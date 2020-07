NO hará cumplir activamente el mandato de cubrebocas

» WELD COUNTY

A un par de horas de que el gobernador anunciara el mandato para todo el estado del uso del tapabocas, las reacciones no se hicieron esperar.

Y la Oficina del Sheriff del Condado de Weld dijo que no hará cumplir activamente la recién y anunciada orden ejecutiva del gobernador Jared Polis que requiere que la mayoría de las personas usen cubrebocas en los espacios públicos.

Según Joe Moylan, portavoz de la oficina del sheriff, no hay suficientes recursos para hacer cumplir la orden.

“No vamos a vigilar activamente si las personas usan o no cubrebocas. Simplemente no tenemos los recursos para eso “, dijo Moylan.

La orden, que Polis anunció hoy jueves, entra en vigencia a la medianoche. Caducará después de 30 días, pero esta podría extenderse por más tiempo.

La orden se aplica a personas mayores de 10 años.

“Tenemos una opción en Colorado: más uso de tapabocas y más atención al distanciamiento social o más daño a nuestra economía y pérdida de vidas.

Es una decisión fácil de tomar “, dijo Polis.

Polis dijo que la orden ejecutiva hace que no usar una máscara dentro de un negocio sea una violación ilegal, similar a no usar ropa.

Varias comunidades de Front Range requieren cubrebocas en lugares públicos, pero el Condado de Weld no.

Moylan dice que los diputados responderán a las quejas, pero que las llamadas de sobre cubrebocas serán de “baja prioridad”.

“Si la persona está haciendo una escena o está amenazando, obviamente vamos a responder a esas cosas”, dijo Moylan. “Pero si alguien llama y dice:” Oye, tenemos a alguien aquí que no usa una cubrebocas “, si tenemos cosas más urgentes a las que ir, obviamente iremos a esas primero”.

Moylan dice que los diputados alentarán el cumplimiento y pueden referir a individuos vistos varias veces sin una tapabocas.

“Vamos a alentar el cumplimiento público si nos topamos con alguien en el camino que no use una máscara”, dijo. “Si nos encontramos con algunos delincuentes reincidentes o con algunos delincuentes atroces, los remitiremos al Departamento de Salud Pública del Condado de Weld”.

El Paso County, La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso adoptó una postura similar.

Y emitió la siguiente declaración a través de Twitter:

“Estos son tiempos difíciles en muchos aspectos para la aplicación de la ley.

No podemos permitirnos tomar medidas que erosionen aún más la confianza pública en nosotros.

Como tal, la posición oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso es continuar educando al público sobre los beneficios de usar cubrebocas para la cara en lugares públicos cerrados.

Haremos hincapié en que usar una máscara retrasará la propagación de COVID-19 y salvará vidas. Sin embargo, no gastaremos recursos de la S.O. sobre la emisión de citas a personas que no usan máscaras “.

Tan recientemente como el martes, Polis había dicho que no estaba haciendo que las máscaras fueran un requisito estatal porque no era posible que la policía estatal u otras agencias lo hicieran cumplir.

Más de la mitad de los estados de los EE. UU. requieren que los residentes usen máscaras en público, incluidos California, Nevada, Kansas y Nuevo México.

Por otra parte, el alcalde de Aurora, Mike Coffman dijo que: Apoyo firmemente el mandato de mascarilla facial del gobernador Polis porque creo que es la opción de salud pública menos invasiva y menos costosa que tenemos disponible para detener la propagación del virus COVID-19.

Las alternativas son cerrar negocios y obligar a nuestras escuelas a permanecer cerradas si no se toman medidas preventivas y los números de COVID aumentan hasta el punto en que se requieren restricciones adicionales.

Pero la comunidad de Aurora opina y pienza diferente: NO eres un buen alcalde y NO estás escuchando a las personas que supuestamente representas. Apoyarse con nuestro gobernador tirano va a ser contraproducente para usted.

Estás del lado del enemigo de la libertad, y nos estás obligando a muchos de nosotros a ir al condado de Douglas para que no seamos obligados a usar cubrebocas por la fuerza. Esto es una locura, y no representas nada, eres débil. Pararse con Polis es un error, dijo una persona “Elle” en facebook.

Otro usario de facebook en respuesta al comentariod e Coffman dijo:

El aumento en los casos ocurrió en China. Sucedió en Italia. Sucedió en toda Europa. Está pasando aquí. No dejes que este Spike provoque una reacción repentina. Lávese las manos, distancia social, use cubrebocas si lo desea. No se necesita mandato.

Y asi sucesivamente, los comentarios se fueron acumulando, algunos el favor pero son más los comentarios en contra del mandato del uso de cubrebocas.