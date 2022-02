Máscaras de tela recientemente criticadas en el cambio de mensajes de omicron, ‘no hacen absolutamente nada’

Según destacados funcionarios, las máscaras de tela no hacen nada y han sido fuertemente criticadasen el cambio de mensajes de omicron, ‘no hacen absolutamente nada’.

Destacados funcionarios de salud pública han destacado cada vez más las limitaciones de las máscaras faciales de tela, presionando por máscaras de respirador más efectivas como las de N95 a medida que omicron envuelve a los Estados Unidos, un cambio en los mensajes de principios de la pandemia.

Los funcionarios alentaron el uso de máscaras de tela en la primavera de 2020 como una medida desesperada para frenar la propagación de COVID-19 después de recomendar previamente no usar máscaras y continuaron reforzándolas en los meses posteriores. Ahora, sin embargo, más expertos dicen que las máscaras no son útiles.

“Las máscaras de tela y quirúrgicas no hacen absolutamente nada para protegerse del virus ambiental”, dijo Chad Roy, microbiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane, refiriéndose a la propagación del virus por el aire. “Toda esta canción y baile de usar máscaras de tela con cierta presunción de que estás siendo protegido del virus ambiental es total y positivamente 100% contraria a cómo funcionan las máscaras y los respiradores”.

La evidencia de la superioridad del N95 sobre la máscara de tela ha sido bien documentada.

En 2015, por ejemplo, antes del inicio de la pandemia, científicos de Australia, Vietnam y China concluyeron que los trabajadores de la salud “no deberían usar máscaras de tela como protección contra las infecciones respiratorias.

Las máscaras de tela dieron como resultado tasas de infección significativamente más altas que las máscaras médicas”. y también se desempeñó peor que el brazo de control”.

“El uso de un N95 le brinda cierta protección de manera bidireccional, lo que significa que si está usando un N95 sin una válvula unidireccional para la exhalación… está protegido no solo del aerosol ambiental de un tamaño particular, también como exhalación si está enfermo, por lo que cumple una doble función en ese sentido”, dijo Roy.

Una máscara de tela no filtra suficientemente las partículas de aire que encierran el virus que ingresa al usuario, pero reduce la cantidad de partículas de aire que salen.

El 95 en el nombre “N95” denota el porcentaje de partículas de aire que las múltiples capas de material sintético pueden filtrar gracias a una capa de tela electrocargada capaz de atraer y atrapar gotas finas. Las máscaras médicas como las N95, KN95 (certificadas en China) y KN94 (certificadas en Corea del Sur) son las mejores para prevenir la propagación de la mayoría de los patógenos en el aire.

Los respiradores también se ajustan más a la cara, lo que elimina las bolsas de aire a través de las cuales pueden filtrarse las partículas de aire.

“El material de la máscara es beneficioso desde esa perspectiva electrostática”, dijo el Dr. Karl Minges, decano interino de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de New Haven.

“Así que tiene que ver tanto con la estructura en términos de las capas de las máscaras de respiración como con la capacidad de proporcionar un ajuste más seguro”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades actualizaron recientemente su guía sobre los mejores protocolos de enmascaramiento para reflejar un creciente cuerpo de evidencia de que omicron se propaga mucho más rápidamente en el aire que las variantes anteriores.

La agencia anunció la semana pasada que los N95 y KN95 ofrecen la mejor protección contra la cepa omicron altamente contagiosa y que un respirador “puede considerarse en ciertas situaciones” y “puede brindar un mayor nivel de protección que una máscara de tela o de procedimiento”.

La agencia también admitió que los “productos de tela holgadamente tejidos comunes brindan la menor protección”.

Las nuevas pautas, que no habían cambiado desde octubre, marcan la primera vez que la agencia aborda explícitamente los diferentes niveles de eficacia con cada tipo de máscara.

Aún así, los funcionarios de la administración de Biden, como la directora de los CDC, Rochelle Walensky, han sostenido durante mucho tiempo que cualquier máscara es mejor que ninguna, siempre que se ajuste bien.

“@CDCgov continúa recomendando que cualquier mascarilla es mejor que ninguna, y alentamos a los estadounidenses a usar una mascarilla que se ajuste bien para protegerse y evitar la propagación de #COVID19.

Esa recomendación no cambiará”, dijo Walensky el 12 de enero.

Sin embargo, los expertos en salud pública han aumentado la presión sobre la administración de Biden para que priorice los respiradores sobre las máscaras de tela caseras dada la rápida velocidad a la que se puede propagar el omicron.

Por ejemplo, Leana Wen, expresidenta de Planned Parenthood y ahora profesora de políticas de salud en la Universidad George Washington, quien ha comentado la pandemia con frecuencia en la televisión, dijo el mes pasado: “Las máscaras de tela son poco más que decoraciones faciales.

No hay lugar para ellos a la luz de omicron”.

“Esto es lo que los científicos y los funcionarios de salud pública han estado diciendo durante meses, muchos meses, de hecho”, dijo Wen en otra entrevista con CNN.

“Necesitamos usar al menos una máscara quirúrgica de tres capas… Puede usar una máscara de tela además de eso, pero no use solo una máscara de tela”.

No hace mucho tiempo, los funcionarios de salud del gobierno aconsejaban a las personas que se saltearan las máscaras por completo. A fines de febrero de 2020, cuando la pandemia era solo un virus poco entendido que la gente creía que podía disiparse después de unas pocas semanas de aislamiento, el entonces cirujano general Jerome Adams rogó a la gente que dejara de comprar máscaras porque no eran efectivas para detener el virus. propagación de COVID-19 y que el suministro limitado tenía que reservarse para los proveedores de atención médica y los trabajadores de primera línea. El vicepresidente Mike Pence también le dijo al público en ese momento que “el pueblo estadounidense no tiene que comprar máscaras”. El Dr. Anthony Fauci, el principal médico de la Casa Blanca, también le dijo a la gente que las máscaras no eran tan útiles como se creía debido a que no se ajustaban bien y no se tocaban la cara. Fauci insistió más tarde en que su consejo para que la gente común se abstuviera de las máscaras tenía como objetivo evitar el pánico masivo y la escasez de máscaras quirúrgicas y N95 entre los trabajadores de la salud que más las necesitaban.

Los CDC finalmente recomendaron el uso de máscaras no médicas en abril de 2020, lo que desencadenó una serie de órdenes de uso de máscaras a nivel estatal que requerían que las personas se cubrieran la cara cuando estaban en público. Posteriormente, el uso de máscaras se convirtió en una rutina en muchos lugares como una medida de salud pública y una cortesía hacia los demás.

La administración de Biden anunció esta semana que priorizaría la distribución de 400 millones de respiradores de alta calidad gratuitos que estarán disponibles a través de farmacias locales y centros de salud comunitarios. Los millones de N95 saldrían de los 750 millones de máscaras almacenadas actualmente en la Reserva Nacional Estratégica. Se espera que el lanzamiento comience a principios del próximo mes.