Proposiciones y Enmiendas

La Proposición 116 – Reducción de la

tasa del impuesto sobre la renta es

tatal – se recomienda que Vote SÍ a la 116

Si se aprueba, la Proposición 116 reduciría la tasa de impuesto sobre la renta del estado de 4.63 por ciento a 4.55 por ciento. Los impuestos sobre la renta deben ser tan bajos como sea posible para permitir que los perceptores de ingresos se queden con más de lo que ganar para gastar o ahorrar como lo consideren conveniente.

Antecedentes: COVID-19 ha perjudicado a los habitantes de Colorado en todo el estado, este recorte de impuestos afectará a las familias que están pasando por dificultades o las pequeñas empresas que luchan por sus vidas.

Conclusión: Esta propuesta reduciría los impuestos para los contribuyentes en Colorado.

Obtenga más información en el Independence Institute – se recomienda que Vote SÍ a la 116.

Proposición 117 – Requisito de aprobación de los votantes para la creación de ciertas empresas de pago – se recomienda que Vote SÍ a la 117

Actualmente, los legisladores pueden recaudar dinero (tarifas) sin obtener la aprobación de los contribuyentes. Si se aprueba, la Proposición 117 requeriría que el estado obtenga el permiso de los votantes antes de instituir nuevas tarifas o “empresas”.

Antecedentes: la legislatura estatal de Colorado usa la palabra “FEE” para hacer crecer los programas y gastos estatales sin tener que pedirles a los residentes de Colorado el permiso para aumentar los impuestos requeridos por nuestra Declaración de Derechos del Contribuyente.

Los aumentos masivos de ingresos, como las tarifas MÁS RÁPIDAS (registro de automóviles), son impuestos que salen de nuestros bolsillos para pagar los programas estatales y deben pasar por el mismo proceso de aprobación de votantes que todos los aumentos de impuestos.

En pocas palabras: Es hora de poner fin a las tarifas masivas y las empresas que se utilizan para hacer crecer nuestro presupuesto estatal y al mismo tiempo evitar la aprobación de los votantes según nuestra Declaración de Derechos del Contribuyente (TABOR).

Obtenga más información en Vote on Fee -se recomienda que Vote SÍ a la 117.

Enmienda 76 – Calificación de ciudadanía de los electores – se recomienda que Vote SÍ a la 76

Pregunta: ¿Debería enmendarse la constitución estatal para exigir explícitamente que los votantes de Colorado sean ciudadanos estadounidenses?

Antecedentes: “El lenguaje actual de nuestra Constitución de Colorado protege nuestro derecho al voto. Pero no otorga a los ciudadanos el derecho exclusivo a votar en nuestras elecciones. Nuestra iniciativa incluiría las palabras ‘Todos los ciudadanos …’ y las reemplazaría con ‘Solo un ciudadano …’ en el Artículo VII Sección 1 de la Constitución de Colorado “.

Lea más en Citizen Voters – se recomienda que Vote SÍ a la Enmienda 76.

Enmienda 77 – Aprobación de los votantes locales de Límites de apuestas de casino y juegos en Black Hawk, Central City y Cripple Creek: VOTE “SÍ”

TEXTO DE LA PREGUNTA DE LA BOLETA:

“¿Habrá una enmienda a la constitución de Colorado y un cambio a los Estatutos revisados sobre cambios aprobados por los votantes a juegos limitados y, en conexión con ello, permitiendo a los votantes de Central City, Black Hawk y Cripple Creek, por sus ciudades individuales, para aprobar otros juegos además de los permitidos actualmente y aumentar una apuesta única máxima a cualquier monto; y permitir que los ingresos fiscales del juego se utilicen como apoyo a servicios para mejorar la retención de estudiantes y la obtención de credenciales por parte de los estudiantes inscritos en colegios comunitarios? “

TEXTO DE MEDIDA:

https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/titleBoard/filings/2019-2020 / 257Final.pdf

Discusión: El principio de autodeterminación significa que los votantes de estas comunidades deben poder regular los lugares de juego en sus ciudades para su beneficio, y utilizar los ingresos fiscales recaudados del juego como mejor les parezca.

Este parece bastante sencillo. Permite a los votantes de estas comunidades legalizar juegos de azar para ampliar las opciones de juego disponibles para los clientes y cómo se utilizan los ingresos fiscales. Se recomienda que Vote SÍ en la Enmienda 77.

