Mercado inmobiliario, expertos dicen: compradores de viviendas no deben perder la esperanza

Por Jon Ewing

La cantidad de casas en el área metropolitana de Denver continúa vendiéndose a un ritmo sin precedentes a medida que los compradores de casas y los inversionistas se involucran en guerras de ofertas para encontrar la propiedad perfecta, y eso sin tener en cuenta el mercado inmobiliario de verano del área.

Los expertos en bienes raíces, sin embargo, dicen que los compradores de viviendas no deben perder la esperanza todavía, ya que predicen que pronto llegará un punto de inflexión que eventualmente significará más casas duraderas en el mercado, más listados y tal vez menos competencia.

Denver7 se reunió el jueves con Jeff Tucker, un economista senior de Zillow, quien dice que los compradores de vivienda que buscan una casa no solo no deben perder la esperanza, sino también considerar todas sus opciones cuando buscan una casa. Esta entrevista ha sido editada por motivos de brevedad y claridad.

P: Siempre he oído que si quieres un nuevo trabajo, debes convertirlo en un segundo trabajo para encontrar uno. ¿Es un segundo trabajo encontrar una casa cuando se mudan del mercado tan rápido?

Jeff Tucker: Esa es una buena manera de decirlo. Es mucho trabajo duro comprar una casa en este momento y hacer que eso suceda: la típica casa en Denver queda pendiente en solo cinco días. Entonces, en muchos casos, estamos viendo este cambio de casas que se enumeran el miércoles o el jueves, y el vendedor ha aceptado una oferta generalmente el lunes o el martes.

Eso significa que todos los fines de semana, en realidad, alguien que está en la búsqueda de una casa en este momento necesita salir, recorrer una nueva cosecha de casas, probablemente inspeccionarlas previamente para que estén en condiciones de renunciar a esa contingencia de inspección, y luego cruzar sus dedos y espero que su oferta sea aceptada.

Es agotador, es un trabajo duro. Y es emocionalmente agotador para las personas tener sus esperanzas puestas en una casa y luego verlas frustradas cuando su oferta no es aceptada.

P: ¿Es necesario reducir las expectativas, especialmente si se necesitan renovaciones?

JT: Creo que eso es parte de cómo tener éxito en la compra de una casa en este momento, es esperar algo de ese margen competitivo antes de tiempo.

Entonces, si una casa está en la lista por un precio que es absolutamente superior a su presupuesto y no puede pagar un centavo más, entonces puede que no valga la pena gastar toda esta semana, ya sabe, trabajando en una oferta para esa casa, mientras que algunos otros, tal vez en una parte más asequible de la ciudad, o tal vez un tamaño más pequeño que esté cómodamente dentro de su rango de precios que lo pase por alto. Entonces, definitivamente hay algo que decir al considerar todas las opciones que existen. Y… esta competencia, realmente necesitas esperarla en este punto, y luego ajustarla en consecuencia.

Creo que la otra cosa que la gente realmente tiene que hacer es simplemente ajustar su presupuesto en función del aumento de las tasas hipotecarias. Si pudiera pagar, digamos, un pago hipotecario mensual de $2,000 que no compre casi tanta casa hoy en abril como lo hizo hace solo dos o tres meses. Por lo tanto, hablar con su prestamista, pensar primero en el financiamiento, pensar exactamente cuánto puedo pagar por la casa, es realmente importante para mantener esas expectativas presupuestarias en línea con la realidad.

P: ¿Ve a personas que se mudan cada vez más lejos pero que siguen trabajando en un lugar como Denver?

JT: Sí, es una especie de cuento clásico de “conduce hasta que califiques” y se ha vuelto muy cierto durante la pandemia: muchas personas han mostrado una voluntad mucho mayor de conducir más lejos y vivir más lejos del núcleo central de un área metropolitana, en medio de la pandemia, ya sea porque no se están involucrando con los aspectos sociales y, ya sabes, los restaurantes y demás del centro de la ciudad, o en la mayoría de los casos, porque es posible que no necesiten ir a la oficina, al menos, ya no necesitan estar allí en sus sillas de oficina de 9 a 5, 5 días a la semana.

