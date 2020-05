Pide a gobernadores que trabajen en reabrir las escuelas

El COVID-19 que ha afectado a todos los estadounidenses tanto en la educación elemental hasta el grado doce y a nivel colegio y a la mayoría de negocios por el cierre generado por la pandemía, ahora el Presidente Trump dice que las escuelas deben de reiniciar clases lo más pronto posible.

Trump enfatizó que quiere que las escuelas abran lo antes posible, en contra del consejo del Dr. Fauci.

El presidente Donald Trump pidió a los gobernadores de todo el país que trabajen para reabrir las escuelas que estaban cerradas debido al coronavirus, discrepando deliberadamente con la precaución del Dr. Anthony Fauci de no moverse demasiado rápido para enviar a los estudiantes de regreso a clase.

“Creo que deberían abrir las escuelas, absolutamente”, dijo. “Nuestro país tiene que regresar y tiene que regresar lo antes posible y no considero que nuestro país regrese si las escuelas están cerradas”.

El presidente acusó a Fauci de querer “jugar todos los lados de la ecuación”, un comentario que sugiere que está cansado del principal experto en enfermedades infecciosas de la nación.

“Realmente me sorprendió su respuesta porque, ya sabes, para mí no es una respuesta aceptable, especialmente cuando se trata de escuelas”, dijo Trump al gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum y al gobernador de Colorado Jared Polis en la Casa Blanca esta semana. Agrego que “Él quiere jugar todos los lados de la ecuación”.

En una reciente llamada con un grupo de gobernadores estatales, Trump criticó nuevamente y abiertamente a Fauci y no estuvo de acuerdo con él sobre mantener cerradas las escuelas de EE. UU. Para proteger a los niños y frenar la propagación del coronavirus.

Esto se produce después de que el Dr. Fauci, que actualmente se encuentra en cuarentena después de haber estado expuesto al virus por un miembro de la Casa Blanca, testificó ante el Congreso sobre los peligros muy reales que conlleva abrir el país demasiado pronto.

Fauci ha sido la cara de la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de coronavirus, apareciendo en la mayoría de las conferencias de prensa del Presidente Trump, trayendo críticas del Partido Republicano y de Trump en particular por su enfoque cuidadoso y basado en la ciencia para mantener el país cerrado y salvar vidas.

“Mi preocupación es que si algunas áreas, ciudades, estados o qué han saltado sobre esos diversos puntos de control y se abren prematuramente sin tener la capacidad de poder responder de manera efectiva y eficiente, mi preocupación es que comenzaremos a ver pequeños picos que podría convertirse en brotes “, dijo.

“Solo tenemos que ver paso a paso a medida que avanzamos en el período de tiempo con la caída sobre la reapertura de las escuelas, exactamente dónde estaremos en la dinámica del brote”.

Por supuesto, eso no es lo que Trump o los legisladores republicanos quieren escuchar. Han tratado sistemáticamente la pandemia como si hubiera terminado, incluso cuando los números de casos y las muertes continúan aumentando en los EE. UU. Esto es solo una prueba más de que están dispuestos a sacrificar vidas estadounidenses reales para proteger la economía, incluso las vidas de niños en escuelas llenas de gente donde el virus se propagará fácilmente.

Pero Fauci había ofrecido una visión más cautelosa sobre si las condiciones serán propicias para la reapertura de las escuelas en el otoño.

“No tengo una respuesta fácil para eso”, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el martes. “Quiero decir, solo tenemos que ver paso a paso, a medida que entramos en el período de tiempo con la caída sobre la reapertura de las escuelas, exactamente dónde estaremos en la dinámica del brote”.

Fauci más tarde aclaró que no estaba insinuando que los estudiantes deberían tener prohibido regresar a clase hasta que se desarrolle una vacuna COVID-19. Sin embargo, sus comentarios fueron aprovechados por comentaristas conservadores, así como por el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, quien calificó la noción de “algo ridículo”.

Trump agregó: “¿Pasará algo? Quizás. Pero puedes conducir hasta la escuela y también puede pasar algo ”.

El Presidente Trump esta más listo de lo que muchos pienzan, ahora se esta dando cuenta de que son los de la izquierda los que insisten en mantener el país cerrado, los estados cerrados, para que la economía se vaya para abajo.

No debemos vivir aislados y escuchando todo lo que los medios de comunicación vendidos nos digan, debemos ser cautelosos e informarnos de muchas fuentes y analizar a cada uno de ellos y no dejar que nos quieran mantener con miedo, viviendo en miedo.

La vida tiene que seguir, y seguira pero tomaremos precauciones, y también debemos inculcar a nuestros hijos que en las escuelas o donde quiera que esten deben siempre mantener sus manos limpias, lavarlas frecuentemente, son recomendaciones que todos debemos tomar pero no vivir aislados y en miedo.