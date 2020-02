El presidente Donald Trump pronunció su cuarto discurso sobre el Estado de la Unión el martes por la noche.Durante su discurso, el presidente destacó algunas de las acciones que su administración ha tomado y lo que planea hacer durante el próximo año.

El presidente también usó el evento como una oportunidad para defender su reelección, a la vez que aprovechó el momento con un mensaje “poderoso y patriótico” del Estado de la Unión a los estadounidenses en todo el espectro político.

EL PRESIDENTE: Señora Presidenta, Sr. Vicepresidente, Miembros del Congreso, la Primera Dama de los Estados Unidos – (aplausos) – y mis

conciudadanos:

Nos encontramos esta noche en un momento de potencial ilimitado. Al comenzar un nuevo Congreso, estoy aquí listo para trabajar con usted para lograr avances históricos para todos los estadounidenses.

Millones de nuestros conciudadanos nos están observando ahora, reunidos en esta gran cámara, con la esperanza de que gobernaremos no como dos partidos sino como una sola nación. (Aplausos.)

La agenda que expondré esta noche no es una agenda republicana o una agenda demócrata. Es la agenda del pueblo estadounidense.

Muchos de nosotros hemos hecho campaña con las mismas promesas centrales: defender los empleos estadounidenses y exigir un comercio justo para los trabajadores estadounidenses; reconstruir y revitalizar la infraestructura de nuestra nación; para reducir el precio de la atención médica y los medicamentos recetados; para crear un sistema de inmigración que sea seguro, legal, moderno y seguro; y perseguir una política exterior que priorice los intereses de Estados Unidos.

Hay una nueva oportunidad en la política estadounidense, si solo tenemos el coraje, juntos, de aprovecharla. (Aplausos.) La victoria no está ganando para nuestro grupo. La victoria está ganando para nuestro país. (Aplausos.)

Usted puede leer el cuarto discurso sobre el Estado de la Unión en este enlace de internet: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-state-union-address-2/

Entre los puntos más remarcables, tenemos:

“El presidente Donald Trump sorprendió a una esposa del ejército durante el discurso del martes sobre el estado de la Unión, trayendo a su esposo a casa desde Afganistán y directamente a la cámara. . . La multitud estalló en vítores y aplausos cuando el sargento Williams bajó los escalones para abrazar a su asombrada esposa e hijos”, escribe Virginia Kruta para The Daily Caller.

“El mercado laboral inició 2020 a lo grande, agregando 291,000 en nóminas privadas para la mejor ganancia mensual desde mayo de 2015. . . Eso estuvo muy por encima de la estimación de 150,000 de los economistas encuestados por Dow Jones”.

La tasa de desempleo hispano ha caído por debajo del 5% 22 veces desde que el presidente Trump asumió el cargo, algo que solo había sucedido una vez antes de 2017. Más de 1 millón de latinas han ingresado a la fuerza laboral desde que el presidente Trump elección. Y mucho más…

“Mi administración también defiende la libertad religiosa, y eso incluye el derecho constitucional a rezar en las escuelas públicas. En Estados Unidos, no castigamos la oración. No derribamos cruces. No prohibimos los símbolos de la fe. No boqueamos a predicadores y pastores. En Estados Unidos, celebramos la fe. Apreciamos la religión. ¡Alzamos nuestras voces en oración y alzamos la vista hacia la Gloria de Dios!