Entonces, incluso si alguien tiene que venir a la oficina, a veces todavía están trabajando en el centro de la región, tal vez no sean cinco días a la semana, y eso realmente cambia el cálculo de poder tolerar ese largo viaje, si es sólo una cosa a veces.

P: Esto va a sonar extraño, pero he tomado a Zillow como un dispositivo de persuasión. Como conducir por la casa, ‘Oh, ¿cuánto crees que cuesta eso?’ luego buscarlo y estar triste. ¿Alguna vez escuchaste eso?

JT: Hemos visto un tremendo aumento en el tráfico en nuestro sitio y nuestra aplicación en el transcurso de la pandemia y en el transcurso de esta buena racha del mercado inmobiliario. Un montón de eso son realmente personas que están, ya sabes, buscando una casa y, como dijiste, ahora se ha convertido en un segundo trabajo de tiempo completo para buscar una casa.

Pero definitivamente también puedo decir que un montón de esto es solo gente que observa y simplemente está asombrada por lo que realmente está sucediendo en el mercado y lo usa como una forma de mantenerse informado. Y también, creo, para algunas personas, en este momento es casi una forma de entretenimiento.

P: Pero aun así, estás diciendo que te aferres a la esperanza.

JT: Definitivamente estamos viendo más casas en el mercado. No puedo garantizar eso y, de hecho, dudo que eso realmente haga que los precios bajen y se vuelvan más asequibles para los compradores.

Pero definitivamente significa tener más opciones que ayuden a las personas a encontrar la opción adecuada. Y estoy seguro de que vamos a ver menos de estas situaciones muy intensas de ofertas múltiples. A medida que avanzamos en la primavera e incluso en el verano, el mercado se verá un poco menos competitivo en los próximos meses.

P: Sin embargo, esto no solo está sucediendo en Denver, ¿verdad?

JT: Es parte de una tendencia a nivel nacional. Denver realmente ha pasado por esta transición de ser una parte del corazón relativamente asequible con un poco de prima porque estaba cerca de las montañas, ya sabes, tal vez hace 10 o 15 años, y acaba de seguir esta trayectoria en el campo de una especie de ciudad costera costosa, y es una de las razones por las que creo que realmente refleja la realidad de la gente local en Denver dar un paso atrás y sentir que esto ha sido un viaje extraordinario en el mercado de la vivienda.

Ese fue un tipo de transición realmente sorprendente por el que ha pasado Denver y ahora está un poco arriba en la liga de las ciudades estadounidenses muy caras.

¿Qué están haciendo las empresas para ayudar a los compradores y vendedores en este loco mercado inmobiliario?

Philip Kranefuss, director de bienes raíces de Homie en Colorado, dice que su compañía busca empoderar tanto a los compradores como a los vendedores de viviendas al hacer que los bienes raíces sean asequibles, asequibles e iguales para todos.

Su empresa cobra una tarifa fija de $3500 para el mercado de Colorado por los servicios de listado, que él llama “una de las formas más económicas de vender su casa”.

En el otro lado de la moneda, la compañía otorga un reembolso del 50 % de una comisión que los compradores pueden usar para costos de cierre, tasa por baja, prepagos, etc.

“Creo que ha habido muchos desafíos en el lado de la compra y con lo que está sucediendo ahora mismo con los aumentos de tasas y la falta de asequibilidad, especialmente en un mercado que es bastante acalorado y competitivo como el de Denver, creo que estamos empezando a ver eso. eso va a tener un impacto y va a ralentizar las cosas”, dijo Kranefuss cuando se le preguntó acerca de hacia dónde preveía que iría el mercado de la vivienda en los próximos meses.