta que el aborto sea impensable”, dijo Toni McFadden, una madre posabortiva y defensora pro-vida de Students for Life.

Y Mikaela Kook, una joven madre que eligió la vida a pesar de haber sido presionada para abortar a su hijo por nacer, compartió cómo Mary’s Shelter, un hogar de maternidad pro-vida en Virginia, la ayudó a ella y a su bebé cuando más lo necesitaban.

“Mi hija Amy es mi orgullo y alegría y mi fuente de inspiración”, dijo Kook.

La Marcha por la Vida se lleva a cabo anualmente en Washington, D.C. en o cerca del aniversario de Roe v. Wade. Muchos esperan que la marcha del próximo año sea una celebración del fin del gobierno tiránico.

En diciembre, la Corte Suprema escuchó un desafío directo a Roe del estado de Mississippi. Entre la mayoría conservadora en el tribunal superior y la decisión de los jueces de no bloquear la prohibición del aborto en Texas el año pasado, muchos tienen grandes esperanzas de que el tribunal ponga fin a Roe y permita que los estados protejan nuevamente a los bebés por nacer del aborto. Se espera un fallo en junio.