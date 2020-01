¿Por qué es importante proteger su privacidad?

Sabemos que millones y millones de personas usan el internet de muchas maneras, tanto para hacer compras, hacer pagos, citas médicas, consultas a diferentes páginas de gobierno e instituciones financieras, pero a veces no nos percatamos del riesgo que hay y como pueden robarnos la identidad.

Hoy en día con internet puede resultar fácil y rápido conseguir una aprobación de crédito, transferir dinero de una cuenta a otra o realizar pagos, entre otros.

Sin embargo, una desventaja es que hay muchas oportunidades para que su información pueda ser robada, difundida incorrectamente o compartida con otras organizaciones sin su consentimiento.

Si la base de datos de una compañía sufre una filtración (“data breach”), usted puede ser víctima de estafas de “phishing” o de robo de identidad.

Cómo proteger su privacidad

Estos consejos pueden ayudarlo a proteger su privacidad y a controlar cómo es utilizada su información personal:

»Pregúntele a las empresas cómo utilizarán su información personal.

»Averigüe cómo se almacenará y protegerá su información de posibles filtraciones de datos y hackers.

»Lea las políticas de privacidad de las compañías con las que se relaciona. No asuma que le brindarán el nivel de privacidad que desea.

»Busque las declaraciones de privacidad en sitios web, materiales de venta y formularios que llene.

»Llene formularios de registro de garantía solo con la fecha de compra, el modelo, los números de serie y su información de contacto. No dé información sensible como el número de seguro social o de tarjeta de crédito.

»Elija la cláusula de exclusión voluntaria si no quiere que una empresa comparta su información personal con otras.

»Averigüe si la compañía ofrece reportes de crédito gratuitos o monitoreo de crédito, después de una filtración de datos.

»Cambie la contraseña para su cuenta de correo electrónico y para el portal de clientes de una empresa, si la compañía reporta haber sufrido una filtración de datos.

»Sea cuidadoso con la información que comparte en las redes sociales.

»Pague en efectivo si quiere mantener en privado su conducta de consumo.

»Sea cuidadoso al utilizar la red de wifi gratuita de una tienda. Estas redes públicas pueden no estar aseguradas y los comerciantes pueden acceder a su historial de navegación y aplicaciones.»Desactive las “cookies” (elementos que permiten a un sitio web acceder a la actividad previa del navegador del usuario) cuando haga compras en línea.

Así evita que las compañías monitoreen sus hábitos de navegación en línea.

»Consulte a su agencia local o estatal de protección al consumidor para averiguar si las leyes de su estado ayudan a proteger su privacidad.

Qué es el derecho a la privacidad médica

»Su médico comparte su información médica con las compañías de seguros de salud, farmacias, investigadores y empleadores. Sin embargo, la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos (HIPAA, sigla en inglés) protege su historia clínica. La ley:

Define sus derechos con respecto a su información médica o historia.

Establece las reglas y límites sobre quién puede recibir o ver su historia clínica.

Tome estas medidas para proteger su privacidad médica:

»Hable con su médico sobre sus dudas acerca de la confidencialidad de su información.

»Lea la letra pequeña en los formularios de autorización médicos. Busque las cláusulas sobre la divulgación de su información médica.

»Pida una copia de su historia médica para conocer su contenido. Probablemente le cobrarán un cargo para cubrir el costo de sus copias.

»Lea las políticas de privacidad en los sitios web de salud, encuestas y exámenes médicos.

La Oficina de Derechos Civiles (OCR, sigla en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en inglés) ofrece guías en español sobre de las normas de privacidad médica.

Si usted ha sufrido de violación de privacidad médica, no se quede sentado, es de gran importancia que denuncie dicha violación de la privacidad, así tendrán más cuidado y sabrán que usted esta al pendiente.

Si un médico, aseguradora o proveedor de salud ha violado su derecho a la privacidad médica:

Llame al 1-866-627-7748 (presione 2 para español) o 1-800-537-7697 (TTY, para personas con problemas auditivos) para escuchar instrucciones sobre cómo presentar una queja.

