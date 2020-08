Padres están tomando las riendas de la educación de sus hijos

E l futuro de los padres y los estudiantes pareciera estan en complicaciones, esto debido al inicio del año escolar que con tanto cambio de que si inican con eneseñanza en persona o no se ha tornado a un inicio de año escolar confuso e incierto.

Y eso ha habierto la puerta para que algunos padres esten tomando el asunto en sus propias manos.

Algunos padres están buscando alternativas y algunos están considerando “grupos de aprendizaje” o pequeños grupos de niños que se reúnen fuera de la escuela para aprender.

Y con estee año tan incierto, los grupos pequeños de aprendizaje y las microescuelas se están incrementando a los alrededores del estado de Colorado.

Al incrementarse las microescuelas, los padres toman la desicion de dar de baja a sus hijos de las escuelas y mantenerlos en casa con el aprendizaje a través de microescuelas contratando a maestros privados.

De esta manera los padres estan tomando las riendas del aprendizaje y de lo que sus hijos van a aprender y como lo van a aprender.

En el área del Norte del estado, Julie Simmons inició una página de Facebook llamada “Cápsulas de aprendizaje del distrito escolar del Valle de Boulder” para conectar a los padres entre sí y con los educadores.

“Todo el mundo está realmente desesperado por tener opciones. Es un tema complicado. Mi esposo y yo trabajamos a tiempo completo. Ambos somos abogados y tenemos trabajos bastante exigentes y tener dos niños muy pequeños en casa en la primavera fue increíblemente difícil ”, dijo.

Simmons tiene un niño de 3 años y un niño de 6 años y descubrió que el aprendizaje remoto en la primavera simplemente no les funcionaba.

“El día que se suponía que nuestra hija debía comenzar en su nueva escuela fue el primer día de aprendizaje remoto para todos. Así que fue caótico para los estudiantes, fue caótico para los profesores. A mi hijo de kindergarten no le fue nada bien. Se retiró por completo durante cuatro semanas. No pudimos convencerla de que participara en las llamadas de Zoom. En un momento, incluso trató de romper la computadora cuando no estábamos cerca para no tener que hacerlo. Afortunadamente, tuvimos maestros realmente maravillosos que pasaron tiempo a solas con ella, trataron de ayudarla a sentirse más conectada. Con el tiempo, comenzó a reincorporarse a las clases, pero fue muy, muy difícil ”, dijo Simmons.

Con el nuevo año escolar acercándose y las pautas cambiando semanalmente, Simmons quería conectarse con otras familias que quisieran formar pequeños grupos o grupos de aprendizaje.

“Esta es una solución escolar de emergencia. Es de esperar que esto no sea algo a largo plazo. Soy un gran partidario de las escuelas públicas. Creo que son importantes para la comunidad. Espero que esto no les quite nada, pero en este momento, los padres solo necesitan apoyo y opciones “, dijo.

Simmons inició el grupo de Facebook hace una semana y rápidamente ha crecido a más de 1.400 miembros.

“Algunas personas pueden estar haciendo educación en casa real, otras pueden contratar a un maestro para que venga y enseñe a un grupo de estudiantes. Lo expuse: somos padres que trabajan, estaríamos dispuestos a ser muy flexibles con otros padres que trabajan ”, dijo.

Los miembros del grupo de Facebook también han estado compartiendo diferentes ideas y recursos para ayudar a mantener seguros a los niños.

Amanda Easton es una ex maestra y ahora busca ayudar a las familias en estos tiempos difíciles. Tiene 25 años de experiencia en escuelas públicas y privadas, así como educación en el hogar. Comenzó su propio negocio llamado Tiny Star Project. Dijo que nunca imaginó volver a la enseñanza hasta que llegó la pandemia.

“Me apasiona mucho la enseñanza, la paternidad y la educación. Vamos a tener que ser creativos. No es culpa de nadie, pero estamos siendo empujados a expandir nuestras posibilidades y creatividad. Esto brinda una oportunidad interesante para generar un impacto, y creo que todos los maestros quieren generar un impacto ”, dijo Easton. “Esto es lo hermoso de esto. Es un esfuerzo de la comunidad. Terminan aprendiendo mucho sobre las necesidades y cómo podrían ayudarse unos a otros “.

En el área de Denver, la Junta de Educación de DPS dice que quiere advertir a los padres sobre las “implicaciones negativas” que podrían provenir de los módulos de aprendizaje o de las microescuelas.

DPS publico una declaración en línea de la Junta de Educación, advirtiendo a los padres sobre ciertos tipos de “módulos de aprendizaje” y los impactos negativos que podrían tener a largo plazo.

La declaración hace referencia específicamente a las “cápsulas de aprendizaje” y las “microescuelas” que involucran a los padres que cancelan la inscripción de sus estudiantes en DPS y contratan maestros privados. Una idea que dicen ha surgido en conversaciones recientes.

Muchos padres están recurriendo a los módulos de aprendizaje como una forma de ayudar con el aprendizaje virtual este año escolar.

Y un ejemplo de ellos es Derek y Alecia Zunker que están convirtiendo su garaje en un espacio de aprendizaje para al menos cuatro estudiantes.

“Realmente es solo para brindarles el entorno emocional y social que extrañan al estar solos en casa”, dijo Derek Zunker.

Zunker dice que el director de la escuela secundaria de su hija apoyó la idea. Por eso llamó su atención la reciente declaración de la Junta de Educación de DPS.

El mensaje de DPS llega en un momento en el que los padres también están optando por trasladar a sus estudiantes a una escuela privada o educación en el hogar permanente.

O a caso será que el distrito escolar se esta preocupando por perder los fondos si los padres se enfocan en conratar a maestros privados y crear micro escuelas.

Lo bueno de estas micro escuelas también es que los padres pueden estar más al pendiente del tipo de aprendizaje que sus hijos estarían teniendo y además tienen la oportunidad de reforzar sus valores y que no se pierdan.