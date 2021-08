Moratoria de desalojos finalizó el sábado

En Colorado al igual que en otros estados del país están lidiando con la moratoria nacional de desalojo.

La moratoria nacional de desalojos finalizo el sábado, pero los proveedores de vivienda en East Colfax están protegiendo a los residentes hasta fin de año.

Esto ha sido a traves de una colaboración comunitaria masiva que protegerá a unos 1,300 inquilinos hasta el mes de diciembre.

Gracias a un esfuerzo de la comunidad, algunos residentes de East Colfax que viven en viviendas asequibles y están atrasados ​​ en el alquiler seguirán estando protegidos de los desalojos por los próximos meses.

Una coalición de proveedores de viviendas asequibles sin fines de lucro, grupos comunitarios y organizaciones vecinales se reunieron el viernes para anunciar su propia moratoria local sobre los desalojos que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

Cabe destacar que cualquier inquilino que pueda demostrar que ha solicitado el Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de Colorado, o ERAP, para la ayuda de alquiler no será desalojado por falta de pago y no acumulará cargos por los pagos atrasados.

Hope Communities y Rocky Mountain Communities fueron los dos proveedores de vivienda sin fines de lucro que adoptaron la moratoria para sus 430 unidades de vivienda combinadas.

Unas 1,300 personas viven en esas unidades.

Los grupos esperan que otros propietarios de la zona se unan al esfuerzo.

Sabemos que el área de East Colfax es uno de los barrios más pobres de Denver.

Además también hay una gran población que no habla inglés, que ha enfrentado barreras al solicitar asistencia.

“La comunidad, como probablemente todo el mundo sabe, es vibrante y muy diversa”, dijo Sharon Knight, directora ejecutiva de Hope Communities.

“También enfrenta muchos desafíos y obstáculos para el éxito. Sabemos que juntos somos más fuertes al luchar esta batalla y enfrentar los problemas sistémicos que enfrentan las personas en la comunidad de East Colfax “.

La comunidad de East Colfax ha sido proactiva en la protección de los residentes desde el inicio de la pandemia: primero crearon una moratoria de desalojo el 24 de marzo de 2020, antes de que se crearan las protecciones federales o estatales. Este esfuerzo terminó el 31 de mayo de 2020, una vez que entraron en vigor otras protecciones.

La moratoria de Colorado terminó en enero, por lo que cuando la moratoria nacional finalice el sábado, los residentes de Denver tendrán poca protección.

Alrededor del 12 por ciento de los inquilinos de Denver están atrasados ​​en los pagos, según datos de The New York Times. Deben casi $ 4,500 en promedio.

La mayoría de los fondos ERAP de Colorado, por un total de $ 10,9 millones, han sido aprobados para la ciudad.

Pero esa aprobación no significa que se hayan realizado los pagos del alquiler. Según Ro Si Be, un inquilino de East Colfax involucrado en la organización comunitaria de base, muchos residentes no han recibido sus pagos.

“Tenemos miembros de la comunidad que fueron aprobados por el estado en mayo y aún no han recibido el dinero”, dijo Ro Si Be. “¿Qué haremos si no recibimos asistencia de emergencia a tiempo?”

El estado ha afirmado que los intentos de combatir el fraude han provocado las demoras.

Por su parte, el gobernador Jared Polis tomó medidas sobre los desalojos, pero no es exactamente lo que esperaban los líderes.

Más de 80 funcionarios electos y organizaciones locales pidieron al gobernador Jared Polis esta semana que extienda la moratoria de desalojo hasta el 30 de septiembre para las personas que solicitaron fondos de ERAP pero aún están esperando. El alcalde de Denver, Michael Hancock, y otros 13 alcaldes también firmaron la carta.

El gobernador Polis respondió firmando una orden ejecutiva el viernes que otorga a los inquilinos que habían solicitado asistencia 30 días adicionales de protección.