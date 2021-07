Policía de Westminster dijo al mundo que Armando Valdez González robó una bolsa con dinero en efectivo y agredió a una mujer pero Armando Valdez González no lo hizo!

Aprincipios de junio, la policía de Westminster vinculó a Valdez González con un robo agravado, diciendo que arrastró a una mujer de unos 70 años con su camioneta después de robar una bolsa de dinero en efectivo de su venta de garaje.

La policía arrestó a Valdez González al día siguiente y anunció su nombre en un comunicado de prensa.

La policía de Westminster le dijo al mundo que Armando Valdez González robó una bolsa con dinero en efectivo y agredió a una mujer. Excepto que no lo hizo.

Pero dos días después, luego de una investigación de los detectives, la Fiscalía del Distrito Judicial 17 anunció que Valdez González no cometió ningún delito, de hecho, no se había tomado dinero en efectivo, y dijo que no presentaría cargos.

Ahora, Valdez González, de 50 años, ha visto su reputación empañada en línea y se ha visto envuelto en una deuda de $ 11,000 por su arresto. Y presenció un intento de suicidio mientras estaba detenido en la cárcel del condado de Adams.

Los eventos que ocurrieron ese día, y en los días posteriores, como se describe en un informe policial de Westminster de 67 páginas que Westminster Window obtuvo a través de una solicitud de registros abiertos, destacan las posibles consecuencias que conlleva la transmisión policial de un arresto realizado antes de los hechos de el caso ha sido recogido.

Valdez González gana dinero extra comprando artículos de venta de garaje y reveniéndolos para obtener ganancias. Estaba haciendo rondas en Westminster la mañana del 5 de junio. En una venta, un testigo dijo que sacó dinero de una bolsa bancaria con cremallera para pagar algunos artículos. Su siguiente venta fue una en el noroeste de Westminster, organizada por una pareja, descrita por la policía como de unos 70 años.

Debido a que la policía eliminó el nombre de las parejas de los informes, no es posible nombrarlos.

Cuando llegó a la venta de garaje, Valdez González comenzó a hablar con la mujer sobre los artículos a la venta. Luego, según el informe policial, le dijo a un detective: “Me di cuenta de que tenía mi bolso, dijo la mujer. Dije que ese es mi bolso, insistió la mujer. Él respondió: “No”. Le dije que me lo robó. Seguía insistiendo y no me respondía “, acoto la mujer.

Valdez González comenzó a caminar hacia su camioneta, mientras la pareja y un vecino lo seguían.

La mujer agarró a Valdez González del brazo y lo rascó. Valdez González se subió a su camioneta y la mujer metió la mano en la ventana para intentar agarrar el bolso. Valdez González se alejó, arrastrando brevemente a la mujer, quien fue arrojada al suelo, donde se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, según registros policiales.

La mujer fue llevada al hospital y fue atendida durante cuatro días.

Los agentes entrevistaron a la mujer y a cuatro testigos que estaban en el lugar, ninguno de los cuales dijo haber visto a Valdez González robar una bolsa de la pareja. Vieron a Valdez González con una bolsa y escucharon a la mujer gritarle “me robaste el dinero”, según el informe policial.

Valdez González llamó a su esposa, Elisabeth Calderón, desde la camioneta, diciéndole que se había alejado porque temía por su seguridad, “estaban tratando de matarme, me estaban agrediendo”. Calderón lo instó a llamar a la policía.

Según una transcripción de la llamada telefónica entre Valdez González y el despachador a las 9:27 a.m., Valdez González informó que una mujer había sido agresiva con él y que quería volver con un oficial de policía. El despachador continuó pidiéndole a Valdez González una dirección precisa. No tenía uno, por lo que el despachador le dijo que el departamento no podía enviar a un oficial.

Más tarde esa noche, se publicó el primer comunicado de prensa que describía el incidente casi exactamente como la pareja lo informó a la policía, según una comparación del comunicado de prensa y los informes policiales.

