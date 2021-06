México está castigado

Hace un par de semanas tuvimos la suerte de que visitara la cuidad de la Milla Alta la selección mexicana de fútbol en lo que fue el torneo de las naciones de la Concacaf todo fue una fiesta con un final no deseado ya que el Tri perdió la final.

Pero que el pachangón estuvo inolvidable eso no se puede negar, corrieron ríos de cerveza, canticos de apoyo a la selección y el famoso grito homofóbico que tanto los seleccionados nacionales le han pedido a la afición no grite, pero la gente no entiende razones y lo sigue invocando lo que dio que se suspendiera por algunos momentos los dos encuentros que tuvieron los aztecas por estas tierras esto se puede decir que le dio mas cuerda algunos que lo ven divertido.

Todo esto estuvo en los titulares mundiales ya que es un torneo oficial de la FIFA la cual ya tomo cartas en el asunto de hecho ya lo había hecho multando en varias ocasiones a la la federación mexicana la cual ha organizado campanas para que la afición se comporte, pero como les decía no se a logrado mucho ya que la selección recorre gran parte de los Estados Unidos y donde llega se repiten el escenario ríos de cerveza y la gente enfiestada.

Volviendo a la FIFA esta ya se está poniendo más rigurosa, comenzó con darle una sanción de dos juegos a la selección que no podrá tender afición en el estadio azteca y si las cosas no se componen se podría llegar a dejar a México fuera de las eliminatorias y por lo tanto no acudiría la próxima copa del mundo además de quitarle la sede del mundial del 2026 que comparte con los Estados Unidos y Canadá.

Como pueden ver las cosas ya no son tan graciosas como la gente cree cuando con unas cervezas encima comienza con el famoso grito que ya esta por cumplir la mayoría de edad digo ya que es mexicano 18 años, esto comenzó en Guadalajara en un preolímpico y al que se le comenzó a gritar fue a la leyenda de los Estados Unidos Landon Donovan ya que este en un entrenamiento se puso a hacer sus necesidades detrás de una valla de publicidad lo que la gente cuando se enteró porque lo grabaron y lo fotografiaron comenzó con el famoso grito ya después se volvió una mala tradición cuando el portero rival despejada.