Polis promulga proyectos de ley de justicia penal y rendición de cuentas de las fuerzas del orden

El gobernador Polis promulgó seis proyectos de ley para mejorar los sistemas de detención preventiva, implementar las reformas de delitos menores recomendadas, mejorar las leyes de responsabilidad policial existentes y garantizar que los habitantes de Colorado involucrados en el sistema de justicia penal tengan derecho a una segunda oportunidad.

“Mis colegas y yo hicimos de la mejora de nuestros sistemas de justicia penal y aplicación de la ley una prioridad máxima en esta sesión, y la increíble lista de proyectos de ley firmados hoy demuestra que ha dado sus frutos”, dijo la representante Serena Gonzales-Gutierrez, D-Denver. “Las leyes que creamos nos ayudarán a mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad y garantizarán que nuestros sistemas de sentencia por delitos menores y detención preventiva sean más eficientes y más justos para los habitantes de Colorado. Estoy orgulloso del trabajo que hicimos para promover la causa de la justicia “.

HB21-1250 aclara los requisitos relacionados con los casos en los que las cámaras corporales deben estar funcionando para incluir controles de bienestar. Ordena a la División de Justicia Penal que cree un formulario único para simplificar los requisitos de presentación de informes para los agentes del orden público. Esto ahora incluye si se llamó a una ambulancia al lugar de un incidente, si hubo una entrada forzada a una residencia y el número de muertes de civiles involucrados por oficiales.

HB21-1250 también describe los derechos del debido proceso de un oficial del orden público y permite que un juez de derecho administrativo participe en una investigación de asuntos internos. El proyecto de ley define lo que significa que un agente del orden público sea exonerado de un cargo de mala conducta. Extiende la eliminación de la inmunidad calificada a la Patrulla del Estado de Colorado. Por último, prohíbe a los empleadores determinar si un agente del orden actuó de buena fe antes de que ocurriera la acción en cuestión.

“Los sistemas previos al juicio de Colorado, particularmente cuándo y cómo se establece la fianza, han estado en urgente necesidad de reforma durante mucho tiempo, y hoy dimos un paso importante para solucionarlos”, dijo el representante Steven Woodrow, demócrata de Denver. “La ley creada esta tarde garantizará que los habitantes de Colorado ya no languidecen en nuestras cárceles durante largos períodos de tiempo mientras esperan un juicio por un delito menor. Colorado está en camino de crear un sistema más eficiente y más justo para las personas en espera de juicio “.

HB21-1280 requiere que los tribunales celebren una audiencia inicial de fianza con un individuo arrestado dentro de las 48 horas posteriores a su llegada a un centro de detención y permite que estas audiencias se lleven a cabo en línea o por teléfono. Para las jurisdicciones rurales y de escasos recursos, este proyecto de ley crea y financia un funcionario de audiencias de fianza en todo el estado para permitir que las audiencias se realicen los fines de semana y feriados.

HB21-1280 también requiere que un acusado que haya depositado una fianza sea liberado a más tardar seis horas después, permite que las fianzas se paguen en efectivo, orden de pago o cheque de caja.

Garantiza que un acusado reciba el recibo del pago de su fianza y prohíbe a los agentes exigir que las fianzas se paguen a nombre del acusado. Las cárceles deben establecer una forma de pagar una fianza en línea antes del 1 de enero de 2022.

SB21-271 reduce el número de clasificaciones de delitos menores a dos clasificaciones, reduce el número de delitos menores a una clasificación y crea una nueva clasificación de infracciones civiles.

“Los castigos en el sistema de justicia penal no están diseñados para ser permanentes, pero bajo nuestro sistema actual, las consecuencias de un pequeño error pueden seguirlo toda la vida”, dijo el representante Mike Weissman, demócrata de Aurora. “Esta nueva ley permitirá a los residentes de Colorado que han cometido delitos de menor nivel dejar atrás su pasado y acceder a vivienda, empleo y otras necesidades sin temor a ser rechazados debido a sus antecedentes”.

HB21-1214 sella automáticamente ciertos registros por delitos de drogas de bajo nivel. El proyecto de ley no cambia los delitos no relacionados con las drogas elegibles para ser considerados por un tribunal para el sellado discrecional y aún no se aplicará a los delitos violentos, el abuso infantil o la conducción bajo los efectos del alcohol. Requiere períodos de espera de hasta diez años dependiendo de los delitos que un tribunal considere para sellar.

“Quitarle la licencia de conducir a alguien que no puede pagar una multa es contraproducente y completamente incorrecto”, dijo el representante Matt Gray, demócrata de Broomfield. “Me enorgullece haber podido hacer que esta nueva ley llegara a la meta este año, asegurando que nuestros enfoques hacia la seguridad pública sean justos y equitativos”.

HB21-1314 limita las circunstancias en las que las licencias de conducir y los permisos de aprendizaje pueden revocarse solo cuando se trata de un problema de seguridad pública. Prohíbe la suspensión o revocación de licencias por no comparecer ante el tribunal o no pagar, pero no afecta la revocación por conducir bajo la influencia u otras infracciones que reflejen una conducción peligrosa.

HB21-1315 elimina ciertas tarifas impuestas a individuos y familias en el sistema de justicia juvenil. Las tarifas promedio por caso totalizan alrededor de $ 300 en Colorado, y se estima que el estado gasta alrededor del 75% de los ingresos por tarifas de menores en la cobranza.