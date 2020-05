No todos los sitios de pruebas de COVID-19 son legítimos

Es probable que con todo lo que esta pasando a nuestros alrededores, usted se vea en la necesidad de hacerse la prueba del COVID-19.

Pero es importante que sepa que hay escasez de pruebas de COVID-19. Pero también es importante que sepa que no hay escasez de estafadores que establecen sitios de pruebas de COVID-19 para sacar ventaja de la crisis.

Si, lo ha leido bien, los estafadores están estableciendo sitios de pruebas de COVID-19 para tratar de estafar a la gente, tenga mucho cuidado.

Esos falsos sitios de pruebas pueden parecer auténticos, con carteles, tiendas y trajes de materiales peligroso de aspecto legítimo y pruebas que parecen reales. Y el daño que pueden causar estos sitios falsos de pruebas es muy real.

No están siguiendo los protocolos sanitarios, de modo que pueden propagar el virus.

En esos sitios están tomando la información personal de la gente, incluyendo los números de Seguro Social, información de tarjetas de crédito y otros datos de salud – todo lo cual se puede usar para perpetrar robo de identidad y acumular gastos en tu factura de tarjeta de crédito.

Y lo peor de todo, no están brindando la ayuda que la gente necesita para mantenerse saludable.

En otras palabras, estos sitios de pruebas son una mala noticia.

Te listamos algunas cosas a considerar cuando estés buscando sitios de pruebas.

Si piensas que tienes que hacerte una prueba, habla con tu médico.

Algunas personas con COVID-19 contraen una enfermedad leve y pueden recuperarse en sus casas sin necesidad de atención médica.

Según los CDC, puede que no sea necesario que se hagan la prueba. ¿No estás seguro si tienes que hacerte la prueba? Prueba la herramienta de auto-evaluación de los CDC.

Consigue una referencia médica. Los sitios de pruebas están apareciendo en estacionamientos y otros lugares donde no pensarías que se va a instalar un laboratorio de pruebas. Algunos son legítimos y otros no.

La mejor manera de saberlo es ir a un lugar que te haya indicado tu médico o que hayas encontrado en el sitio web de tu departamento de salud estatal o local.

En otras palabras, no confíes en un sitio de pruebas que encuentres al azar al costado del camino.

Hay sitios donde están haciendo la prueba del COVID-19 que son por parte del estado y otros que son por parte de las clinicas independientes, pero es importante que usted verifique que al sitio al que esta acudiendo sea por recomendación de su doctor para mayor seguridad y que son sitios legítimos.

¿No estás seguro de que un sitio sea legítimo? Verifícalo en tu estación de policía local o en la oficina del jefe de policía.

Si se estableció un sitio de pruebas legítimo, ellos deben saberlo. Y si es un sitio de pruebas falso querrán enterarse.

¿Detectaste un falso sitio de pruebas de COVID-19? Debes reportarlo lo antes posible para que así ayudes a que otros no sean estafados.

Repórtalo en ftc.gov/queja.