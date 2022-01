Mientras Miles de escuelas permanecen cerradas en medio de la crisis nacional por la salud mental de los niños

Tras las vacaciones de invierno en Estados Unidos, unas 3,200 escuelas permanecen cerradas a pesar de la crisis nacional por la salud mental de los niños.

El mes pasado, el Cirujano General de EE. UU., el Dr. Vivek Murthy, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente y la Asociación de Hospitales Infantiles, declararon una crisis de salud mental infantil y agregaron que esta crisis es causada principalmente por la falta de asistencia a las aulas.

Al respecto, varios sistemas escolares en Wisconsin, Michigan, Ohio, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, entre otros estados, argumentan preocupaciones sobre la pandemia y la escasez de personal resultante, según Fox News el 4 de enero.

Asimismo, la situación está siendo aprovechada por los miembros del Sindicato de Maestros de Chicago.

Cabe destacar que es el sindicato de maestros quienes están presionando para que se regrese al aprendizaje a distancia durante dos semanas si no aceptan sus demandas de un aumento significativo en las pruebas de COVID-19.

Sin embargo, la fundadora de la organización Building Education for Students Together (BEST), Laura Zorc, está dispuesta a luchar contra la postura del sindicato para obtener lo mejor para los niños, para los estudiantes.

“Lo que escucho de los padres es que es un retroceso a principios del 2021, y están listos para desafiar esto”, dijo, y agregó: “… Según la ciencia, sabemos que la salud mental y la pérdida de aprendizaje de los niños es mayor que el riesgo de COVID”.

Dijo además: “Sabemos que a los niños les va mejor en persona, aunque el aumento es real.

Agrego que necesitamos personal adecuado y las medidas de seguridad necesarias, incluidas pruebas y sistemas de ventilación adecuados. Hay mucho estrés”.

Zorc no pasó por alto el hecho de que los sindicalistas utilizarían a los niños para mejorar el estado de sus contratos.

“Todo se remonta a la política de negociar contratos sindicales, por lo que están utilizando a nuestros hijos como peones en sus negociaciones”, dijo.

Asimismo, Zorc cree que los padres saben más sobre la educación de sus hijos, por lo que los empodera para reclamar estos derechos.

“El hecho de que enviemos a nuestros hijos a estas escuelas públicas gubernamentales no significa que, en el momento en que cruzan esas puertas, renunciemos a nuestros derechos como padres”, dice Zorc.

En este contexto, BEST prepara a los padres para postularse para juntas escolares y oponerse a las políticas de extrema izquierda que se infiltran en las aulas del país.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo: “Los números hablan por sí solos: sus hijos están más seguros en la escuela”, mientras la ciudad abre sus puertas escolares de par en par a sus estudiantes.

Los padres son los que deben tomar decisiones para sus hijos y no el gobierno, es tiempo que más padres de familia se levanten y se unan a la lucha…

Los padres son los primeros maestros con los que crece un niño. Los padres siempre tratan de enseñar a sus hijos todas las cosas buenas que los convierten en los mejores maestros.

Es importante recordar que los maestros no tienen control cuando el niño está en casa. Su hijo probablemente pasa más tiempo con usted en casa que con los maestros. Así que no dejes todo en manos de los profesores.

El mejor padre siempre escucha a sus hijos. Y estos padres son mejores que los maestros en las escuelas.

Los niños siguen a sus padres. los niños crecen siguiendo a sus padres. Para ellos, los padres son sus héroes y pueden solucionar cualquiera de sus problemas. De esta manera, los padres tienen una mayor influencia en los niños que los maestros.

Cuando preguntas a un niño/a como “¿quién quieres ser cuando seas grande?” Hay muchas posibilidades de responda: “Quiero ser como mi mamá o quiero ser como mi papá”

Es por eso que es importante que un padre les muestre la mejor versión de ellos.

Los padres son los primeros maestros de sus hijos, un niño aprende a hablar escuchando a los padres. Son los padres quienes primero enseñan el alfabeto y las palabras a sus hijos.

Los padres hacen todo lo posible para que sus hijos aprendan cosas nuevas a medida que crecen.

Es de gran importancia que los padres también participan en actividades con el niño para tener más interacciones y construir una amistad con el niño.

Los padres enseñan a superar los malos días, los padres son los que enseñan a afrontar los altibajos de la vida. Los padres enseñan lo que está bien y les hacen ver lo que está mal.

Los padres dan el mejor conocimiento que pueden ofrecer. Los padres ayudan a los niños a tomar las mejores decisiones.