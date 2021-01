Momento Histórico

Por Pastor Pedro H Gonzalez

No se si el grueso de la población se ha dado cuenta del interesante momento por el que atraviesa la nación americana y el mundo en general.

Estamos ante uno de los momentos más pujantes de la historia, situaciones decisivas se están cocinando en las altas esferas de este país y el resultado cambiará la historia y nuestras vidas también.

Lo que se está viviendo está lejos de ser una confrontación política, lejos de ser la pelea de dos partidos, dos hombres y ni siquiera dos ideales. Estamos ante la confrontación del bien y el mal, de la verdad contra la mentira, de la libertad contra la manipulación y el caos que traerá opresión y miseria en caso de que las fuerzas oscuras prevalezcan.

Hoy más que nunca se hace necesario que el pueblo de Dios se unan en oración y ACCIÓN para proteger todos los valores en los que decimos creer.

En el libro de Santiago se nos dice y enseña que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Cuáles son las obras que debería estar haciendo un hijo de Dios en esta hora? Primero, indudablemente orar, en unidad de espíritu, unidos por el propósito de salvaguardar nuestros valores cristianos, los mismos que le dieron vida a la nación americana como el país más pujante del mundo y líder indiscutible de la libertad.

No quiero decir que tenemos la perfecta libertad pero sí que vivimos en un modelo bastante cercano a ella, aunque debo reconocer que por la ignorancia, pasividad o apatia de muchos, esas libertades son hoy en día cada vez menos respetadas.

Lo que vivimos hoy en día no tiene precedentes. Si al presidente del país le impiden la libre expresión de su pensamiento, no solamente él es perjudicado, es el resto de nosotros que somos privados de conocer lo que piensa, y evaluar y decidir por nuestra cuenta si se ajusta a lo que queremos o no. Pero va más allá de eso, me pregunto: que pasara si yo expreso una opinión en facebook, twitter o alguna otra de las poderosas redes sociales, que no satisfaga la línea editorial o ideológica de los dueños de esas plataformas? La respuesta es obvia, seré censurado, lo que quiere decir que nadie mas podrá oír mi opinión, me habré vuelto mudo, y la única forma de recuperar mi voz y que pueda ser escuchada será ponerme de acuerdo con lo que piensen “ellos”.

Estamos ante una ola de discriminación como nunca antes se ha vivido y que hasta ahora fue conocida en algunos pasajes de la historia como la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolini y que hoy se vive en la Corea de Kim Jong-Un, la Venezuela de Maduro y Diosdado Cabello, en la Nicaragua de Ortega, en la China de Xi Jinping y que amenaza con implantarse en los EUA con el posible gobierno de Biden y Kamala.

La iglesia de Cristo, el cuerpo de gobierno creado por Cristo y que en Él tiene cuerpo y forma está llamada a liderar profundos procesos de cambio pero no será desde la religión sino desde la mente de Cristo, una mente revolucionaria que fue capaz de derrumbar el imperio romano, de darle vuelta a la historia de la humanidad y partirla en dos.

Esa mente es en la que debe moverse la iglesia hoy, porque esa mente es la que ilumina el pensamiento de cada hijo de Dios.

Sabemos que existen millones de cristianos, de muy distintas denominaciones, pero la única denominación válida es los hijos de Dios. no hay otra.

Los demás no pasan de ser simplemente creyentes que se mueven por emociones y al vaivén de los vientos, pero que no sientan una posición de Reino en sus vidas y son incapaces de producir un cambio ni siquiera para ellos mismos.

Hasta cuando estaremos callados?

