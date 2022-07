Ocho arrestados en operación de tráfico sexual infantil en el condado de Grand Traverse.

Una operación encubierta de dos días de duración en junio condujo a ocho arrestos en el condado de Grand Traverse, anunció la oficina del alguacil del condado de Grand Traverse el viernes por la mañana.

Se denomina Operación “TC Safe”, una operación encubierta de dos días destinada a sacar a los depredadores sexuales de las calles.

“Pudimos asociarnos con el equipo “GHOST” de la Oficina del Sheriff del Condado de Genesee y aprender las técnicas y los procedimientos que han perfeccionado para combatir la explotación infantil y el tráfico de personas en línea”, dijo el Sheriff de Grand Traverse, Tom Bensley.

El alguacil del condado de Genesee, Chris Swanson, se paró junto al alguacil Bensley para el anuncio. Dice que el condado de Genesee ha ayudado a 42 condados de Michigan en los últimos 18 meses.

“Esto no tiene la intención de asustar, tiene la intención de informar y educar”, dijo Swanson. “Los depredadores no tienen fronteras. No tienen límites de dónde van, dónde buscan. Ni un condado, ni una ciudad, ni siquiera un estado”. Agregó, “no hay rincón de este condado o este estado o este país donde los depredadores no funcionen y los alguaciles no puedan perseguirlos”.

En este caso, los oficiales se conectaron y usaron aplicaciones y salas de chat, encontrando rápidamente participantes dispuestos.

“La mayoría de nuestros contactos se realizan en las aplicaciones que conoces por su nombre. TikTok, Instagram, Snapchat”, dijo Swanson.

“Los oficiales se hicieron pasar por mujeres y hombres menores de edad en una operación encubierta en un esfuerzo por identificar y arrestar a las personas interesadas en tener relaciones sexuales con niños menores de edad”, explicó Bensley. Mientras ocho hombres fueron arrestados, los “parlanchines” o los señuelos hablaban con muchos más sospechosos. Estos ocho son los que aparecieron. “La policía no inició contacto con ninguna persona. Nos contactaron. Los agentes encubiertos le aclararon a cada sospechoso que nuestros señuelos encubiertos eran menores de 16 años”.

Los investigadores dicen que la mayoría de los sospechosos no tienen antecedentes penales, pero hacer arrestos previene la victimización futura de los niños.

“Las estadísticas muestran que por cada depredador de niños arrestado, 25 niños en el futuro no serán victimizados. Por lo tanto, la operación “TC Safe” salvó a 200 futuras víctimas”, dijo Bensley.

“Estás hablando de una industria global… 9 de cada 10 de ellos, sin importar dónde lo hagas, nunca han tenido participación policial… ahora que han sido identificados y responsabilizados, salva las vidas de 25 futuros víctimas”, agregó Swanson.

Esta es la primera operación encubierta de este tipo para el condado de Grand Traverse, pero Bensley dice que no será la última. “No discutiremos las ubicaciones utilizadas durante esta operación y/o los métodos específicos utilizados para garantizar el éxito de futuras operaciones”.

Los arrestados en la Operación “TC SAFE” incluyen:

Adam Thomas Altobello, 31, de Traverse City

Duane Michael Straubel, 66, de Traverse City

Joshua James Horrigan, 43, de Traverse City

Marvin Josué Guzmán, 26, de Traverse City

Joseph Roland Urso, 28, de Lake City

Daniel Joseph Symons, 23, de Charlevoix (los investigadores dicen que Symons estuvo anteriormente en libertad bajo fianza por una investigación de CSC en el condado de Charlevoix)

José Antonio De La Torre, 28, de Elk Rapids

Brenton.

Y Alan Evans, 37, de Rapid City.

Los ocho hombres enfrentan cargos como actividad de abuso sexual infantil, un delito grave de 20 años, solicitación de un menor con fines inmorales, un delito grave de cuatro años y uso de una computadora para cometer un delito, un delito grave de siete años.

Diez agencias diferentes se asociaron para ayudar en la Operación “TC SAFE”, que incluyen: la Oficina del Sheriff de Grand Traverse, el Departamento de Policía de la Ciudad de Traverse, la Oficina del Sheriff del Condado de Leelanau, el Equipo de Narcóticos de Traverse, la Oficina del Sheriff del Condado de Wexford, la Oficina del Sheriff del Condado de Kalkaska, Investigaciones de Seguridad Nacional, el FBI , la Policía Estatal de Michigan y la Oficina del Fiscal del Condado de Grand Traverse.