Planned Parenthood borra de su sitio web el hecho de que el tratamiento del embarazo ectópico no es un aborto

Planned Parenthood ha borrado recientemente su sitio web a la luz de los intentos de los medios de convencer a las mujeres de que los tratamientos de embarazo ectópico y otros procedimientos que salvan vidas son en realidad abortos. El aborto inducido, sin embargo, es el asesinato intencional de un ser humano antes del nacimiento.

¿Qué purgó Planned Parenthood? Una oración que decía: “Tratar un embarazo ectópico no es lo mismo que abortar”.

La clara distinción de que el aborto no es necesario para tratar embarazos ectópicos peligrosos estuvo presente en el sitio web de Planned Parenthood en 2020, 2021 y la mayor parte de este año, incluso hasta el 14 de julio de 2022. Desde que la Corte Suprema anuló el infame Roe v. Wade, la desinformación de los medios se ha extendido como un reguero de pólvora, confundiendo la verdadera definición de aborto en la mente del público.

Hace apenas unos días, Live Action News documentó que el sitio web de Planned Parenthood decía: “Tratar un embarazo ectópico no es lo mismo que abortar. El aborto es un procedimiento médico que, cuando se realiza de manera segura, termina un embarazo que está en el útero. Los embarazos ectópicos son peligrosos fuera del útero (generalmente en las trompas de Falopio) y se extraen con un medicamento llamado metotrexato o mediante un procedimiento quirúrgico laparoscópico. Los procedimientos médicos para un aborto no son los mismos que los procedimientos médicos para un embarazo ectópico”.

Pero debido a que la decisión de la Corte Suprema de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization devolvió la regulación del aborto a los estados, de repente los medios a favor del aborto hicieron todo lo posible para combinar el aborto y el embarazo ectópico.

Ahora, Planned Parenthood parece haber borrado la palabrería por completo. En cambio, el sitio web ahora dice: “Los embarazos ectópicos son peligrosos fuera del útero (generalmente en las trompas de Falopio) y se extraen con un medicamento llamado metotrexato o mediante un procedimiento quirúrgico laparoscópico. Los procedimientos médicos para interrumpir un embarazo en el útero suelen ser diferentes de los procedimientos médicos para interrumpir un embarazo ectópico”.

Esta no es la primera vez que Planned Parenthood edita o borra información de su sitio web una vez que sus “hechos” entran en conflicto con su agenda.

Sanger fregando

En 2015, como documentó anteriormente Live Action News, Planned Parenthood comenzó a eliminar el nombre de Margaret Sanger de uno de sus prestigiosos premios. Como puede ver en la imagen a continuación, el llamado “Premio Maggie” de Planned Parenthood, llamado “en honor a la fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger”, pasó silenciosamente al “Premio a los medios” de Planned Parenthood. Sanger era una conocida eugenista que seleccionó a entusiastas del control de la población, compañeros eugenistas y supremacistas blancos para su junta; Planned Parenthood la celebró durante décadas.

Aunque Planned Parenthood había comenzado a borrar el nombre de Sanger, no hubo un reconocimiento público de su racismo. Eso no ocurrió hasta 2020, cuando surgieron públicamente acusaciones de racismo sistémico y supremacía blanca desde dentro de la corporación. En ese momento, Planned Parenthood tuvo que admitir el legado racista de su fundador.

La empresa Planned Parenthood, junto con al menos 19 afiliados, también reconoció un problema actual de racismo sistémico dentro de la organización.

Purgar el cuidado prenatal

En 2017, una investigación de Live Action expuso a Planned Parenthood por ser una corporación enfocada en el aborto.

La investigación destacó el hecho de que prácticamente ninguna ubicación de Planned Parenthood brinda atención prenatal, a pesar de las afirmaciones públicas del gigante del aborto en sentido contrario. Poco después, Planned Parenthood eliminó su sitio web una vez más.

La siguiente imagen de un sitio web de Planned Parenthood en Arizona muestra el término “prenatal” en negrita en el lado izquierdo justo antes de la exposición de Live Action. Pero solo una semana después de la exposición de las afirmaciones falsas de Planned Parenthood, la captura de la derecha muestra cómo el término desapareció de los sitios de Planned Parenthood.

El aborto no es un tratamiento para el embarazo ectópico

En 2019, la Dra. Patricia Santiago-Muñoz, obstetra y ginecóloga en UT Southwestern Medical Center, escribió:

El tratamiento del embarazo ectópico no es lo mismo que el aborto. La definición médica de “aborto” es la extracción de un embrión y la placenta del útero. Esto incluye la interrupción de un embarazo no deseado, así como un embarazo normal en el que la vida del feto o de la madre está en peligro. Tenga en cuenta la frase “desde el útero”: el único lugar donde un embrión puede convertirse en un bebé. Lógicamente, el tratamiento no puede generalizarse como “aborto”, particularmente porque muchas mujeres con embarazos ectópicos planeaban concebir y querían llevar a término sus embarazos…

Es posible que un embarazo ectópico temprano termine en un aborto espontáneo por sí solo. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es así y se necesita intervención médica. Para tratar el embarazo ectópico, el médico recomendará un procedimiento quirúrgico o un medicamento llamado metotrexato. En raras ocasiones, el medicamento puede tener efectos secundarios graves, como reacciones hepáticas o cutáneas, por lo que es importante discutir el tratamiento más adecuado con su médico.

Una publicación de Politifact de junio de 2022 sobre la atención del embarazo ectópico también admitió: “La mayoría de los expertos médicos con los que hablamos tenían claro que no consideran el tratamiento ectópico como un aborto”. El artículo no detalla con precisión a qué “expertos médicos” consultó Politifact. El 6 de julio de 2022, Vineeta Gupta M.D., J.D le dijo a Forbes: “El tratamiento del embarazo ectópico, médico o quirúrgico, no es un aborto sino una intervención que salva vidas”, y la imagen a continuación del titular de un artículo publicado por VeryWellHealth.com claramente demuestra este punto.

En marzo de 2022, la abierta abortista Jen Gunter, quien ha sido utilizada por el Verificador de hechos de Facebook en el pasado, tuiteó: “El tratamiento de un embarazo ectópico no es un aborto. Es el tratamiento de un embarazo ectópico…” En 2019, Gunter tuiteó: “No llamamos aborto al tratamiento del embarazo ectópico, lo llamamos tratamiento del embarazo ectópico. No hacemos abortos por embarazo ectópico, hacemos tratamientos médicos o quirúrgicos de embarazo ectópico”. En un hilo separado de Twitter, Gunter escribió: “Los médicos no llaman aborto a la terapia para un embarazo ectópico, lo llamamos tratamiento de un embarazo ectópico”. Más tarde tuiteó: “Hablar con pacientes a menudo es diferente y decirle a alguien que no estaban realmente embarazadas no es correcto e incluso podría ser cruel. Están embarazadas, pero nunca puede resultar en un nacimiento vivo. Pero confundir el embarazo ectópico con el aborto es peligroso e incorrecto”.

Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿por qué Planned Parenthood de repente y en este momento elegiría eliminar un lenguaje tan claro sobre las diferencias obvias entre el embarazo ectópico y el aborto?