Propuestas de ley que se debaten en el Capitolio

Durante lo que va de esta sesión legislativa, estas son algunas de las propuestas que se han presentado y se estaran debatiendo en el Capitolio.Es importante que usted analise si le afectan para bien o no le afectan.

» La porpuesta HB20-1063 establece y protege los derechos de los padres como padres para dirigir la educación, educación y cuidado del hijo de los padres. Un proyecto de ley como este es esencial ya que el Estado de Colorado continúa aprobando leyes que usurpan los derechos de los padres que van desde la libertad religiosa hasta la libertad médica.

» El propyecto de ley SB20-084 prohibirá a los empleadores exigir que sus empleados sean inmunizados. Los tres proyectos de ley ya se están enviando al comité de bajas o no lo serán. Esto significa que no irán al piso y se realizarán antes de comenzar.

Comuníquese con el orador Becker y el líder de la mayoría Garnett y solicite que estos proyectos de ley reciban una audiencia imparcial y se envíen a un comité apropiado. (Actualmente se envían al comité de asuntos estatales, militares y de veteranos, también conocido como el “comité de asesinatos”)

Presidente de la Cámara KC Becker

Teléfono: 303-866-2578.

Correo electrónico: kcbecker.house@state.co.us

200 E Colfax RM 307 Denver, CO 80203

Líder de la mayoría de la Cámara Alec Garnett

Teléfono: 303-866-2911.

Correo electrónico: alec.garnett.house@state.co.us

200 E Colfax RM 307 Denver, CO 80203

» Otro proyecto de ley permitiría a los nuevos padres cobrar seguro social

‘Permiso acumulado’ como una opción para el permiso familiar remunerado (‘Earned Leave’ as an option for paid family leave)

Para muchos trabajadores en Colorado, un nuevo bebé o un problema médico repentino significa tomarse un tiempo libre del trabajo sin recibir un cheque de pago. Es un problema que los legisladores estatales han intentado y no han podido resolver.

Ahora, a medida que los demócratas de Colorado se preparan para presentar otra factura de licencia médica familiar pagada, una propuesta a nivel nacional está generando una conversación: ¿qué pasaría si pudiera recibir un pago ahora y, como compensación, trabajar más tiempo después?

Esa es la idea detrás de Earned Leave, una propuesta del Foro de Mujeres Independientes de tendencia conservadora. Permitiría a los nuevos padres cobrar los beneficios del Seguro Social antes de tiempo.

“Puede tomar hasta 12 semanas de reemplazo de pago de sus propios beneficios de seguridad social ganados, y a cambio de hacerlo, acepta diferir o retrasar su propia colección de beneficios de jubilación cuando llegue a la edad de jubilación”, dijo Hadley Heath Manning , director de política de la IWF.

La propuesta de Permiso Ganado solo se aplica al permiso parental, no al permiso médico. También requeriría cambiar la ley del Seguro Social. Pero la IWF dice que una ventaja es que no le costaría nada a las empresas.

Los demócratas de Colorado, por otro lado, están presionando por un programa de seguro social que los empleadores y los empleados pagarían. Su plan de licencia médica familiar remunerada permitiría a los trabajadores cobrar un porcentaje de su salario si se toman un tiempo libre para un nuevo bebé, para cuidar a un familiar enfermo o atender sus propias necesidades médicas.

Heath Manning, que estaba en la Fuerza de Tarea de Seguro de Licencia Médica y Familiar de 13 miembros de Colorado, dice que hay desventajas en un programa de seguro obligatorio. Señaló un estudio del Centro de Investigación Pew que encontró una brecha salarial de género más amplia en los países que tienen licencia familiar pagada, porque las compañías pueden pagar menos a las mujeres si creen que las mujeres tomarán más licencias. El grupo de trabajo también tuvo problemas para llegar a un acuerdo sobre ciertos temas, como cuándo un trabajador debería ser elegible para un permiso remunerado y cuántas semanas de permiso deberían permitirse.

Heath Manning dice que tanto los demócratas como los republicanos apoyan las opciones para que las personas se tomen un tiempo libre del trabajo sin perder sus ingresos.

“Mi esperanza sería si tuviéramos una solución a nivel nacional, como la propuesta de Permiso Ganado, que quitaría mucha presión a los estados para que intervinieran”, dijo.

» El martes también los legisladores de Colorado presentaron su muy esperado proyecto de ley para derogar la pena de muerte del estado, esta es la sexta vez que se ha presentado en los últimos años.

SB20-100, si se aprueba como se presentó, eliminaría la pena de muerte de la mesa como una opción para los fiscales cuando lleven a juicio un caso de delito grave de clase 1, pero eso solo se aplicaría a presuntos delincuentes acusados ​​por fiscales después del 1 de julio de 2020.

Actualmente, los fiscales tienen que decidir dentro de los dos meses posteriores a la lectura de cargos de una persona acusada de un delito grave de clase 1 si buscarán la pena de muerte ante una posible condena o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En caso de que el proyecto de ley se firme como se ha presentado, cualquier persona condenada por un delito grave de clase 1 después del 1 de julio de este año enfrentará automáticamente una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional.

Pero de acuerdo con el lenguaje de la medida, los fiscales aún podrían buscar la pena de muerte por delitos acusados ​​antes del 1 de julio.

» La propuesta HB20-1089 presentada, es una medida, tal como se introdujo, apunta a dar otro paso en Colorado para tratar la marihuana como el alcohol, dijo Jovan Melton D-Aurora.

El proyecto de ley HB20-1089 tiene como objetivo impedir que los empleadores castiguen a los empleados por el uso de marihuana fuera de servicio.

El representante quien introdujo esta propuesta dice que la medida no se aplicaría a las evaluaciones previas al empleo.

De aprobarse, prohibiría a las compañías despedir a los empleados en Colorado simplemente porque usan legalmente marihuana mientras no están en el trabajo.

La ley estatal prohíbe a los empleadores despedir a los empleados por sus actividades fuera de servicio, incluido el consumo de alcohol, pero no por su uso de marihuana fuera de servicio a pesar de que la marihuana es legal tanto recreativa como médicamente en Colorado desde 2014.

» El Proyecto SB20-010 dicen que la medida tiene como objetivo permitir a los gobiernos locales aprobar sus propias leyes con respecto a tipos específicos de plástico, incluidas las tarifas o prohibiciones de las bolsas de plástico, y proteger a los municipios que ya han aprobado las tarifas de las bolsas de plástico de posibles demandas.

Este proyecto llega semanas después de que el Ayuntamiento de Denver aprobara una tarifa de 10 centavos para bolsas de plástico y papel, que entrará en vigencia el 1 de julio, los legisladores en el Capitolio del estado han presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo derogar una ley de décadas que prohíbe a los gobiernos locales de prohibir el uso o la venta de tipos específicos de plástico.

Una parte de la ley aprobada en 1993 que implica el reciclaje dice: “Ninguna unidad del gobierno local exigirá o prohibirá el uso o la venta de tipos específicos de materiales o productos plásticos o restringirá o exigirá contenedores, empaques o etiquetas para cualquier producto de consumo”. Colorado Sun echó un vistazo a la historia del estatuto el año pasado.

El proyecto de ley, patrocinado por el senador Kerry Donovan, D-Vail y los representantes Alex Valdez, D-Denver y Meg Froelich, D-Englewood, derogaría esa sección del estatuto.

