Policía no puede perseguir a ladrones de autos robados

La policía de Lakewood no puede perseguir los autos robados identificados por el sistema de alta tecnología: ‘instalamos la tecnología antes de que no tuviéramos la mano de obra’

En una de las intersecciones más concurridas de Lakewood, las cámaras avanzadas de lectores de matrículas escanean constantemente las matrículas que pasan, detectan instantáneamente los autos robados y notifican inmediatamente a los agentes de policía en segundos cuando las bases de datos de las fuerzas del orden público indican que está pasando un auto robado.

Las cámaras para lectores de matrículas o LPR pueden ser una herramienta crítica para los departamentos de policía que buscan rastrear y arrestar a los ladrones de automóviles.

Pero el comandante de la policía de Lakewood, Mike Greenwell, lamenta que cada vez se detectan más ladrones de autos, pero simplemente se alejan porque ya no hay suficientes oficiales para localizarlos.

“No tenemos el personal para tratar de encontrar esos autos o, si lo tenemos, estamos tan atrasados que no sabemos dónde está ese vehículo ahora”, dijo Greenwell.

Le dijo a CBS News Colorado que en el trimestre más reciente registrado, de julio a septiembre, las cámaras LPR escanearon dos millones de vehículos y detectaron 500 autos robados.

Greenwell dijo que el sistema se utiliza mejor teniendo oficiales dentro de una o dos cuadras. Luego, cuando se les notifica sobre un vehículo robado, pueden seguirlo de inmediato y potencialmente intentar detenerlo. Pero ya no más.

“500 autos robados que no pudimos perseguir porque Denver o Lakewood no tienen el personal para hacerlo en este momento”, dijo Greenwell.

“La mayoría de las agencias en estos días no pueden hacer eso porque no tienen el personal para perseguir esas placas”, dijo. Greenwell dijo que los oficiales de Lakewood generalmente están demasiado ocupados con llamadas de mayor prioridad y no pueden posicionarse para esperar un “golpe” en un automóvil robado.

“Gran tecnología que no podemos usar porque no tenemos la gente para hacerlo”, dijo.

Aunque la policía de Denver no tiene suficiente personal y los ciudadanos se quejan con frecuencia de los largos tiempos de espera para la respuesta de la policía, el director de comunicaciones del DPD, Doug Schepman, dijo que “las formas en que el DPD ha utilizado los LPR no han cambiado mucho en los últimos años según los niveles de personal .”

Schepman dijo que los equipos de cumplimiento proactivos “todavía monitorean los sistemas en busca de aciertos y pueden intentar contactar a un conductor si está disponible y cerca, y estos equipos ocasionalmente harán que un oficial se estacione cerca de las intersecciones e intente detener a los sospechosos de robo de automóviles y recuperar los vehículos robados. ”

El Departamento de Policía de Parker usa tecnología similar, pero sus cámaras de matrícula no están en posiciones fijas; están adheridos a cinco patrulleros y notifican instantáneamente al oficial al volante si él o ella está cerca de un vehículo robado.

“Es una gran herramienta”, dijo el oficial de policía de Parker, Chase Kelsay. “No podemos procesar placas como lo hacen estas cámaras”.

La policía de Parker dice que sus cámaras móviles LPR han llevado a la recuperación de 49 autos robados este año.

“Está marcando una gran diferencia”, dijo.

En Lakewood, Greenwell dice que si bien la intención inicial de las cámaras estacionarias era ayudar a atrapar a los ladrones de autos y prevenir más delitos, todavía están demostrando ser útiles para proporcionar pistas y ayudar a resolver otros delitos graves.

Pero Greenwell está claramente frustrado porque la escasez de mano de obra ha limitado el uso de las cámaras LPR.

“Instalamos la tecnología antes de que no tuviéramos la mano de obra”, dijo.

“Si bien esto no me sienta bien como comandante del grupo de trabajo contra el robo de automóviles, mi trabajo es recuperar vehículos robados y arrestar a quienes roban automóviles”.

“Pero como líder en mi agencia”, continuó, “también entiendo las dificultades de hacer que esto suceda de forma rutinaria cuando no tienes la gente para responder a las llamadas urgentes de servicio”.