NFL:Protestas

El mundo deportivo está buscando regresar a la normalidad mientras esta en una batalla con un virus que tiene poco de existencia y ha demostrado que puede ser letal, la humanidad está buscando los caminos para encontrar una cura, pero al parecer eso es menor ya que estos últimos días afloro una mal viejo o más bien dicho antiguo que esta clavado muy dentro de nuestra sociedad, no necesitó adentrarme mucho en esos hechos que ustedes los han escuchado con frecuencia en estos días.

Lo que si les voy a contar es como reacciono el mundo deportivo a los lamentables acontecimientos de Minnesota que terminaron con la vida de un buen padre, hermano e hijo de nombre George Floyd, como todos sabemos comenzaron las protestas que en algunos momentos se salieron de control por los enfrentamientos entre la gente y los guardianes del orden esto en las calles.

En el mundo virtual algunos atletas tomaron las redes sociales para dar su punto de vista y poner en evidencia las injusticias sociales por las cuales las minorías tienen que pasar y en especial los afroamericanos que cuentan con un historial largo de acoso de las fuerzas policiacas y en los tribunales.

Haciendo un poco de historia la NFL hace pocos años tuvo que lidiar con algunos jugadores que buscaban justicia para los suyos y terminar con la brutalidad policiaca protestando durante el himno nacional, poniendo una rodilla al piso esto buscando atención para poder poner sobre la mesa esos problemas sociales e iniciar una conversación.

Los resultados no fueron los decídalos ya que se pensaba que se estaba faltando al respecto a la bandera y todo lo que representa, los jugadores lo dejaron en claro que no se trataba de eso, algunos perdieron sus trabajos por defender sus ideales y todo parecía en vano hasta estos últimos días cuando el comisionado de la liga salió y dio el pésame a las familias de las personas que han perdido la vida por la brutalidad policiaca.

Después condeno el racismo y la opresión de la gente afroamericana y admite en nombre de la Liga que estuvieron mal al no escuchar a sus jugadores y alentarlos a levantar la voz y a que protestaran pacíficamente y que la vida de los negros es importante, estas palabras son un gran avance ya que si abre la pueta al dialogo que es muy necesario en estos días.

Por su parte los Broncos de Denver también dieron algunas palabras de apoyo y la mayoría de sus jugadores hicieron presencia en una de las marchas llamadas “Black Lives Matters” una protesta pacífica por las calles del centro de la cuidad vestían unas camisetas que decían “si, no estas con nosotros, estas contra nosotros” donde también se tomó el micrófono para contar historias de vida con respecto a la raza.

Todavía queda mucho por hacer ya que mientras exista el odio en algunos corazones y la desigualdad la lucha continuara, si usted quiere hacer una diferencia busque dentro de su alma y saque lo mejor se si y edúquese al respecto del tema ese es un buen inicio.