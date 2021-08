Un oficial de Aurora renuncia en medio de una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza contra el sospechoso.

El oficial de Aurora renunció luego de una investigación sobre su presunto uso de fuerza excesiva contra un sospechoso que parecía estar cumpliendo con las órdenes a principios de este mes.

John Haubert, de 39 años, presentó su carta de renuncia a la jefa de policía de Aurora, Vanessa Wilson, el jueves por la tarde, confirmó el departamento de policía.

La investigación sobre el caso de uso excesivo de la fuerza continuará a pesar de su renuncia, dijo el departamento de policía.

Según declaraciones juradas de arresto publicadas el martes, Haubert golpeó a un hombre con su arma varias veces, amenazó con matarlo y lo estranguló durante un arresto. Lea la declaración jurada de arresto de Haubert aquí.

Haubert se entregó el lunes por la noche, pagó una fianza y fue puesto en libertad después de que se emitieran órdenes de arresto contra él y la Ofc. Francine Ann Martinez, a primera hora de la tarde.

Cabe destacar que Martínez también estuvo involucrada en el arresto. Lea su declaración jurada de arresto aquí. El departamento de policía dijo que no tenía noticias de renuncia con respecto a Martínez.

Haubert enfrenta cuatro cargos por delitos graves:

» Intento criminal de asalto en primer grado

» Asalto en segundo grado con arma mortal

» Asalto de segundo grado con estrangulamiento

» Delito grave amenazante

Además también enfrenta dos cargos por delitos menores que incluyen mala conducta oficial en primer grado y opresión oficial.

Según el Departamento de Policía de Aurora, no tenía ningún historial disciplinario formal.

Había estado en el departamento durante tres años.

Los cargos en su contra provienen de un arresto el 23 de julio alrededor de las 2:16 p.m. en 3138 S. Parker Road, según las declaraciones juradas.

Se encontraron con Kyle Maurice Vinson, de 29 años, que tenía una orden de arresto por delito grave derivada de un incidente relacionado con la violencia doméstica. Durante el arresto, Haubert se colocó cerca de la cabeza de Vinson, lo agarró por el cuello y apuntó con su pistola a la cabeza del hombre, según la declaración jurada.

La declaración jurada dice que Haubert le dijo a Vinson que se pusiera de bruces y se diera la vuelta mientras todavía estaba encima de Vinson, apuntándolo con un arma y luego agarrándolo por el cuello y la garganta.

Los documentos de arresto muestran que Vinson fue golpeado por Haubert varias veces mientras lo mantenía en el suelo y se escucha a Vinson gritarle repetidamente a Haubert: “¡Me estás matando!” Tiene heridas visibles y sangre en la cabeza, según la declaración jurada, y parecía perder el conocimiento. Aproximadamente 39 segundos después de que Haubert comenzara a estrangular a Vinson, Haubert le quitó la mano y Vinson dijo: “No me dispares, por favor” y dijo “No me lastimes” dos veces, según las declaraciones juradas.

“Señor. Vinson no estaba golpeando, golpeando o pateando al oficial Haubert. No parecía … que el Sr. Vinson hiciera acciones que pusieran en peligro la vida del oficial Haubert o del oficial Martínez ”, según las declaraciones juradas, que afirman varias veces que el sospechoso no intentó contraatacar. Vinson tampoco apareció nunca armado, según las declaraciones juradas.

Más tarde, las imágenes de la cámara del cuerpo de un sargento lo mostraron preguntando a Haubert de quién era la sangre en el arma de Haubert. Haubert respondió: “Debería ser toda su (Vinson), toda esa sangre en él es de mí f ****** golpeándolo con una pistola”, según las declaraciones juradas.

Los abogados de Vinson, que pertenecen a los bufetes de Rathod Mohamedbhai LLC y la oficina legal de Charles A. Nicholas, PC, proporcionaron la siguiente declaración: “Las imágenes desgarradoras de la cámara corporal de los oficiales Francine Martinez y el asalto no provocado de John Haubert ilumina el problema en curso de la violencia policial, particularmente contra las comunidades de color. El Sr. Vinson reconoce que muchos no pueden alejarse de la violencia policial y está agradecido de haber sobrevivido al ataque. El Sr. Vinson agradece el apoyo que ha recibido de la comunidad “.

Haubert y Francine Martinez enfrentan cargos criminales, pero en el caso de Haubert, consiste en múltiples delitos graves. Fueron los dos primeros agentes que respondieron al incidente del 23 de julio en la cuadra 3100 de South Parker Road. El hombre de 29 años al que terminaron arrestando, Kyle Vinson, dijo “Me estás matando” como si lo golpearan repetidamente.

Haubert fue liberado de la cárcel bajo fianza después de ser arrestado a principios de esta semana. Martínez está acusado de un cargo de no intervenir y un segundo cargo de no informar el uso de la fuerza. Ella está de licencia con sueldo, que está en línea con la política del departamento para cargos por delitos menores.

Durante una conferencia de prensa el martes, la jefe Wilson se disculpó con la comunidad y la familia de Vinson, diciendo que muchos oficiales dentro del departamento estaban disgustados con lo que vieron.

“Esto no es trabajo policial. Esto no es trabajo policial. No entrenamos esto. No es aceptable”, dijo Wilson durante los comentarios de apertura. “Este no es el Departamento de Policía de Aurora. Esto fue un crimen”.