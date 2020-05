Niega fondos de COVID-19 a Planned Parenthood

Con la llegada del COVID-19 también llego la ayuda federal que se esperaba fuera en realidad ayuda para la recuperación de los pequeños negocios pero desafortunadamente no fue así, el dinero se termino muy pronto dejando a los negocios en sufrimiento.

Pero además los de la izquierda querían fondos para muchas otras cosas que no tenían relación con COVID-19 y aunque lograron incluir dinero para algunas compañías y organizaciones como NPR, aun no quedaron contentos y mucho menos ahora con la decisión del Presidente Trump.

La administración Trump ha actuado para garantizar que ningún fondo del nuevo Programa de protección de cheques, creado para ayudar a las pequeñas empresas golpeadas por COVID-19, vaya a Planned Parenthood.

“El presidente Trump se compromete a garantizar que el dinero del Programa de Protección de Cheques se use para salvar empleos en pequeñas empresas, no para que el gobierno se dedique al negocio de financiar el aborto”, dijo un funcionario de alto rango de la administración Trump a The Daily Signal.

“Si bien no todos los estadounidenses comparten las creencias pro-vida del presidente Trump, existe un amplio apoyo bipartidista a la idea de que los contribuyentes estadounidenses no deberían tener que financiar el aborto”, dijo el funcionario el miércoles por la noche.

El Programa de protección de cheques de pago, diseñado para apuntalar a las pequeñas empresas que tuvieron que cerrar o fueron afectadas por la pandemia de coronavirus, permite que las empresas con menos de 500 empleados sean perdonadas por el principal de un préstamo gubernamental si no despiden a sus empleados.

Los empleadores todavía tienen que pagar los intereses de los préstamos, supervisados ​​por la Administración de Pequeños Negocios.

El fondo inicial de $ 350 mil millones del programa, establecido en la legislación aprobada el 30 de marzo por la Cámara, se agotó el 16 de abril. El programa recibió $320 mil millones en nuevos fondos en un proyecto de ley aprobado el jueves por la Cámara y firmado por Trump el viernes.

El alto funcionario de la administración le dijo a The Daily Signal que la misión de la Administración de Pequeñas Empresas ya excluye a grandes empresas como Planned Parenthood, el proveedor de aborto más grande del país.

“El SB en la SBA es para ‘pequeñas empresas’, por lo que la SBA tiene regulaciones llamadas ‘reglas de afiliación’ para definir cuándo los pequeños empleadores pueden estar tan estrechamente afiliados a una organización matriz que deberían ser considerados como un gran empleador”, dijo el funcionario, y agregó. :

Si bien cada afiliado de Planned Parenthood tiene menos de 500 empleados, en todo el país tiene más de 16,000 empleados. Entonces, al aplicar las reglas de afiliación de PPP de manera neutral, está claro que Planned Parenthood es un gran empleador y no es elegible para el dinero de PPP.

La regla final provisional dejó en claro que una organización con la estructura corporativa de Planned Parenthood no califica.

Hasta ahora, más de 1.6 millones de empresas han recibido préstamos perdonables del Programa de Protección de Cheques de Pago, y Trump dijo que la SBA procesó más préstamos en 14 días que en los 14 años anteriores.