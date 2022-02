Más de 400 arrestados en investigación de la trata de personas en California

Durante una conferencia de prensa el martes 15 de febrero de 2022 en el Salón de Justicia en el centro de Los Ángeles, el alguacil Alex Villanueva anunció los detalles y los resultados de la séptima operación anual de aplicación de la Operación Reclamar y Reconstruir, realizada por la Fuerza de Tarea Regional contra la Trata de Personas de Los Ángeles y más de 80 agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales participantes y grupos de trabajo de todo California. El esfuerzo estatal de una semana de duración destinado a combatir la trata de personas se llevó a cabo entre el domingo 6 y el sábado 12 de febrero de 2022, se llevó a cabo en varios medios y obtuvo resultados positivos.

El alguacil Alex Villanueva estuvo acompañado por ejecutivos y representantes de la Oficina Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, Departamento de Policía de Los Ángeles, Oficina del Fiscal de Distrito de San Luis Obispo, Santa Ana Departamento de Policía, Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Saving Innocence, Zoe International y el Centro Nacional sobre Explotación Sexual.

Operation Reclaim and Rebuild se centró en rescatar a las víctimas de la esclavitud sexual y la trata de personas, brindarles a las víctimas los servicios que tanto necesitan, identificar y arrestar a sus captores, buscar enjuiciamientos exitosos e interrumpir la demanda de víctimas vulnerables al enfocarse en sus clientes. Las agencias policiales y otros grupos de trabajo contra la trata de personas en todo nuestro estado se unieron a la operación de cumplimiento para enviar el mensaje claro de que las fuerzas del orden público de California comparten un mandato unificado: ¡la trata de personas no debe tolerarse en nuestro estado!

En preparación para el evento, se llevó a cabo una reunión de planificación operativa en Los Ángeles, a la que asistieron más de 200 detectives policiales federales, estatales y municipales de todo California. Los investigadores concentraron las operaciones de cumplimiento dondequiera que se llevara a cabo la trata de seres humanos, desde confrontar la realidad de la prostitución en las aceras mediante la realización de operaciones de demanda, hasta desafiar la realidad virtual del mundo cibernético donde los traficantes creen que pueden operar de forma anónima a través de Internet.

Internet ofrece una gran variedad de oportunidades para los traficantes, pero con la experiencia de ciberdetectives especialmente capacitados que se hicieron pasar por adolescentes vulnerables e interactuaron con sospechosos en las redes sociales, los traficantes y los clientes que estaban ansiosos por explotar vieron frustrados sus planes.

Las víctimas encontradas durante los esfuerzos de ejecución fueron atendidas por personal de varias agencias del Departamento de Servicios para Niños y Familias y proveedores de servicios para víctimas en cada condado. En el condado de Los Ángeles, el Comité contra la trata de personas del sur de Los Ángeles, compuesto por Saving Innocence, Zoe International, Journey Out y muchos otros proveedores de servicios locales, coordinó la respuesta de los servicios de emergencia para la atención de las víctimas y colaboró ​​con organizaciones no gubernamentales similares de servicios para las víctimas en todo el país. estado.

La Operación Reclamar y Reconstruir tuvo un gran éxito en su esfuerzo con la recuperación de 65 víctimas adultas y 7 menores; 182 hombres arrestados por el cargo de Solicitación; y 30 presuntos traficantes y explotadores fueron detenidos. En total, se realizaron 413 detenciones.

El alguacil Villanueva transmitió la misión, los esfuerzos y los resultados de la Operación Reclamar y Reconstruir, dio una dirección firme a las víctimas y reiteró: “El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y nuestros socios están con cada víctima de este crimen atroz. Usted es el centro de este esfuerzo. Estamos aquí para ti. Estamos aquí para ayudarlos a recuperar su libertad de las ataduras del tráfico sexual y para brindarles el apoyo y las herramientas para reconstruir sus vidas”.

A los traficantes y procuradores: “No toleraremos la esclavitud y el tráfico de otros en ninguna forma. Lo buscaremos y lo procesaremos con todo el rigor de la ley.

Para los Johns: “Comprar sexo comercial es ilegal y comprar sexo aumenta la explotación de los involucrados”.

El Grupo de trabajo regional contra la trata de personas de Los Ángeles, que supervisó el esfuerzo coordinado, definió el compromiso: “La Operación Recuperación y Reconstrucción es una operación estatal que muestra el compromiso mutuo de las fuerzas del orden público de California, las agencias de servicios sociales y los proveedores de servicios para las víctimas en el lucha para acabar con el tráfico sexual. El Grupo de trabajo regional contra la trata de personas de Los Ángeles es un ejemplo de cómo las entidades individuales pueden ser mucho más eficaces cuando se unen en una misión compartida. Hoy, 7 niños han sido rescatados de sus explotadores y 65 mujeres han sido conectadas a los servicios necesarios para reconstruir sus vidas, libres de explotación”.

El Director Ejecutivo, Alan Smyth de “Saving Innocence” desafió a los medios al afirmar que “La trata de personas ocurre durante todo el año, todos los días. El gran evento deportivo acaba de salir de la ciudad, pero ¿sabes qué? No nos hemos ido de la ciudad y estaremos aquí todos los días para combatir este increíble y brutal crimen que ha sido perpetrado contra nuestros más vulnerables. Entonces, el mayor error que podemos cometer sería apagar nuestras cámaras y no escribir más artículos porque de alguna manera pensamos que la trata de personas se ha ido porque el Super Bowl ya no está aquí. Quiero pararme frente a ti y decirte que no se ha ido”.

“De arriba a abajo, California está comprometida con la lucha contra la trata de personas”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta. “Estamos trabajando en todo el estado para responsabilizar a quienes usan la fuerza, el fraude o la coerción para explotar a las personas con fines laborales o sexuales, y brindar servicios a quienes victimizan. Nuestros equipos, ya sea en San Diego, Fresno o Sacramento, están sobre el terreno día tras día para garantizar la justicia, proteger y ayudar a sanar a las personas abusadas y explotadas. Estamos orgullosos de continuar apoyando a nuestros socios a través de Operation Reclaim and Rebuild. Juntos, estamos ayudando a construir comunidades más seguras para todos”.