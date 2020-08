NBA: Las cosas van de manera positiva

En la NBA las cosas se han estrado moviendo de manera positiva en la burbuja en Orlando Florida en donde los equipos que se mantienen en la lucha por el campeonato tendrán que jugar un calendario de ocho encuentros para después entrar en los playoffs.

Los Nuggets de Denver no las han tenido todas consigo y en sus juegos de preparación no se vieron tan bien y esto siguió en su primer encuentro de los ocho donde no pudieron mantener una ventaja que tenían en los dos primeros dos cuartos ante el Heat de Miami que les paso por encima en la segunda mitad anotándoles 69 puntos y cerrando la defensa que solo permitió 48 unidades para un marcador final de 125 a 105.

Los de la Milla Alta sacaron el orgullo y en su mejor partido desde que se reanudaron las actividades vencieron en tiempo extra al Thunder de Oklahoma City 121 a 113 Michael Porter Jr. Fue el mejor en la duela durante el tiempo regular en el extra la estrellas de los Nuggets Nikola Jokic tomo el control del juego y anoto los puntos importantes termino el encuentro con 30 unidades, Porter Jr. Se apunto 39 la máxima cantidad en su joven carrera.

Los últimos 6 juegos de calendario para los de Denver son contra equipos que estarán en los playoffs y tres de ellos son favoritos para llevárselo todo como son los dos equipos de los Ángeles y los actuales campeones Toronto.