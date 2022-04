Más jóvenes dicen NO a las redes sociales ‘tóxicas’ y ‘obsesivas’

Según las encuestas, muchos jóvenes rechazan aplicaciones como Instagram y TikTok, calificándolas de “tóxicas” y “obsesivas”.

Según lo informado por el New York Post, una nueva investigación revela una tendencia creciente contra las aplicaciones entre los veinteañeros, quienes dicen que prefieren tomar el control de sus vidas.

Gabriella Steinerman es una estudiante de 20 años que evidenció un cambio radical en su vida tras dejar las redes sociales en 2019.

“Cuando lo borras, te das cuenta de que no lo necesitas”, dijo la joven y dijo que sintió un alivio inmediato.

“Cuando estaba publicando, quería la mejor foto que tomé y el mejor ángulo, y tenía 20 fotos diferentes de lo mismo”. Así que “me estaba comparando conmigo mismo.

No es un juego divertido”, agregó Steinerman al tiempo que reconoció un comportamiento “obsesivo y tóxico”, que ella había normalizado.

Pero las redes parecen estar perdiendo el control de los jóvenes. Un ejemplo de ello lo muestra una encuesta encargada por el banco de inversión Piper Sandler, que consultó a usuarios de plataformas de redes sociales con edades comprendidas entre los 7 y los 22 años.

Los resultados mostraron que en 2 años, Instagram perdió terreno entre la generación más joven. Por ejemplo, en 2020, el 31% dijo que era su plataforma favorita. Sin embargo, en la última encuesta, obtuvo solo el 22%.

Algunos dueños de redes sociales serían conscientes del daño que estas plataformas producen en los más jóvenes.

Según el Wall Street Journal, una investigación encargada por Facebook mostró un importante problema de salud mental y emocional entre los jóvenes usuarios de Instagram, pero mantuvo estos datos bajo la alfombra.

El estudio encontró que el 32% de las suscriptoras de la plataforma se vieron perjudicadas en su autoestima.

La plataforma exacerba los problemas de imagen corporal, la ansiedad y la depresión al establecer cánones de belleza que los usuarios se esfuerzan por lograr desde edades cada vez más jóvenes.

Pat Hamrick, otra estudiante que dejó Instagram y Facebook hace dos años, habló sobre los problemas de baja autoestima que estas redes sociales le crearon.

Ellos “me tenían subconscientemente comparándome con los demás y realmente me carcomía. Me preguntaba: ‘¿Estoy haciendo las cosas correctas, me estoy divirtiendo de la manera correcta? ella le dijo al Post.

Según otra encuesta, esta vez de Tallo, la mayoría de los Gen Zers encuestados prefieren TikTok a Instagram.

También encontró que el 75% de las mujeres jóvenes respondieron que las redes sociales las habían llevado a “compararse con sus pares”. Mientras que solo el 56% de los hombres dijo lo mismo.

Más de la mitad de todos los encuestados indicaron que las redes sociales los habían llevado a sentirse excluidos por sus compañeros.

Sin embargo, hay jóvenes de la Generación Z, también conocidos como zoomers, que no ven la necesidad de interactuar con la gente a través de las redes sociales.

“Si tienes amigos cercanos y estás dispuesto a esforzarte un poco más”, dijo Tzali Evans, una estudiante de 22 años, “no hay razón por la que no puedas tener las mismas experiencias de la vida real que alguien que está en las redes sociales”, agregó.