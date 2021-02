Planea aumentar financiación federal para los abortos en todo el mundo

» BIDEN

Biden planea aumentar la financiación federal para abortos en todo el mundo.

En 2020, el aborto fue la principal causa de muerte en todo el mundo y se cobró alrededor de 42,7 millones de vidas por nacer.

Estos datos, publicados por Worldometer al 31 de diciembre de 2020, parecen eludir convenientemente a la Administración Biden a medida que avanza para aumentar los fondos de los contribuyentes estadounidenses para aún más abortos en todo el mundo.

El jueves, la Casa Blanca anunció que Biden tiene la intención de emitir un memorando que rescinde la Política de la Ciudad de México “que prohíbe que las organizaciones internacionales sin fines de lucro que brindan asesoramiento o referencias sobre abortos reciban fondos estadounidenses”.

La Casa Blanca declaró, al igual que las administraciones de Obama y Clinton, que es la “política de la Administración Biden-Harris apoyar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en los Estados Unidos, así como a nivel mundial”.

Lo que no mencionan es que si bien proporcionar un mayor acceso a los abortos les da a las mujeres más “opciones” para decidir su futuro, también resulta en la muerte real de un feto.

El paso para rescindir la Política de la Ciudad de México es muy criticado por grupos pro-vida que dicen que resultará en un enorme aumento de fondos para la destacada clínica de abortos, Planned Parenthood.

Cuando la Administración de Trump restableció la política en 2017, “resultó en que los proveedores de servicios de aborto internacionales Planned Parenthood y Marie Stopes perdieran millones de dólares porque se negaron a abandonar el aborto para calificar para el dinero”, reveló LifeSite News.

A lo largo de los cuatro años de mandato del presidente Trump, Planned Parenthood experimentó una recesión financiera que resultó en el cierre de algunas clínicas. Este progreso seguramente se revertirá cuando Biden aumente los fondos federales para ellos. Sin embargo, Biden, que dice ser un católico devoto, está experimentando una mayor presión de grupos religiosos que creen que el aborto es inmoral.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, abordó las preocupaciones reafirmando que Biden es católico, pero no habló de su postura sobre el aborto.

“Creo que tendremos más que decir sobre la Política de la Ciudad de México en los próximos días, pero aprovecharé la oportunidad para recordarles a todos que él es un católico devoto y alguien que asiste a la iglesia con regularidad. Comenzó su día asistiendo a la iglesia con su familia esta mañana, pero no tengo nada más para ti al respecto “, dijo Psaki.

Política de la Ciudad de México aún no es un trato cerrado, pero no parece prometedor desde aquí. Los demócratas están preparados para cumplir sus promesas a las activistas progresistas por los derechos de las mujeres que las ayudaron a ser elegidas. Lo que debe saber sobre las consecuencias del aborto:

Las principales complicaciones de un aborto no seguro son hemorragia grave, infección, peritoni􀀊s y lesiones en vagina y útero; también pueden darse consecuencias a largo plazo que afecten a embarazos futuros, entre ellas la infertilidad.

Es posible que, después del aborto, tengas cólicos, sangrado y manchado. Es probable que quieras descansar un tiempo, aunque la mayoría de las personas retoman sus actividades al día siguiente.

El aborto no seguro es una de las cinco principales causas de mortalidad materna –junto con las hemorragias, las infecciones, la presión arterial alta (preeclampsia y eclampsia) y el parto obstruido–, y además es la única de las cinco que es casi totalmente prevenible. Estas cinco causas son responsables del 75% de las muertes maternas en todo el mundo; el aborto no seguro, por su parte, es responsable de al menos 1

de cada 12 muertes maternas.

Según un estudio liderado por la Organización Mundial de la Salud publicado en ‘The Lancet’, de los 55,7 millones de abortos que se solicitaron aproximadamente cada año entre 2010 y 2014, alrededor de 25 millones fueron abortos no seguros. El aborto no seguro tiene consecuencias médicas que en muchos casos son irreversibles y que pueden causar la muerte de la mujer embarazada.