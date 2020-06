Policías asesinaron a hombre durante arresto

» Minneapolis

George Floyd, de 46 años, murió el Día de los Caídos después de que los oficiales lo investigaran como sospechoso en un caso de falsificación de una tienda de comestibles.

La policía afirma que Floyd se resistió al arresto.

El video capturó y muestra a uno de los oficiales arrodillado en el cuello de Floyd mientras el hombre le suplicaba: “Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor, hombre”.

Floyd se mudó a Minneapolis desde su natal Houston hace varios años con la esperanza de encontrar trabajo y comenzar una nueva vida, dijo Christopher Harris, el amigo de toda la vida de Floyd.

Pero perdió su trabajo como portero en un restaurante cuando el gobernador de Minnesota emitió una orden de quedarse en casa. El lunes por la noche, un empleado de una tienda de comestibles de Minneapolis llamó a la policía después de que Floyd supuestamente intentó pasar un billete falsificado de $20.

Antes de morir después de ser atrapado durante minutos debajo de la rodilla de un oficial de policía de Minneapolis, George Floyd estaba sufriendo el mismo destino que millones de estadounidenses durante la pandemia de coronavirus: sin trabajo y buscando un nuevo trabajo.

En un video de teléfono celular ampliamente difundido sobre el arresto posterior, Floyd, que era una persona de color, se puede ver en el suelo con las manos esposadas a la espalda mientras el oficial Derek Chauvin lo presiona contra el pavimento con la rodilla en el cuello de Floyd.

El video muestra a Chauvin, que es blanco, reteniendo a Floyd durante minutos mientras Floyd se queja de que no puede respirar. El video termina con paramédicos levantando a Floyd cojeando en una camilla y colocándolo en una ambulancia.

Floyd, de 46 años, creció en el Tercer Distrito de Houston, uno de los barrios predominantemente negros de la ciudad, donde él y Harris se conocieron en la escuela secundaria. Con 6 pies y 6 pulgadas, Floyd surgió como estrellam un ala cerrada para Jack Yates High School y jugó en el juego de campeonato estatal de 1992 en el Astrodome de Houston. Yates perdió contra Temple, 38-20.

Según un informe de la estación de noticias KIIIT, Floyd pudo haber jugado para Texas A&M University-Kingsville a mediados de la década de 1990. Varios ex jugadores de fútbol de Javelinas han expresado su pesar por su muerte y dicen que lo conocieron durante su tiempo en la universidad.

Donnell Cooper, uno de los antiguos compañeros de clase de Floyd, dijo que recordaba haber visto los touchdowns de Floyd. Floyd se alzó sobre todos y se ganó el apodo de “gigante gentil”. “Personalidad tranquila pero con un espíritu hermoso”, dijo Cooper. Su muerte “definitivamente me tomó por sorpresa. Es muy triste, el mundo en el que vivimos ahora ”. Floyd fue acusado en 2007 de robo a mano armada en una invasión de su casa en Houston y en 2009 fue sentenciado a cinco años de prisión como parte de un acuerdo de culpabilidad, según documentos judiciales. .

Harris, el amigo de la infancia de Floyd, dijo que él y algunos de sus amigos en común se habían mudado a Minneapolis en busca de trabajo alrededor de 2014. Harris dijo que convenció a Floyd de mudarse allí también después de salir de la prisión. “Estaba buscando comenzar de nuevo , un nuevo comienzo “, dijo Harris. “Estaba contento con el cambio que estaba haciendo”. Floyd consiguió un trabajo de seguridad en una tienda del Ejército de Salvación en el centro de Minneapolis. Más tarde comenzó a trabajar en dos trabajos, uno conduciendo camiones y otro como gorila en Conga Latin Bistro, donde era conocido como “Big Floyd”.

“Siempre alegre”, dijo Jovanni Tunstrom, el dueño del restaurante. “Tenía una buena actitud. Bailaría mal para hacer reír a la gente. Traté de enseñarle a bailar porque amaba la música latina, pero no pude porque era demasiado alto para mí. Él siempre me llamó “Bossman”. Le dije: “Floyd, no me llames Bossman”. Soy tu amigo.”