Después de dos intentos fallidos de denunciar el incidente por teléfono, y después de ver una foto de su camioneta en las noticias, Valdez González llamó a la policía de Westminster nuevamente en la mañana del 6 de junio y expuso los hechos desde su perspectiva, diciendo que la mujer estaba tratando de robarle su bolso y que varias personas lo agredieron.

Los oficiales le dijeron a Valdez González que estaban dispuestos a recibir un informe de él, pero necesitaban que entrara a la estación para documentar sus lesiones. Cuando llegó Valdez González, la policía lo arrestó bajo sospecha de robo agravado, asalto en primer grado, robo a una persona en riesgo, todos delitos graves.

Pero dos días después, luego de una investigación de los detectives, la Fiscalía del Distrito Judicial 17 anunció que Valdez González no cometió ningún delito, de hecho, no se había tomado dinero en efectivo, y dijo que no presentaría cargos.

El problema ha seguido a Armando Valdez González desde el día en que fue encarcelado por un crimen que no ocurrió.

Ahora, Valdez González, de 50 años, ha visto su reputación empañada en línea y se ha visto envuelto en una deuda de $11,000 por su arresto. Y presenció un intento de suicidio mientras estaba detenido en la cárcel del condado de Adams.

Valdez González todavía está pagando esa deuda. Debe $ 11,000, incluyendo la fianza de $4,000 que pagó para salir de la cárcel y casi $5,000 a O’Malley y $2,000 a otro abogado.

O’Malley argumenta que la pareja tiene la culpa y debería compensarlo por completo. O’Malley dijo que le pedirá a la pareja que pague las facturas. Si no lo hacen, Valdez González puede demandar.

O’Malley no está seguro de si la policía de Westminster es responsable de los daños. “Fue arrestado y tenían una causa probable”, dijo O’Malley.

Mark Silverstein, director legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Colorado, a quien The Window informó sobre el incidente, estuvo de acuerdo. “La policía sí tiene la obligación de tomar en cuenta los hechos que apuntan a la exoneración, así como los hechos que apuntan a la inculpación”, dijo.

Ambos abogados señalaron que Valdez González intentó denunciar el incidente y resolver el problema minutos después de que sucediera. Y Silverstein dijo: “No tiene ningún sentido para mí que el despachador necesite saber una dirección en particular antes de enviar a un oficial a ocuparse de la persona que huyó de la escena por miedo y está llamando a la policía para pedir ayuda. “

La portavoz de la policía de Westminster, Cheri Spottke, dijo a Window: “En un esfuerzo por determinar la jurisdicción, nuestros despachadores están capacitados para solicitar una dirección donde ocurrió el incidente … La llamada fue cancelada por el Sr. Valdez González antes de que se pudiera obtener más información”.

Además, argumentó O’Malley, Valdez González podría haberse ahorrado algunos problemas si el departamento no hubiera emitido un comunicado de prensa que incluyera su nombre. “Tenemos que preguntarnos, ‘¿Por qué los policías y las oficinas del fiscal emiten comunicados de prensa?’ Es para tocar su propia bocina”, dijo. “¿Por qué no espera a publicar un comunicado de prensa hasta que alguien sea condenado y luego salpique su nombre por todo Internet?”

En respuesta a las críticas sobre los comunicados de prensa, Spottke dijo: “Después de que se estableció la causa probable y se hizo un arresto, respondimos a las continuas investigaciones de los medios de comunicación mediante la divulgación de la fotografía del Sr. Valdez González y los cargos en su contra.

Esto se hizo según lo exigido por la ley de Colorado e incluyó una declaración que decía: “Cabe señalar que el Sr. Valdez González es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad” “.

¿Donde esta el profesionalismo de la policía? Por culpa de los policías que no hicieron su trabajo como es debido, y las mentiras de una mujer que lo acuso ahora el Sr. Armando Valdez González esta en una situación difícil tratando de pagar las deudas ocasionadas por el arresto y su reputación fue empañada.