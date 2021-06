Presidente del Comité de Educación respalda la teoría crítica de la raza en aulas de Colorado

Hemos hablado mucho a cerca de la teoría crítica de la raza en las escuelas y como ha estado avanzando y con que razón si la misma presidenta del Comité de Educación respalda la teoría crítica de la raza en las aulas de Colorado.

En Colorado, los demócratas están redoblando la enseñanza de la teoría crítica de la raza a medida que la lucha por la ideología tóxica se intensifica en los distritos escolares de todo el país.

Y esque la senadora estatal de Arvada, Rachel Zenzinger, respaldó la enseñanza de la teoría crítica de la raza a los niños en comentarios informados por Axios.

Zenzinger, presidenta del Comité de Educación del Senado estatal, dijo que apoyaba la enseñanza de la historia de los niños desde una perspectiva crítica de la teoría racial.

Entonces, la senadora estatal demócrata Rachel Zenzinger, presidenta del comité de educación y profesora de historia, dice que el tema es exagerado y está impulsado por la política nacional. Ella respalda la enseñanza del material a los niños.

“Hemos utilizado la teoría crítica de la raza como este lente sobre cómo ves la historia y lo hemos estado haciendo durante años; en mi opinión, no es nuevo”, le dijo a Axios. “Es apropiado, deberíamos ser más inclusivos y enseñar desde esta perspectiva”.

Apenas la semana pasada, NBC News informó que “prácticamente todos los distritos escolares insisten en que no están enseñando la teoría crítica de la raza”.

Como indican los comentarios de Zenzinger, nada más lejos de la verdad.

En términos generales, la teoría crítica de la raza surgió de la teoría crítica y los puntos de vista marxistas tradicionales sobre las divisiones económicas de clases.

Teoría crítica, movimiento de inspiración marxista en filosofía social y política originalmente asociado con el trabajo de la Escuela de Frankfurt. Particularmente, basándose en el pensamiento de Karl Marx y Sigmund Freud, los teóricos críticos sostienen que un objetivo principal de la filosofía es comprender y ayudar a superar las estructuras sociales a través de las cuales las personas son dominadas y oprimidas.

Sin embargo, en lugar de la clase económica, la teoría crítica de la raza se centra en la raza y asume que todas las instituciones sociales y legales dentro de los Estados Unidos están manipuladas contra grupos “minorizados”.

CRT enseña que los miembros de un grupo racial “minoritario” son víctimas de un sistema que está amañado en su contra. Los nacidos en razas “privilegiadas” son intrínsecamente explotadores de minorías.

Demócratas como Zenzinger lo defienden como una “lente para entender vagas palabras de moda como ‘racismo sistémico’ y ‘equidad racial'”.

La teoría sostiene que las divisiones raciales están grabadas en piedra, de modo que ningún individuo puede superar su condición de miembro del grupo oprimido o opresor.

La presidenta del Partido Republicano de Colorado, Kristi Burton Brown, criticó la idea de que los niños deberían ser adoctrinados con la ideología.

“Los padres no quieren que sus hijos se sienten en la escuela y les digan que en virtud de cosas que no pueden ayudar, su raza, su origen étnico, son oprimidos o opresores”, dijo Brown mientras sustituía a Dan Caplis en KHOW last. semana.

“Ninguna de sus elecciones importa. Nada de su carácter importa. Nada de lo que elijan hacer en su comportamiento puede cambiar el hecho, según la teoría crítica de la raza, de que son oprimidos o opresores “.

Por el contrario, los demócratas como Zenzinger parecen estar bajo la ilusión de que la teoría crítica de la raza se trata realmente de reconocer el legado del racismo en Estados Unidos.

En realidad, la teoría crítica de la raza va mucho más allá.

La teoría rechaza los principios básicos del sistema de valores judeocristiano, clásicamente liberal, estadounidense, según dos destacados defensores académicos de la teoría.

“La Teoría Crítica de la Raza cuestiona los fundamentos mismos del orden liberal, incluyendo la teoría de la igualdad, el razonamiento legal, el racionalismo de la Ilustración y los principios neutrales del derecho constitucional” (Teoría Crítica de la Raza: Introducción, p. 3).

La teoría crítica de la raza también rechaza explícitamente el mensaje central de Martin Luther King, que los estadounidenses podrían algún día juzgar a las personas en función del contenido de su carácter y no del color de su piel.

En otras palabras, la teoría crítica de la raza tiene un mensaje para los grupos “minorizados”; estás jodido y no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto.

Independientemente de los antecedentes de alguien, qué mensaje tan desalentador y terrible para los niños.

El apoyo de Zenzinger a la teoría crítica de la raza es aún más desconcertante cuando uno mira las encuestas.

Las encuestas realizadas recientemente muestran un apoyo extremadamente suave para la enseñanza de la teoría crítica de la raza, con solo el 15% de los independientes y el 19% de todos los votantes con una visión positiva de la teoría.

Si la reacción de los padres preocupados en el condado de Loudon, Virginia, es una indicación, sospechamos que Zenzinger está a punto de recibir una respuesta de sus electores.