Harris dijo que Floyd fue despedido cuando Minnesota cerró los restaurantes como parte de una orden de quedarse en casa. Dijo que habló con Floyd el domingo por la noche y le dio información para contactar a una agencia de empleos temporales. “Estaba haciendo lo que fuera necesario para seguir adelante con su vida”, dijo Harris, y agregó que no podía creer que Floyd recurriera. a la falsificación Floyd deja atrás a una hija de 6 años que aún vive en Houston con su madre, Roxie Washington, informó el Houston Chronicle. Los esfuerzos para llegar a Washington el miércoles no tuvieron éxito.

“La forma en que murió no tenía sentido”, dijo Harris. “Él rogó por su vida. Él suplicó por su vida. Cuando te esfuerzas tanto en confiar en este sistema, un sistema que sabes que no está diseñado para ti, cuando buscas constantemente la justicia por medios legales y no puedes conseguirla, comienzas a tomar la ley en tus propias manos . ”

Detroit: El jefe de policía de Detroit condena las acciones de los policías de Minneapolis en arresto, lo llama “asesinato”

El jefe de policía de la ciudad se unió a los líderes de la comunidad el jueves para condenar a cuatro policías de Minneapolis que fueron despedidos por su participación en el arresto grabado en video cuando el hombre que murió después de que uno de los policías se arrodilló en su cuello durante varios minutos.

George Floyd, de 46 años, murió el Día de los Caídos después de que los oficiales lo investigaran como sospechoso en un caso de falsificación en una tienda de comestibles. La policía afirma que Floyd se resistió al arresto. El video capturó a uno de los oficiales arrodillado en el cuello de Floyd mientras le suplicaba: “Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor, hombre”.

La muerte de Floyd, que era negro, y las acciones de los oficiales blancos reavivó una discusión nacional sobre prejuicios raciales por parte de la policía y llevó al jefe de policía de Detroit, James Craig, a celebrar una conferencia de prensa el jueves para tranquilizar a la comunidad “somos un departamento de policía constitucional “.

Craig calificó la muerte de Floyd de “asesinato” y dijo que si el incidente hubiera sucedido en Detroit, los oficiales estarían en la cárcel.

Mientras advierte sobre “no pintar a todos los oficiales y departamentos de policía con un pincel ancho”, agregó Craig: “Todos compartimos la decepción del deshonor que estos oficiales traen a nuestra insignia”.

También el reverendo Wendell Anthony, presidente de la sucursal de Detroit de la NAACP; organizador comunitario Tefari Brent; y Negus Vu de The People’s Action, un grupo de defensa de los afroamericanos se unio a Craig.

Las protestas en Minneapolis por la muerte de Floyd se convirtieron en disturbios y saqueos, pero Brent dijo que no imagina problemas similares en Detroit porque Craig ha fomentado una fuerte relación con los grupos comunitarios.

“Hay tanta conversación sobre cómo el azul siempre se queda con el azul, pero ese no es el caso aquí”, dijo Brent. “Cuando hablo con mis amigos activistas en todo el país, no pueden creer el tipo de relación e intercambio (con la policía) que ocurre aquí. Quiero elevar eso como un modelo a nivel nacional”.

Los cuatro oficiales de Minneapolis fueron despedidos por sus papeles que jugaron en la muerte de Floyd, pero Craig dijo el jueves que también los habría arrestado, como lo ha hecho varias veces cuando sus oficiales violaron la ley.

“Según lo que vi en ese video, no hay duda de que habría dirigido un arresto”, dijo el jefe. “Esto fue un asesinato”.

Craig dijo que dentro de las 48 horas de ver la noticia de la muerte de Floyd, envió un memo de teletipo a sus oficiales recordándoles que el bloqueo que los oficiales de Minneapolis usaron en Floyd está prohibido en Detroit.