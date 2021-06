PADRES DE FAMILIA Denuncian adoctrinamiento sexual a niños en escuela

En una escuela de élite en Nueva York, que cuesta 50000 dólares al año, los padres rechazaron que a sus hijos de entre 5 y 6 años se les haya impartido una clase relacionada con la masturbación.

Recientemente grupo de padres de familia se levan en defensa de la educación de sus hijos en una escuela en la ciudad de New York.

Este es un gran ejemplo de lo que su hijo puede estar viviendo en las escuelas y usted no se da cuenta. Al mismo tiempo es un gran ejemplo para que los padres vean como es que hay necesidad de involucrarse en la educación de los hijos y defenderlos.

La educación sexual temprana es un tema delicado, donde los padres han tenido históricamente un rol protagónico. Pero sistemáticamente han quedado desplazados, perdiendo incluso la patria potestad frente a un Estado que actúa como “salvador externo”, un mesías que presuntamente salva a los hijos de sus padres.

Si bien es un problema global, el último caso que salió a la luz pública se registró en EE. UU., y en este se vieron afectados niños de entre 5 y 6 años.

Los padres y representantes en una escuela privada de élite (pagan 50000 dólares al año) en Manhattan expresaron gran indignación al enterarse que sus hijos estaban siendo expuestos a contenidos precoces para su edad. Además, denuncian que están siendo adoctrinados para temer a sus familiares, al evitar el contacto físico con ellos.

Aunque la maestra alegó que a los estudiantes de entre 5 y 6 años no les estaban enseñando la palabra “masturbación”, los padres reprocharon que les estaban impartiendo información al respecto con eufemismos, usando términos como “autoconocimiento”.

En su defensa, la profesora afirmó que el fin era que los niños aprendieran a no tocarse en público. No obstante, los padres de familia aseguran que las lecciones son extremistas. Pues una cosa es enseñarles a los niños que hay zonas de su cuerpo que son íntimas y no deben ser tocadas sin su consentimiento con el fin de evitar abusos y que los niños sean conscientes de ese peligro y otra es que la maestra les diga que sus padres y sus abuelos no los pueden tocar.

«¿Estoy pagando 50000 dólares a estos %&*# para que le digan a mi hija que no deje que su abuelo la abrace cuando la vea?», exclamó uno de los padres.

Otro representante reclamó: «Literalmente, se supone que ahora los padres deberán preguntarles a sus hijos: ¿Puedo abrazarte?».

Los padres de familia que criticaron la lección pidieron al New York Post permanecer en anonimato por temor a represalias.

La profesora a cargo de impartir educación sexual a niños de primer grado en Dalton School, Justine Ang Fonte, ha recibido críticas previas por enseñar un curso explícito de sexualidad para estudiantes en los primeros años de secundaria en Columbia, cerca de la escuela ya mencionada.

Allí presentó un taller titulado: «Alfabetización en pornografía: un enfoque interseccional en la pornografía convencional» para unos 120 estudiantes.

El curso impartido a menores de edad incluye desnudez parcial, etiquetas de búsqueda populares y géneros en sitios web pornográficos, e información sobre cómo las mujeres jóvenes obtienen ganancias usando fotos y videos sugerentes o pornográficos.

La interseccionalidad como ideología presente en la charla apela a la transversalidad propugnada por el neomarxismo. Aplica la lógica de la guerra de clases del marxismo hacia distintos sectores de la sociedad: el negro con el blanco, el hombre con la mujer, el rico con el pobre, el homosexual con el heterosexual, las personas trans con los cisgénero y el socialismo contra el capitalismo, entre otros.

Enfrentar a padres e hijos es una etapa más en esa lucha. De hecho, en la Unión Soviética, el primer Estado socialista en el mundo, se premiaba a los hijos que denunciaban a sus padres, hasta se les erguía estatuas.

Partidos como Podemos, en España, juegan con esa retórica para decir que incluso los hijos de “homófobos” tienen derecho a una educación sexual integral. Pues afirman que es homofobia cuando los padres de familia rechazan que sus hijos aprendan sobre sexo anal en la escuela.

Contra la ideologización en materia sexual en las escuelas, el partido Vox de España ha creado el pin parental, con eso los padres podrían asumir la patria potestad y proteger a sus hijos de estas ideologías.

En cambio en países como Ecuador, la Corte Constitucional declaró al Estado “salvador externo”, en caso de que los padres se rehúsen a los programas de educación sexual con sesgo ideológico.

Este es solo una historia de lo que realmente se ha estado enseñando en las escuelas en todo el mundo y aquí en los Estados Unidos también.

En el transcurso de los últimos años se han publicado artículos que hablan de lo que los padres por una cosa u por otra se han dado cuenta de lo que se le esta enseñando a los hijos desde muy temprana edad en las escuelas. Esos artículos han sido publicados en diferentes estados ó ciudades del país.

Entonces en ese tipo de enseñanza y adoctrinamiento que las escuelas están implementando en los curriculums de enseñanza para los estudiantes de tan temprana edad, los padres han encontrado que es inadecuada y que esos son los derechos de los padres de ellos mismos enseñarles y explicarles a sus hijos sobre el sexo, sobre sus partes privadas y sobre el cuidado que debe tener.

En fin cada padre es original y único en como educar a sus hijos en esas áreas tan delicadas.

Pero no solo eso es lo que enseñan en las escuelas, además le están enseñando lo contrario a los valores de la familia y del núcleo familiar. ¡Padres, es tiempo de levantarse y pelear por sus hijos!