Proposición EE – Impuestos sobre Tabaco para Cigarrillos y productos de Nicotina:

Impuesto sobre los productos de nicotina: Se recomienda que VOTE “NO” en Proposición EE

TEXTO DE LA PREGUNTA DE LA BOLETA:

“¿SE AUMENTARÁN LOS IMPUESTOS ESTATALES EN $294,000,000 ANUALMENTE IMPONIENDO UN IMPUESTO SOBRE

LÍQUIDOS DE NICOTINA UTILIZADOS EN CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS Y OTROS PRODUCTOS VAPEADORES IGUALES A EL IMPUESTO ESTATAL TOTAL SOBRE LOS PRODUCTOS DE TABACO CUANDO ESTÁN COMPLETAMENTE EN FASE, INCREMENTALMENTE AUMENTAR EL IMPUESTO A LOS PRODUCTOS DE TABACO HASTA EN UN 22% DE LA LISTA DE PRECIO DE FABRICANTES, AUMENTANDO INCREMENTAMENTE EL IMPUESTO AL CIGARRILLO HASTA 9 CENTOS POR CIGARRILLO, AMPLIANDO LOS IMPUESTOS EXISTENTES AL CIGARRILLO Y AL TABACO PARA APLICARLO A LAS VENTAS CONSUMIDORES DE FUERA DEL ESTADO, ESTABLECIENDO UN IMPUESTO MÍNIMO PARA HUMEDAD PRODUCTOS DE TABACO SNUFF, CREANDO UN IMPUESTO DE INVENTARIO QUE SE APLICA PARA EL FUTURO AUMENTA EL IMPUESTO DEL CIGARRILLO, E INICIALMENTE UTILIZANDO LOS INGRESOS FISCALES PRINCIPALMENTE PARA FINANCIAMIENTO ESCOLAR PARA AYUDAR A COMPRAR LOS INGRESOS QUE SE HA PERDIDO COMO RESULTADO DEL IMPACTOS ECONÓMICOS RELACIONADOS CON COVID-19 Y LUEGO PARA PROGRAMAS QUE REDUCIRAN EL USO DE PRODUCTOS DE TABACO Y NICOTINA, MEJORA EL PREESCOLAR VOLUNTARIO DE COLORADO PROGRAMAR Y HACER QUE ESTÉ DISPONIBLE GRATUITAMENTE Y MANTENGA LA FINANCIACIÓN PARA PROGRAMAS QUE ACTUALMENTE RECIBEN INGRESOS POR IMPUESTOS AL TABACO, CON EL ESTADO

MANTENER Y GASTAR TODOS LOS NUEVOS INGRESOS FISCALES COMO INGRESOS APROBADOS POR LOS VOTANTES.

¿CAMBIO?”

TEXTO DEL PROYECTO LEGISLATIVO

https://leg.colorado.gov/sites/default/files/documents/2020A/bills/2020a_1427_rer.pdf

DISCUSIÓN:

Esta propuesta debe recibir un voto de “NO” solo porque el texto del proyecto de ley es 50 páginas de largo. El proyecto de ley es enrevesado y complicado. No deberíamos aprobar leyes regulaciones y reglas que la gente no puede entender.

El fundador James Madison dijo: “De poco le servirá a la gente que las leyes sean hechas por hombres de su propia elección, si las leyes son tan voluminosas que no se pueden leer, o tan incoherente que no se pueden entender … “

Básicamente, esto aumenta significativamente los impuestos sobre los productos de nicotina en $294,000,000 al año, aparentemente para fomentar la reducción de productos de nicotina. No es un gobierno responsable aumentar los impuestos en una cantidad definida para reducir el uso del producto gravado. Si de hecho el uso del producto se reduce, entonces los ingresos fiscales también se reducirán, por lo tanto, los políticos y los burócratas buscarán a los usuarios que no usen nicotina, a largo plazo, para compensar los ingresos diferencia para financiar los nuevos programas gubernamentales introducidos y financiados por el aumento de impuestos. Además, cuando los impuestos sobre los productos son demasiado altos, se crea un mercado ilegal. De acuerdo con el New York Daily Post, el famoso caso de 2014 Eric Garner en Nueva York que resultó en la muerte de Eric Garner, la muerte de Garner comenzó cuando fue inicialmente detenido en Staten Island por vender un sencillo cigarrillos que estaba en contra de la ley. Se podría argumentar que si los impuestos a los cigarrillos no fueran tan alto en Nueva York, no habría habido un mercado ilegal, por lo tanto, Eric Garner no habría sido detenido por vender cigarrillos individuales.

Se recomienda VOTAR “NO” en la Proposición EE.

Proposición 118 – Licencia Familia pagada y Programa de seguro de licencia médica: Se recomienda VOTAR “NO” en la Proposición 118.

