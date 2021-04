Secundarios reportados por vacunas, según estudio

U n estudio reciente encontró que más personas informan efectos secundarios después de recibir una dosis de la vacuna Moderna COVID-19 que la vacuna Pfizer.

Publicado en la revista JAMA Insights, el estudio arroja luz sobre los muchos efectos secundarios leves de ambas vacunas, que incluyen dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y dolor o hinchazón en el lugar de la inyección.

Entre el 14 de diciembre y el 28 de febrero, alrededor de 1.085.000 personas informaron síntomas de la vacuna Pfizer después de la primera dosis.

Alrededor de 1.465.000 informaron síntomas de la primera inyección de la vacuna Moderna en el mismo período.

Para la segunda dosis, aproximadamente 666,000 personas informaron efectos secundarios de la vacuna Pfizer, en comparación con 777,000 con la vacuna Moderna. Los investigadores recopilaron los datos del sistema de vigilancia V-safe de los Centros para el Control de Enfermedades, que informa los efectos secundarios de una variedad de vacunas, incluidas las nuevas vacunas COVID-19.

Para ambas dosis de la vacuna, la reacción fue más alta el día uno después de la vacunación y disminuyó constantemente hasta el día siete, encontró el estudio.

El estudio también informa que las personas menores de 65 años informaron más efectos secundarios de V-safe, en comparación con las personas de 65 años o más, un hallazgo común para las vacunas.

Las mujeres y las personas más jóvenes tienden a experimentar más efectos secundarios de las vacunas en general. “Sin embargo, eso no quiere decir que tengan más síntomas”, dijo Anne Liu, médica de enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford, y agregó que es posible que las personas más jóvenes y las mujeres simplemente informen sus síntomas con más frecuencia.

Voy a hacer una gran generalización aquí, pero nuestra cultura normalmente desalienta a los hombres de llamar la atención sobre sus síntomas “, dijo Liu.

En cuanto a por qué las personas más jóvenes experimentan más síntomas, eso podría deberse a que tienen un sistema inmunológico más fuerte.

“El sistema inmunológico de las personas mayores tiende a debilitarse con el tiempo”, explicó Liu, lo que significa que su reacción a la vacuna será menos intensa.

“Si no tiene efectos secundarios, es posible que tenga una respuesta más débil”, dijo Liu.

Eso no significa que la vacuna no esté funcionando. El sistema inmunológico es complejo y tiene múltiples frentes, y los efectos secundarios no son la única señal de que la vacuna es eficaz.