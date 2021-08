Organización católica de bioética empuja a respetar objeciones de conciencia de quienes no desean vacunarse

Una Organización católica de bioética empuja a respetar las objeciones de conciencia de quienes no desean vacunarse.

El Centro Nacional Católico de Bioética (NCBC) emitió un comunicado el martes 17 de agosto, presionando a las autoridades para que “adapten” las restricciones para que las personas que no deseen recibir una vacuna contra el virus del Partido Comunista Chino (PCCh) (COVID-19) por razones de conciencia puede hacerlo sin sufrir discriminación.

En su declaración, la NCBC reconoce “las decisiones complejas y desafiantes en conciencia que las ins􀀗tuciones, incluidas las organizaciones católicas de atención médica, deben tomar no solo por el bien de las personas a las que sirven, sino también por el bien de sus empleados”.

“Respetar los juicios de conciencia y las creencias religiosas de estos empleados es una dimensión indispensable de esto”, agregó, y señaló que las políticas de vacunación obligatoria necesitan “adaptaciones adecuadas por razones médicas o religiosas”.

En un comunicado de Twitter, el NCBC anunció el lanzamiento de un remedio legal de exención de la vacuna para personas destinadas a personas católicas que, después de evaluar personalmente la situación, han optado no recibi la vacuna contra el PCCh.

En Estados Unidos y el resto del mundo, un porcentaje más que significativo de personas es cauteloso al decidir si recibir o no una vacuna que no tiene un historial clínico suficiente de efectos adversos y cuya eficacia no ha sido completamente probada.

Es precisamente por eso que todas las vacunas COVID se encuentran en fase experimental.

El comunicado de prensa del NCBC se emitió pocos días después de que el progresista cardenal Blase Cupich de Chicago ejerciera una intensa presión sobre el Centro para que revirtiera su posición sobre las vacunas obligatorias.

La Agencia Católica de Noticias (CNA) informó el miércoles que Cupich ha ejercido una “tremenda presión” sobre el NCBC para que retire su apoyo a la objeción de conciencia a recibir una vacuna contra el virus del PCCh.

Bajo condición de anonimato, un miembro de la junta de NCBC dijo que Cupich se ha “apoyado mucho” en los miembros de la junta, tanto obispos como laicos, para dar su apoyo a la vacunación obligatoria.

El impulso comenzó a principios de julio cuando el NCBC declaró que “no respalda la inmunización obligatoria contra COVID-19 (virus CCP)”.

NCBC se refirió a una instrucción del 2020 de la oficina doctrinal del Vaticano (CDF) de que “la vacunación no es, como regla general, una obligación moral y, por lo tanto, debe ser voluntaria”.

En el comunicado de prensa, el NCBC también señaló que la Iglesia “ha apoyado durante mucho tiempo la ciencia, la medicina y la investigación biomédica que sirve al bien de las personas humanas”, que también incluye el uso de vacunas.

En la situación de salud actual, “la Iglesia alienta a las personas a recibir la vacuna COVID-19”.

Pero también agrega que “las vacunas actualmente disponibles en los Estados Unidos tienen una conexión con el aborto a través del uso de ciertas líneas celulares”, lo que las hace muy controvertidas para los creyentes devotos que se pronuncian en contra de las políticas de aborto.

Si bien la posición oficial del Vaticano sigue siendo que administrar las vacunas es opcional, esto no impidió que las autoridades eclesiásticas, desde el Papa hasta obispos influyentes, presionasen para que las personas recibieran la vacuna.