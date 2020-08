No hay Reino sin Autoridad

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Lucas Lucas 17:20-21 “Preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El Reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán: Helo aquí o helo allí; porque he aquí el Reino de Dios está entre vosotros.”

Cuando se habla del Reino de Dios es necesario repasar y entender este versículo para estar seguros de que estamos hablando en corrección y con apego a la enseñanza del Maestro Jesús en cuanto al tema se refiere. Podemos caer justamente en lo que el advierte, de ir pregonando donde se encuentra el Reino de Dios como si se hablara de un lugar físico y específico cuando en realidad está dentro de nosotros.

La palabra que se usa en el versículo para decir donde esta el Reino es “entre” que viene del original griego entos que significa dentro de, es decir que el reino de Dios esta dentro de nosotros, ha sido puesto allí por el Padre eterno y será manifestado por cada uno de los hijos que entienda esto de lo que ahora le estoy hablando amado lector.

Hemos de decir también y de manera perentoria que el Reino de Dios es un ámbito de influencia, de autoridad y de gobierno, por eso cuando le entregamos nuestro corazón a Cristo y lo entronamos como el Señor de nuestra vida entonces el Reino ha llegado a nosotros, porque allí donde un rey gobierna, allí el reino ha llegado. Por eso la advertencia clara de parte de Jesús, no se dirá helo aquí o helo allí, porque no es un sitio, es ante todo el imperio de la voluntad del Rey.

En el Reino de Dios no falta nada y todo lo que hay allí se encuentra de manera abundante, todo allí habla de una voluntad perfecta que impacta la esfera de vida de todo el que arriba a esa verdad, de todo el que se somete a la voluntad del Rey.

Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y es precisamente porque el encarna el Reino donde todo abunda especialmente la vida ya que en el Reino la vida se imparte por medio del postrer Adán que fue hecho Espíritu vivificante, donde vivificante quiere decir con capacidad de dar, impartir, aumentar potenciar la vida. A ese Reino es que lo invitan cuando le dicen entregue su corazón a Jesús.

Desde luego habrá mensajes e intenciones religiosas a las cuales conviene no poner atención pero si usted entiende lo que en verdad es el reino de Dios, no podrá resistirse y tendrá que decir con gozo y alegría, yo lo hago, yo me entrego. No se trata de un cambio de religión, no se trata de un cambio de doctrina, mas si se trata y en profundo de un cambio de pensamiento, de hábitat y no de hábitos.

Para aquel que descubre el Reino de Dios como ámbito de gobierno, la vida ya no será la misma, no actuara igual nunca mas porque en el empezara a manifestarse, cada vez con mayor intensidad la nueva criatura creada según Cristo en la santidad de la verdad. Hombres y mujeres han sido impactados por millones mediante esa decisión y hoy se benefician de una vida en novedad, sin preocupaciones que les roben la paz, porque para ellos la paz no radica en lo que pase afuera sino en lo que tienen dentro, es decir el Reino, bien lo explica la escritura, el Reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu.

Solo me resta decir que la reputación de un rey se mide por la calidad de vida de sus gobernados y cada vez que a usted le hablen de Reino tenga esto en mente, mida la calidad de vida de la persona que le habla, no necesariamente piense en cuanta riqueza tiene sino en su verdadera calidad de vida.

Hay paz en esa persona, hay dominio propio, hay sujeción al Rey, hay mansedumbre, humildad, entrega? Pero sobre todo esta la vida de esa persona regida por el propósito eterno de Dios que no es otra cosa que darse a conocer como Padre para que el mundo lo conozca como tal y que sepan asi que Él esta en Cristo reconciliando consigo mismo a la humanidad.

Hoy yo le hago la invitación; si ya esta cansado de luchar en sus propias fuerzas, sin conseguir mayores resultados, tome la decisión hoy, decídase por Cristo. Necedad es hacer la misma cosa esperando resultados distintos. Si lo que ha hecho hasta ahora no funciona, entregue su corazón al Rey de retes y empiece a disfrutar una vida distinta.