TEXTO DE LA PREGUNTA DE LA BOLETA:

“¿Habrá un cambio en los Estatutos Revisados de Colorado con respecto a la creación de un programa de licencia familiar médica en Colorado y, en relación con el mismo, autorizar licencia familiar médica para un empleado cubierto que tiene una condición de salud grave, para un nuevo hijo o para un miembro de la familia con un problema de salud grave o que necesita una licencia relacionado con el despliegue militar de un miembro de la familia o para una licencia segura; estableciendo un máximo de 12 semanas de licencia familiar médica, con 4 semanas adicionales por embarazo o complicaciones por parto, con un límite en el monto del beneficio semanal; requiriendo protección laboral para y prohibir las represalias contra un empleado que toma licencia familiar médica pagada; permitiendo un gobierno local para optar por no participar en el programa; Permitir a los empleados de dicho gobierno local y autónomos para participar en el programa; eximir a los empleadores que ofrecen plan de licencia médica y familiar pagado privado aprobado; para pagar el programa, requiriendo una prima del 0.9% del salario de cada empleado, hasta un tope, hasta el 31 de diciembre de 2024, y como a partir de entonces, hasta el 1,2% del salario de cada empleado, por el director de la división de familia y seguro de licencia médica; autorizar a un empleador a deducir hasta el 50% de la prima monto del salario de un empleado y exigir que el empleador pague el resto de la prima, con una exención para empleadores con menos de 10 empleados; creando el división del seguro de licencia familiar y médica como una empresa dentro del departamento de trabajo y empleo para administrar el programa; y establecer una aplicación y apelaciones proceso de represalia y reclamos denegados? “

TEXTO DE MEDIDA:

https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/titleBoard/filings/2019-2020 / 283Final.pdf

DISCUSIÓN:

Si se aprueba, esto crearía una licencia de seguro médico y familiar administrada por el gobierno a nivel estatal (FAMLI) programa.

Proporcionaría hasta 16 semanas de licencia pagada para ciertos condiciones y sería financiado por impuestos a todos los empleadores en el estado, con pocas excepciones; y mediante la emisión de bonos fiscales.

Los empleadores podrían deducir hasta el 50% de la nómina impuestos para este programa de los empleados, lo que significa que se financiaría con impuestos sobre empleadores y empleados.

El propósito principal del gobierno es proteger la vida, la libertad y la propiedad. No es una función del gobierno en el negocio de los seguros, ni es moral redistribuir la propiedad y ganancias.

Rick Turnquist ha escrito varias publicaciones de blog sobre este concepto en Colorado. Su último resume los argumentos en contra de la Proposición #118 y enlaces a todas sus publicaciones anteriores.

Los argumentos en contra se pueden resumir de la siguiente manera:

• Se financia mediante un impuesto ilegal.

Aunque los proponentes lo llaman una “prima”, cualquier el dinero tomado por la fuerza del gobierno es un “impuesto”, y en Colorado está sujeto al voto de los contribuyentes bajo el Artículo X, Sección 20 de la “Declaración de Derechos del Contribuyente” o TABOR. (Ver la discusión de la Proposición #117)

• El programa FAMLI tendría la capacidad de emitir bonos de ingresos. Los bonos de ingresos son una forma de financiamiento de deuda que puede costar millones de dólares en costos de emisión de deuda, requiere pagos periódicos de intereses y, finalmente, debe reembolsarse. Están asegurados por específicos ingresos del gobierno (en este caso, las “primas” de FAMLI), y son deuda consolidada de el gobierno del estado, que nuevamente bajo TABOR requiere el voto del pueblo.

• El “director” de este programa tendría poderes vastos e irresponsables, incluido la capacidad para ajustar la tasa de impuestos, establecer multas para los empleadores, emitir exenciones de fraude, establecer reglas y reglamentos y otros. Esta persona sería un burócrata no electo responsable a nadie más que al gobernador.

• Los estados que tienen programas similares han experimentado una utilización mayor de la esperada tasas y algunos han tenido que subir sus impuestos en los primeros años.

• Los estados que tienen programas similares no se están desempeñando tan bien económicamente como Colorado.

• Este programa haría más costoso iniciar y operar pequeñas empresas en Colorado y dificultaría que las personas marginadas encuentren trabajo.

• La carga fiscal sería difícil para las empresas más pequeñas y los trabajadores de bajos ingresos.

Los programas de esta naturaleza, una vez aprobados, son prácticamente imposibles de revocar. Este programa se basa en una mentira y costaría puestos de trabajo y dañaría a las pequeñas empresas. Pued ver el blog más reciente de Rick:

https://toadvancefreedom.com/other-voices-against-famli/

Se recomienda VOTAR “NO” en la Proposición 118.

Esta es solo una guía para el votante, usted puede hacer su propia investigación y hacer una comparación con esta guía y que sea Dios guiándole en su decisión.­