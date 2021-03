Permitiria que condados registren negocios en áreas no incorporadas

» PROYECTO DE LEY EN COLORADO

Los condados de Colorado, que no tienen el derecho según la ley estatal de otorgar licencias a las empresas en general, parecen estar en camino de obtener una autorización para registrar empresas si así lo desean, a fin de comunicarse mejor con ellos en un momento de evolución de los programas de ayuda y las regulaciones.

Los miembros del Senado de Colorado aprobaron el lunes el proyecto de ley 70 del Senado, patrocinado por el senador Dominick Moreno, demócrata de Commerce City, con una votación de 27 a 8. Un poco más de la mitad del caucus republicano votó en contra del proyecto de ley, aunque nadie se opuso a la propuesta, ni en el comité ni en el Senado.

SB 70 permite que los condados registren negocios en un negocio voluntario, sin permitir sanciones para las empresas que no cooperen y sin permitir que los condados tomen el paso que algunas ciudades han tomado para exigir la licencia general de negocios.

Moreno explicó que compró el proyecto de ley después de que los comisionados en su área de origen del condado de Adams expresaron su preocupación de que estaban teniendo dificultades para ponerse en contacto con empresas locales para ver cuáles necesitaban ayuda que estaban autorizados a repartir a través de la Ley CARES federal. Ese programa originado por la pandemia de 2020 ofreció financiamiento a los cinco condados más grandes de Colorado, muchos de los cuales lo usaron para ayudar a las empresas locales afectadas por las restricciones, así como para financiar las operaciones gubernamentales en curso.

Sin embargo, la ley de Colorado, que gobierna qué tipo de acciones pueden tomar los condados en áreas no incorporadas, no permite el registro o la concesión de licencias comerciales, lo que significa que los condados no tienen una forma de comunicarse rápidamente con las empresas locales. Es una razón por la que la Legislatura aprobó una ley el año pasado que otorgó a los condados la autoridad para otorgar licencias y regular a los propietarios o negocios que anuncian propiedades residenciales para estadías breves, después de que los comisionados de los condados de destinos populares solicitaron la ayuda.

SB 70 no llega tan lejos, sino que solo permite a los condados crear un registro de empresas en áreas no incorporadas. Moreno, de hecho, enmendó el proyecto de ley en el piso para prohibir que los condados multen a las empresas por no registrarse, con la esperanza de calmar las preocupaciones sobre la extralimitación del gobierno. Y señaló que los condados no tienen que establecer registros si no quieren.

Los comisionados del condado de Adams, Emma Pinter y Steve O’Dorisio, explicaron en una audiencia ante el Comité de Gobierno Local del Senado el martes que cuando recibieron $ 90 millones en fondos de la Ley CARES el año pasado, su intención era entregar una parte a las empresas en dificultades. Sin embargo, descubrieron que no solo tenían una lista fácil de empresas a las que contactar, sino que una buena cantidad de empresas en zonas rurales y urbanas no incorporadas del condado no pertenecían a cámaras de comercio que pudieran ayudar a difundir la información. cualquiera.

“Algunos comentarios que recibo de personas que hacen negocios en el condado de Adams no incorporado es que no reciben estos avisos. No se sienten conectados … porque no tenemos esta línea directa de comunicación “, dijo O’Dorisio. “Creemos que podríamos hacer un mejor trabajo si lo tuviéramos. Consideramos esto más como una conexión “.

La senadora Barbara Kirkmeyer, una republicana de Brighton de primer año que anteriormente se desempeñó como comisionada del condado de Weld, expresó su preocupación en el comité con posibles castigos para las empresas que optaron por no registrarse. Las enmiendas de Moreno, sin embargo, parecieron responder a sus preocupaciones lo suficiente como para terminar votando a favor del proyecto de ley.

Moreno señaló durante la discusión en el Senado el viernes que los condados son los conductos principales para distribuir las subvenciones aprobadas por la Legislatura a fines del año pasado para ayudar a restaurantes, organizaciones artísticas y otros sectores particularmente afectados por las restricciones pandémicas.

“Hemos encomendado a los condados que brinden mucha asistencia, ya sea del gobierno federal o del gobierno estatal”, dijo. “Este proyecto de ley les permitirá identificar mejor las empresas que puedan necesitar ese alivio y esa asistencia”.